Tại sao Bluetooth lại mang tên một vị vua Viking?

Mỗi ngày có hàng tỷ thiết bị sử dụng Bluetooth để kết nối với nhau. Tai nghe, điện thoại, máy tính, ô tô hay đồng hồ thông minh đều có thể giao tiếp không dây nhờ công nghệ này. Ít người biết cái tên Bluetooth không phải một thuật ngữ công nghệ, cũng không phải viết tắt của một cụm từ tiếng Anh. Nó bắt nguồn từ tên của một vị vua Viking sống cách đây hơn 1.000 năm.

Người đó là Harald “Bluetooth” Gormsson, một vị vua Đan Mạch nổi tiếng với việc thống nhất Đan Mạch và Na Uy vào năm 958. Theo Bluetooth SIG, Harald còn được biết đến với một chiếc răng bị hỏng có màu xanh đậm hoặc xanh xám, từ đó xuất hiện biệt danh Bluetooth.

Điều thú vị nằm ở chỗ các kỹ sư không chọn tên này chỉ vì nó lạ.

Năm 1996, Intel, Ericsson và Nokia cùng bàn về việc chuẩn hóa một công nghệ vô tuyến tầm ngắn, với mục tiêu giúp những thiết bị và ngành công nghiệp vốn đang sử dụng các hệ thống khác nhau có thể kết nối với nhau. Tại cuộc gặp này, Jim Kardach của Intel đề xuất Bluetooth làm tên mã tạm thời.

Ý tưởng khá đơn giản. Harald Bluetooth từng được biết đến với việc thống nhất các vùng lãnh thổ ở Scandinavia. Công nghệ mới cũng được kỳ vọng làm điều tương tự với thế giới công nghệ, kết nối ngành máy tính với ngành điện thoại di động thông qua một chuẩn không dây duy nhất.

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Tên Bluetooth khi đó hoàn toàn không được định dùng lâu dài. Các bên từng cân nhắc những cái tên mang tính kỹ thuật hơn như RadioWire hoặc PAN, viết tắt của Personal Area Networking. PAN từng là phương án được ưu tiên, cho tới khi quá trình kiểm tra cho thấy cái tên này đã xuất hiện hàng chục nghìn lần trên Internet. Việc kiểm tra thương hiệu cho RadioWire cũng không thể hoàn tất kịp thời điểm ra mắt.

Kết quả là cái tên tưởng như chỉ dùng tạm thời lại trở thành lựa chọn duy nhất. Bluetooth nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trong ngành trước khi bất kỳ phương án thay thế nào có thể được đưa ra.

Đến đây vẫn còn một chi tiết thú vị hơn. Logo Bluetooth không phải một biểu tượng được thiết kế ngẫu nhiên. Nó là sự kết hợp của hai chữ rune Bắc Âu thuộc hệ Younger Futhark, Hagall và Bjarkan, tương ứng với các chữ cái đầu trong tên Harald Bluetooth. Hai ký tự được ghép lại thành biểu tượng mà hàng triệu người nhận ra trên các thiết bị điện tử ngày nay.

Nói cách khác, mỗi lần nhìn thấy biểu tượng Bluetooth trên chiếc điện thoại hay tai nghe, người dùng thực chất đang nhìn thấy một dấu vết của lịch sử Viking được đưa thẳng vào ngành công nghệ hiện đại./

Vũ Hoàng