Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng

Chủ nhật, 14:43 02/11/2025 | Pháp luật
Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video cho rằng cụ bà V.T.C (SN 1952, trú thôn Phù Sa, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) bị ngập lụt nhiều ngày và không có gì ăn.

Thông tin chưa được kiểm chứng này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cùng lực lượng đang ngày đêm nỗ lực cứu trợ, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bà L.T.H thừa nhận nội dung trong video mình đăng tải trước đó là không đúng sự thật.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định người đăng tải là bà L.T.H (SN 1997, trú tại địa phương) - chủ tài khoản Facebook cùng tên.

Cơ quan Công an đã mời bà H. đến trụ sở làm việc. Tại đây, người phụ nữ thừa nhận nội dung trong video là sai sự thật. Thực tế, trong thời gian mưa lũ, cụ V.T.C đã được chính quyền và các mạnh thường quân hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống, sữa và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Hiện Công an xã Xuân Phú đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Hà Nam
