Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng
Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.
Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video cho rằng cụ bà V.T.C (SN 1952, trú thôn Phù Sa, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) bị ngập lụt nhiều ngày và không có gì ăn.
Thông tin chưa được kiểm chứng này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cùng lực lượng đang ngày đêm nỗ lực cứu trợ, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Vào cuộc xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định người đăng tải là bà L.T.H (SN 1997, trú tại địa phương) - chủ tài khoản Facebook cùng tên.
Cơ quan Công an đã mời bà H. đến trụ sở làm việc. Tại đây, người phụ nữ thừa nhận nội dung trong video là sai sự thật. Thực tế, trong thời gian mưa lũ, cụ V.T.C đã được chính quyền và các mạnh thường quân hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống, sữa và các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Hiện Công an xã Xuân Phú đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.
Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?Pháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"Pháp luật - 1 ngày trước
Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.
Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hòPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do nợ nần, Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999) đã lập tài khoản ảo trên ứng dụng hẹn hò, mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ "bạn trai", sau khi có thông tin của nạn nhân, Thảo tự ý đăng ký và vay tiền tín dụng, chiếm đoạt tài sản.
Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâuPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc bé trai 18 tháng tuổi bị mẹ ruột ném xuống giếng sâu.
Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc ÁnhPháp luật - 1 ngày trước
Ngay sau khi khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên, người mẫu này.
Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa cách đây ít tháng.
Chủ xe 'tố' ứng dụng VNeTraffic 'nhầm', Cục CSGT tung bằng chứng không thể chối cãiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi một tài khoản mạng xã hội đăng bài phủ nhận sở hữu chiếc mô tô bị hiển thị trên ứng dụng VNeTraffic. Cục CSGT đã chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành rà soát dữ liệu hệ thống và tra cứu thực tế “hồ sơ gốc” đang được lưu trữ.
Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảoPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.
Xử phạt thầy giáo đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hộiPháp luật - 1 ngày trước
Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một giáo viên vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội.
Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàngPháp luật - 1 ngày trước
Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảoPháp luật
GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.