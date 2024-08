Tái diễn thủ đoạn giả hot girl kết bạn, dẫn dụ "chat sex", cưỡng đoạt tiền

Anh V.T.Đ. (SN 1984, ngụ huyện Tân Châu), bức xúc: "Gần đây, rất nhiều cô gái xinh gợi ý kết bạn với mình qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Tôi tò mò vào trang xem thì thấy các cô gái này chụp ảnh nhiều ở những điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước. Thấy tôi đồng ý kết bạn, các đối tượng liền nói em đang còn độc thân và kinh doanh mỹ phẩm, spa. Tuy nhiên, do mải mê việc kinh doanh mà không có ai làm bạn trai. Trong đó, tôi nói chuyện nhiều với cô gái giới thiệu tên Trang, đang sinh sống ở TP Hà Nội".



Cơ quan Công an tiếp nhận thông tin nạn nhân bị lừa đảo qua không gian mạng.

Tiếp đó, Trang hỏi anh Đ. về tình cảm hôn nhân gia đình, đặc biệt công việc của Đ. Đáng lưu ý, Trang còn hỏi về tình trạng tài sản của gia đình anh Đ. Khi anh Đ. nói muốn cần người kết bạn, thì đối tượng nhận lời làm bạn gái. Đồng thời, Trang dặn anh Đ. có thể trao đổi, tâm sự với mình bất kỳ thời điểm nào. Tin lời, anh Đ. cũng sẻ chia nhiều chuyện liên quan đến gia đình, công việc.

"Chỉ khi đối tượng dụ dỗ quay lại ảnh khỏa thân, nói thông tin dung tục về tình dục… khiến tôi bức xúc. Cũng may, tôi từng được nghe cảnh báo về thủ đoạn này, nên may mắn thoát nạn. Tôi nói Trang thì đối tượng lộ tẩy là kẻ lừa đảo. Đối tượng nói sẽ chụp lại các tin nhắn của mình trên mạng xã hội để gửi cho bạn bè, người thân, nếu tôi không gửi 10 triệu đồng vào tài khoản cho chúng. Tôi nói sẽ kiện ra cơ quan chức năng về hành vi vu khống của Trang. Sau đó, Trang hủy kết bạn và chặn mọi thông tin liên lạc của tôi…", anh Đ. nói.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, gần đây đã ghi nhận các trường hợp có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Viber... với những hình ảnh đại diện là phụ nữ trẻ, đẹp và ăn mặc gợi cảm. Sau đó, đối tượng chủ động kết bạn, nhắn tin cho nạn nhân để "làm quen". Đáng lưu ý, đối tượng thường xuyên gửi những hình ảnh, video gợi cảm, khỏa thân, khiêu dâm, thủ dâm... cho nạn nhân để rủ rê tham gia "chat sex".

Sau khi được sự tin tưởng, đối tượng gửi cho họ đường link yêu cầu và yêu cầu tải ứng dụng khác để những lần sau gọi video sẽ thông qua ứng dụng này. Quá trình "chat sex", đối tượng bí mật quay lại màn hình. Khi có được các hình ảnh, video nhạy cảm này, các đối tượng sẽ uy hiếp tinh thần và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định. Nếu nạn nhân không chuyển tiền đối tượng đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Do tâm lý sợ ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, nạn nhân buộc phải chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng. Chưa dừng lại, bọn chúng lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền với số tiền ngày càng tăng. Đáng nói, đến khi nạn nhân mất khả năng tài chính nhưng vẫn không dám trình báo cơ quan Công an.

Công an Tây Ninh đề nghị, người dân tuyệt đối không cung cấp hình ảnh nhạy cảm, không tham gia "chat sex" dưới mọi hình thức; nâng cao cảnh giác, đề phòng với những lời đề nghị kết bạn từ người lạ. Đồng thời, không truy cập vào các đường link do người lạ gửi khi chưa tìm hiểu kỹ hoặc có hiểu biết hạn chế; hạn chế sẻ chia thông tin cá nhân lên mạng xã hội, luôn ý thức bảo vệ tài khoản mạng xã hội bằng cách bảo mật hai lớp hoặc khóa bảo vệ trang cá nhân. Đối với trường hợp đã tham gia "chat sex" hoặc bị các đối tượng sử dụng hình ảnh trái phép để cắt ghép, tống tiền, phải giữ bình tĩnh và liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý…