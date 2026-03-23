Spotify ra mắt hũ tro cốt tích hợp loa Bluetooth với mức giá "giật mình": Thế giới cần âm nhạc, và thế giới bên kia cũng vậy!

Thứ hai, 12:24 23/03/2026 | Chuyện đó đây

Spotify nói ý tưởng đằng sau sản phẩm hũ tro cốt âm nhạc là ngay cả khi đã sang thế giới bên kia, những người quá cố vẫn có thể tiếp tục "phiêu" cùng những giai điệu yêu thích của họ cho đến tận vĩnh hằng.

Mới đây, Spotify bắt tay cùng hãng đồ uống tai tiếng Liquid Death trình làng sản phẩm "Eternal Playlist Urn" (tạm dịch: Hũ cốt âm nhạc vĩnh hằng). Thiết bị này là một chiếc loa Bluetooth không dây núp bóng dưới hình hài một... hũ đựng tro cốt.

Đáng chú ý, nhà sản xuất còn đưa ra lời tuyên ngôn hài hước: “Thế giới cần âm nhạc, và thế giới bên kia cũng không ngoại lệ”.

Hũ cốt âm nhạc vĩnh hằng

Theo giới thiệu từ Spotify, sản phẩm này là một món đồ sưu tầm với số lượng bán ra giới hạn chỉ 150 chiếc tại thị trường Mỹ. Với mức giá 495 USD (13 triệu đồng), người mua sẽ sở hữu một chiếc hũ có kích thước khoảng 18x29 cm, tích hợp loa Bluetooth ngay trên nắp. Tuy nhiên, chất lượng âm thanh vẫn là một dấu hỏi, khi toàn bộ linh kiện công nghệ phải "nhồi nhét" trong không gian khiêm tốn của phần nắp bình.

Spotify nhấn mạnh, đây là "chiếc hũ cốt phát nhạc trực tuyến đầu tiên trên thế giới", giúp sự ra đi trở nên "bớt nhàm chán hơn nhiều". Ý tưởng đằng sau sản phẩm này là ngay cả khi đã sang thế giới bên kia, những người quá cố vẫn có thể tiếp tục "phiêu" cùng những giai điệu yêu thích của họ cho đến tận vĩnh hằng.

Sau khi sở hữu sản phẩm, người dùng có thể tạo một “Eternal Playlist” - danh sách phát vĩnh cửu, bằng cách trả lời những câu hỏi như “Phong cách vĩnh hằng của bạn là gì?” hay “Âm thanh đặc trưng của bạn khi hóa thân thành hồn ma là gì?”.

Dựa trên câu trả lời cùng lịch sử nghe nhạc, Spotify sẽ tự động thiết lập playlist riêng và đồng bộ trực tiếp với chiếc loa trên hũ, đồng thời cho phép chia sẻ với người thân, bạn bè.

Chiếc hũ cốt phát nhạc trực tuyến đầu tiên trên thế giới

Spotify thậm chí còn đặt vấn đề đầy cảm xúc: tại sao phải để danh sách phát yêu thích biến mất khi bạn không còn nữa? Với Eternal Playlist Urn, “linh hồn âm nhạc” của mỗi người sẽ có một mái nhà vĩnh cửu.

Màn bắt tay này không đơn thuần là một chiêu trò bán hàng, mà là đặc trưng của Liquid Death - thương hiệu vốn lừng danh với những chiến dịch marketing đầy tai tiếng.

Trước đó, hãng từng gây rúng động khi tung ra thùng giữ nhiệt hình quan tài với kích thước thật. Dù phong cách "hài đen" (dark humor) này có thể khiến nhiều người khó chịu, với những nhà sưu tầm, đây lại là một cực phẩm. Minh chứng là chiếc thùng giữ nhiệt năm đó đã thu hút hơn 800 người tham gia đấu giá và chốt ở mức 68.200 USD (gần 1,8 tỉ đồng), cho thấy “hài đen” không phải lúc nào cũng kén khách như nhiều người nghĩ.

Về phía Spotify, đây cũng không phải lần đầu tiên công ty này lấn sân sang phần cứng. Năm 2022, Spotify từng hợp tác với Ikea để ra mắt dòng loa đèn Bluetooth tích hợp tính năng Spotify Tap. Trước đó nữa, họ từng thử sức với thiết bị giải trí trên ô tô mang tên Car Thing, dù dự án này sau đó đã sớm bị khai tử.

Bạn có thể cùng nghe nhạc với người thân quá cố của mình

Dù gây ra nhiều tranh cãi về mặt văn hóa và tâm linh, Eternal Playlist Urn được dự báo sẽ "cháy hàng" trong thời gian ngắn. Đối với giới sưu tầm, đây là một món đồ độc bản thể hiện cá tính mạnh mẽ. Đối với những người yêu công nghệ, đây là một minh chứng cho thấy sự sáng tạo trong lĩnh vực thiết bị âm thanh đang dần vượt qua mọi rào cản thông thường.

Còn với phần đông còn lại, có lẽ đây đơn giản là lời nhắc: thời đại này, ngay cả… nơi an nghỉ cuối cùng cũng có thể kết nối Bluetooth.

Theo Hollywood reporter, India today
