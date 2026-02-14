Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Thứ bảy, 06:28 14/02/2026 | Tiêu điểm

Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) một lần nữa cho thấy mẫu vật Mặt Trăng mà tàu vũ trụ Hằng Nga 6 của Trung Quốc đem về Trái Đất năm 2024 là một báu vật khoa học vô giá.

Mẫu vật này bao gồm 2 kg đá bụi, là mẫu vật đầu tiên mà nhân loại có được từ "mặt tối" của Mặt Trăng, tức bán cầu không hướng về phía Trái Đất.

Tàu vũ trụ Trung Quốc đem về &quot;báu vật&quot; vô giá từ Mặt Trăng - Ảnh 1.

Mặt Trăng có hai nửa rất khác nhau - Minh họa AI: Thu Anh

Mặt Trăng vốn bị khóa thủy triều với địa cầu, nên chúng ta luôn nhìn thấy chỉ một bán cầu của nó.

Nhưng khoa học phát triển đã giúp nhân loại biết thêm về bán cầu còn lại, và nhận ra một điều vô cùng kỳ lạ: Hai nửa của vệ tinh tự nhiên này rất khác nhau.

Đã có những giả thuyết được đặt ra, bao gồm việc Trái Đất từng có 2 mặt trăng, tức 2 vệ tinh tự nhiên. Nhưng chúng đã va chạm hàng tỉ năm trước, ghép lại và nhờ đó trở thành vệ tinh tự nhiên duy nhất, chiếm giữ luôn tên riêng "Mặt Trăng".

Nhưng trong nghiên cứu mới, nhóm nghiên cứu từ Viện Địa chất và địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đưa ra một giả thuyết táo bạo khác: Một vụ va chạm kinh khủng khiến cấu trúc mặt tối của Mặt Trăng "lộn ngược" từ trong ra ngoài.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh các đồng vị của mẫu đá bazan từ mặt tối với các giá trị đồng vị của đá bazan ở mặt chúng ta vẫn nhìn thấy, được các tàu Apollo của Mỹ và Hằng Nga 5 của Trung Quốc mang về.

Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Mẫu từ mặt sáng có tỉ lệ các đồng vị nhẹ hơn của sắt và kali cao hơn so với các đồng vị nặng hơn được tìm thấy ở phía bên kia.

Sự khác biệt này không thể được giải thích bằng hoạt động núi lửa, vì nó không làm thay đổi các đồng vị kali theo cách mà các nhà nghiên cứu quan sát được.

Đồng vị kali từ mẫu của mặt tối chỉ có thể có nguồn gốc từ lớp phủ, là lớp bên dưới lớp vỏ của Mặt Trăng, bị một vụ va chạm làm bốc hơi và tràn lên phía trên.

Toàn bộ lưu vực Nam Cực - Aitken của Mặt Trăng - là nơi mà Hằng Nga 6 đã lấy mẫu - có thể đã được tạo ra do chính vụ va chạm thiên thể làm kali bay hơi.

Vì vậy, có thể suy ra rằng các vụ va chạm tiểu hành tinh cổ xưa là yếu tố then chốt định hình thành phần lớp phủ và vỏ của các thiên thể ngày nay, bao gồm Mặt Trăng và cả Trái Đất.

Anh Thư
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Tiêu điểm - 2 ngày trước

“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”

Con vật già nhất hành tinh

Con vật già nhất hành tinh

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Chú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.

Hai tháng sống trong hang tối, nhà địa chất vô tình phát minh ra một lĩnh vực sinh học mới

Hai tháng sống trong hang tối, nhà địa chất vô tình phát minh ra một lĩnh vực sinh học mới

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Một thí nghiệm tưởng như liều lĩnh và kỳ quặc của một nhà địa chất trẻ vào năm 1962 đã bất ngờ mở ra cánh cửa cho một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới, làm thay đổi cách con người hiểu về chính cơ thể và thời gian.

Khách sạn trên Mặt Trăng đã nhận cọc có giá bao nhiêu, khi nào được sử dụng?

Khách sạn trên Mặt Trăng đã nhận cọc có giá bao nhiêu, khi nào được sử dụng?

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Trong khoảng một thập kỷ tới, con người có thể sẽ chứng kiến sự ra đời của những khách sạn ngoài không gian đầu tiên, nơi du khách không chỉ ngắm sao trời mà còn trực tiếp sinh hoạt giữa môi trường vũ trụ.

Cú trượt dài của thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học ở tuổi ngoài 30

Cú trượt dài của thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học ở tuổi ngoài 30

Tiêu điểm - 6 ngày trước

GĐXH - Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học của Trung Quốc nhưng nay sau 17 năm, do không thể kiểm soát được cám dỗ, nên cuộc đời anh ‘tuột dốc không phanh’.

Phát hiện mỏ vàng trắng khổng lồ bên dưới mỏ khí đốt bỏ hoang lâu năm, trữ lượng 43 triệu tấn

Phát hiện mỏ vàng trắng khổng lồ bên dưới mỏ khí đốt bỏ hoang lâu năm, trữ lượng 43 triệu tấn

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Một phát hiện tại mỏ khí đốt bị bỏ quên đang khiến ngành công nghiệp pin xe điện choáng váng với lượng lớn lithium.

Vượt thời gian 12,4 tỉ năm, "quái vật lửa" viết lại lịch sử vũ trụ

Vượt thời gian 12,4 tỉ năm, "quái vật lửa" viết lại lịch sử vũ trụ

Tiêu điểm - 1 tuần trước

SPT2349-56 khổng lồ và siêu nóng, thách thức mọi lý thuyết hiện tại về sự tiến hóa của vũ trụ.

Núi lửa khổng lồ dưới đáy đại dương dự kiến sẽ phun trào trong năm nay

Núi lửa khổng lồ dưới đáy đại dương dự kiến sẽ phun trào trong năm nay

Tiêu điểm - 1 tuần trước

VHO - Nó có thể gây ra những hậu quả gì?

Xem nhiều

Con vật già nhất hành tinh

Con vật già nhất hành tinh

Tiêu điểm

Chú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.

"Người rừng": Loài vật sở hữu IQ sánh ngang trí tuệ nhân loại, hiện chỉ còn vài nghìn cá thể

"Người rừng": Loài vật sở hữu IQ sánh ngang trí tuệ nhân loại, hiện chỉ còn vài nghìn cá thể

Tiêu điểm
Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Tiêu điểm
Lộ diện ''loài người ma" chưa từng được biết đến ở châu Á

Lộ diện ''loài người ma" chưa từng được biết đến ở châu Á

Tiêu điểm
Vượt thời gian 12,4 tỉ năm, "quái vật lửa" viết lại lịch sử vũ trụ

Vượt thời gian 12,4 tỉ năm, "quái vật lửa" viết lại lịch sử vũ trụ

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top