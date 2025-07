Sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến các vết nứt gãy toà nhà 36 tầng ở TP.HCM

Sáng 28/7, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan đã có buổi kiểm tra các vết nứt, gãy tại toà nhà trên.

Ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, tại căn hộ 16-08, tầng 16, Toà nhà Lapen Centre (Chung cư PVC-IC Diamond) có vết nứt chân tường nằm giữa trục 4, trục 5 và trục G-H, mảng tường hở dài khoảng 4m. Chung cư có 5 căn hộ bị ảnh hưởng (do xuất hiện các vết nứt ngang tường) gồm: Căn 16-04, 16-05, 16-06, 16-12B và 16-17.

Vét nứt tại tầng 16 toà nhà Lapen Centre, TPHCM

Các vết nứt chỉ xuất hiện tại các vị trí tường xây, chưa có hiện tượng rơi rớt, chưa xuất hiện các vết nứt tại kết cấu bê tông cốt thép (cột, dầm, sàn).

Đoàn kiểm tra đề nghị chủ đầu tư cung cấp cho Sở Xây dựng các hồ sơ liên quan như: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành, Giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về PCCC; kết quả quan trắc lún, nghiêng chu kỳ gần nhất; hồ sơ pháp lý về việc mua bán, chuyển nhượng chủ sở hữu 5 tầng thương mại và sở hữu riêng của chủ đầu tư đối với 2 tầng hầm.

Sở xây dựng cùng các đơn vị chức năng của TPHCM kiểm tra các vết nứt gảy tại toà nhà

Theo ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, việc đảm bảo an toàn cho người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu, do vậy hiện nay chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng đến căng dây, vận động hộ dân tại căn hộ 16-08 di chuyển ra khỏi căn hộ để đảm bảo an toàn.

Phường Tam Thắng sử dụng Flycam để ghi hình các vết nứt gãy

Chính quyền cũng cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm (nếu có), đồng thời sử dụng Flycam ghi hình các vết nứt hiện có và yêu cầu dừng toàn bộ việc sửa chữa các tầng 1 – 2 của toàn nhà.

Ông Tú cho biết thêm, phường cũng đã đến làm việc với Ban quản trị toà nhà, động viên các hộ dân an tâm và thường xuyên theo dõi toà nhà, nếu phát hiện bất thường kịp thời thông tin đến chính quyền địa phương.

Một mảng tường bị nứt được người dân chụp lại

"Trách nhiệm của chính quyền là kiến nghị với Sở Xây dựng cố gắng trong mức sớm nhất có thể tìm ra nguyên nhân xảy ra sự cố, tìm giải pháp khắc phục để có thông báo chính thức để người dân an tâm. Hiện nay, sơ bộ các cơ quan chức năng vẫn khẳng định chưa có ảnh hưởng trực tiếp và lớn đến kết cấu chính của toà nhà". Ông Tú cho biết.