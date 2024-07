Sới bạc tiền tỷ trên trên tàu giữa sông Hồng có flycam cảnh giới

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam xác định trên địa bàn xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, khu vực sông Hồng giáp ranh 3 tỉnh Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình có khoảng 40 đến 50 đối tượng “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức “xóc đĩa”.



Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, các đối tượng tổ chức đánh bạc có bố trí flycam, người cảnh giới trên các cầu Thái Hà, Hưng Hà; trên đê thuộc địa bàn huyện Lý Nhân và đưa đón các con bạc bằng xe ô tô,... gây mất an ninh, trật tự ở địa phương, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh và xây dựng kế hoạch bắt giữ.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Đêm 26, rạng sáng ngày 27/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Phòng 4 - Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh và Công an huyện Lý Nhân triệt phá chuyên án; bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức “xóc đĩa” được thua bằng tiền trên tàu không mang biển kiểm soát đang neo đậu ở vị trí gần giữa sông Hồng, thuộc địa phận thôn 4 Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam).

Tang vật thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng; 1 bộ bát, đĩa sứ màu trắng; 4 quân vị hình tròn; 2 tàu là phương tiện các đối tượng sử dụng thực hiện hành vi phạm tội; 9 ô tô các loại, 20 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành toàn bộ hành vi phạm tội. Để tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã mua và cải tạo tàu sau đó thường xuyên tổ chức cho khoảng 30 đến 40 con bạc ở các tỉnh, thành phố như: Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đắk Nông,... tham gia đánh bạc vào ban đêm (khung thời gian từ 22h tối đến 4h sáng hôm sau) và thu của mỗi con bạc 1 triệu/ca tiền phí tham gia.

Theo đó, từ tháng 3/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng “Tổ chức đánh bạc” đã thu lời bất chính từ việc “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với số tiền hàng tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt và khởi tố thêm 5 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.