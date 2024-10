Sức sống phi thường của chú chó bị vùi lấp 9 ngày trong ngôi nhà bị sạt lở tại Yên Bái

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua nhưng đã để lại những vết thương sâu sắc, cần cả một quá trình dài để khắc phục. Không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn cướp đi sinh mạng của người dân tại một số các tỉnh thành miền Bắc do ảnh hưởng của mưa bão.

Giữa những thông tin đau thương, mới đây, câu chuyện về nghị lực sống phi thường của một chú chó ở Yên Bái không may bị vùi lấp trong căn nhà sập do bão số 3 được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh chú chó Mickey với nghị lực sống phi thường.

"Hôm nay, tôi xin mượn câu chuyện của em chó Mickey nhà bà nội để nói về niềm tin và nghị lực sống. Mickey đã trải qua những ngày tối tăm nhất, em đã bị vùi lấp trong ngôi nhà của bà sau đêm mưa lớn và trận sạt lở đất kinh hoàng do ảnh hưởng của bão số 3.

Bùn đất ngập đến tận cổ, không thức ăn, nước uống, đuôi, chân và 1 mắt em cũng đã bị thương nhưng em vẫn tin sẽ có ngày em được tiếp tục sống bình yên. Sau 9 ngày khi được phát hiện em mới được đưa ra khỏi ngôi nhà đổ nát, sau 2 tuần năm bệnh viện thú y, em đã khỏe lại và tiếp tục sự nghiệp trông nhà của em.

Với chúng ta cũng vậy, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nào, hãy luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống chắc chắn ngày mai tươi sáng vẫn đang đợi chúng ta! Cảm ơn Mickey, bởi em là điều tốt đẹp nhất còn lại trong sự hoang tàn!", tài khoản H.L chia sẻ.

Kèm theo đó là hình ảnh chú chó toàn thân lấm lem, bị vùi sâu trong lớp bùn đất nhão chỉ có chiếc đầu nhô cao. Xung quanh khu vực chú chó mắc kẹt cũng là những mảnh gỗ từ ngôi nhà sập nằm ngổn ngang.

Ngay sau khi câu chuyện về chú chó may mắn sống sót sau 9 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng khâm phục. Nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng gia đình khi tìm lại được một thành viên đặc biệt.

"Trong mất mát lớn đó, còn may mắn và kỳ diệu cho Mickey. Nghị lực phi thường của Mickey cần lan tỏa. Nghe câu chuyện mà lại thấy thương em và cả nhà sau cơn bão lũ vừa qua. Luôn tin tưởng vào điều tốt đẹp để có động lực vươn lên trong cuộc sống…", tài khoản D.P chia sẻ.

"Đúng là kỳ tích! Mickey, em là điều tốt đẹp nhất còn lại trong sự hoang tàn! Thương em nhiều lắm lắm! Cả nhà mình cùng cố gắng em nhé! Sau cơn mưa trời lại sáng.

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, gia đình chị H.L cũng đã mất đi hai người thân là mẹ và em trai. Bởi vậy, có lẽ chú chó Mickey may mắn sống sót trong trận bão lũ vừa qua chính là một niềm an ủi đối với gia đình.

Trong những ngày mắc kẹt trong ngôi nhà bị sập, một số người dân xung quanh cũng đã nghe thấy tiếng sủa của chú chó nhưng đi tìm thì đều không thấy. Gia đình chị L cũng đã đem cơm để sẵn đó cũng không thấy Mickey về ăn. Thật may mắn, sau đó chú chó đã được cả gia đình phát hiện kịp thời và cứu sống. Có lẽ hy vọng sống mạnh liệt đã giúp chú chó chống chọi với cơn đói khát trong suốt 9 ngày liên tiếp để chờ được giải cứu.