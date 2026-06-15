Cảnh giác thủ đoạn giả mạo fanpage du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
GĐXH - Bước vào mùa du lịch hè, nhu cầu đặt tour, khách sạn và dịch vụ nghỉ dưỡng trực tuyến tăng cao. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã lập fanpage giả mạo các doanh nghiệp du lịch uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây đã ghi nhận nhiều trường hợp các đối tượng lập fanpage du lịch giả mạo, sử dụng hình ảnh, logo, video quảng bá chuyên nghiệp của các doanh nghiệp du lịch uy tín để tạo lòng tin với khách hàng.
Các đối tượng thường chạy quảng cáo trên mạng xã hội với những chương trình ưu đãi hấp dẫn như giảm giá sâu, tour du lịch giá rẻ bất thường, tặng voucher nghỉ dưỡng… nhằm thu hút người có nhu cầu đặt tour, đặt phòng.
Sau khi khách hàng liên hệ, các đối tượng giả danh nhân viên tư vấn hoặc nhân viên đặt phòng, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ chi phí vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc doanh nghiệp chính thức.
Khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, khóa fanpage hoặc tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền.
Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp trước khi đặt tour, đặt phòng hoặc thanh toán trực tuyến; chỉ giao dịch qua website, fanpage có thông tin xác thực rõ ràng; kiểm tra số điện thoại, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của đơn vị cung cấp dịch vụ.
Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh đầy đủ thông tin, đồng thời cần cảnh giác với các chương trình khuyến mại có mức giảm giá bất thường so với mặt bằng chung. Bên cạnh đó, nên lưu giữ toàn bộ nội dung trao đổi, hóa đơn và chứng từ chuyển tiền để phục vụ công tác xác minh, xử lý khi cần thiết.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định pháp luật.
Việc nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản không chỉ giúp mỗi người dân tránh trở thành nạn nhân mà còn góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm công nghệ cao.
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