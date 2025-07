Triệu tập các đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ

Hồ Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì phối hợp với lực lượng công an cơ sở rà soát, xác minh các tài khoản Facebook chia sẻ, phát trực tiếp nội dung này. Bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện 4 tài khoản Facebook là người địa phương và một số cá nhân đang tham gia hoạt động thiện nguyện tại xã Tương Dương gồm: các tài khoản "P.H.S. (T.H.H.S.)"; "L.T.T."; "H.Ô" và "L.T.S".

Quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định chủ các tài khoản "P.H.S. (T.H.H.S.)"; "L.T.T."; "H.Ô" đang tham gia thiện nguyện tại các địa bàn huyện Tương Dương, Kỳ Sơn (cũ) đăng tải thông tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ.

Ngày 27/7, Công an xã Lương Sơn đã triệu tập, yêu cầu bà P.H.S. sinh năm 1988, thường trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương (cũ), nay là xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, chủ tài khoản Facebook P.H.S. (T.H.H.S.) trở về địa phương làm việc.

Tại cơ quan công an, bà S. cho biết, vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 27/7, khi đi qua địa bàn xã Tam Quang, nghe người dân hô hoán vỡ đập, S. vừa ngồi trên xe ô tô, dùng điện thoại cá nhân phát trực tiếp với nội dung: "Bể đập ae ơi" và hô hoán mọi người bỏ chạy. Do S. làm nghề kinh doanh online, tài khoản Facebook có gần 3.000 người theo dõi, do đó đoạn video đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn người xem, bình luận và chia sẻ. Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, sau khi biết thông tin trên là giả, S. đã đăng tin đính chính trên trang cá nhân.

Đồng thời, Công an xã Tương Dương đã triệu tập chủ tài khoản L.T.S. (xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An) cũng cùng hành vi kể trên.

Ngày 28/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an các xã Mỹ Lý, Tương Dương tiếp tục triệu tập T.M.H sinh năm 1993, chủ tài khoản Facebook "H.Ô", trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (cũ) nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trên trang cá nhân, H. đăng thông tin: "Thông báo, hiện tại đang bể đập ở Bản Ang. Các xe thiện nguyện chú ý quay đầu".

Cùng ngày, Công an xã Tương Dương triệu tập L.T.T., chủ tài khoản Facebook "L.T.T." sinh năm 2002, trú xóm 6, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (cũ), nay là xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An. T. là lao động tự do, thời điểm trên đang tham gia thiện nguyện tại xã Tương Dương. Trên trang cá nhân, T. đăng tải: "Theo thông báo: vỡ đập thủy điện ở Tương Dương, mọi người chú ý".

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đều thừa nhận thông tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ chưa được kiểm chứng nhưng đã phát tán, chia sẻ trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến nhân dân và công tác phòng, chống khắc phục thiên tai của chính quyền, địa phương và cơ quan chức năng, khiến người dân vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Công an Nghệ An đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận" theo điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Trước đó, TTXVN đã đưa tin chiều 27/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc hồ thủy điện Bản Vẽ bị vỡ. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, khiến dư luận hoang, một số người dân ở dưới hạ lưu sông Lam lo lắng, chạy lên đồi Khe Chi để phòng tránh lũ dâng.

Trước thông tin bịa đặt, chưa được kiểm chứng, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An bác bỏ thông tin này; đồng thời khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc truy tìm người đã tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận để xử lý nghiêm minh.