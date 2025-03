Tài tử Richard Chamberlain 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' sự nghiệp huy hoàng, từng bí mật kết hôn đồng tính

Từng được đánh giá 'hát hay hơn Sơn Tùng M-TP', Hoài Lâm bây giờ đang bị lãng quên? GĐXH - Ca sĩ Hoài Lâm từng được đánh giá là "hát hay hơn Sơn Tùng M-TP" nhưng giờ đây cả sự nghiệp lẫn đời sống lại có nhiều thăng trầm...





Richard Chamberlain - Cha Ralp của "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"



Theo CNN, Richard Chamberlain qua đời lúc 23h15 hôm 29/3 tại Hawaii (Mỹ) do biến chứng sau một cơn đột quỵ ở tuổi 91, chỉ hai ngày trước khi ông đón sinh nhật. Ông sinh ngày 31/3/1934 tại Los Angeles, Mỹ. Năm 1956, Richard Chamberlain gia nhập Quân đội Hoa Kỳ, đóng quân tại Hàn Quốc trong khoảng thời gian 16 tháng.

Sau khi xuất ngũ, Richard Chamberlain tới Hollywood để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Ông bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim truyền hình "Dr. Kildare" (Bác sĩ Kildare) khi vào vai bác sĩ y khoa đẹp trai, tốt bụng và chu đáo. Vai diễn giúp Richard có một cộng đồng fan nữ đông đảo. Nam diễn viên giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu như giải Quả táo vàng (năm 1962), Quả cầu vàng cho Nam ngôi sao truyền hình (năm 1963), Steiger Award (năm 2011)…

Richard Chamberlain thành công vang dội trong phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" (Ảnh: News).

Ở Việt Nam, ông được khán giả biết đến và ngưỡng mộ với vai cha Ralp của "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Bộ phim được sản xuất năm 1983, là một series phim ngắn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Colleen McCullough, là một trong số ít tác phẩm kinh điển về tình yêu in dấu sâu đậm trong lòng khán giả toàn thế giới.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình say đắm, mãnh liệt nhưng bi thảm của Meggie với cha Ralph. Một tình yêu không thể có được và bị ngăn cấm bởi những định kiến hà khắc của xã hội. Chuyện tình đẫm nước mắt như tiếng hót hay nhất của con chim cất lên chỉ một lần trong đời rồi lao ngực vào chiếc gai nhọn hoắt của bụi mận gai.

"Tiếng chim hót trong bụi mận gai" giành giải Quả cầu vàng năm 1983 với sự diễn xuất tinh tế của Richard Chamberlain (trong vai cha Ralph) và Rachel Ward (trong vai nàng Meggie), đồng thời nhận hai giải Quả cầu vàng cho diễn xuất của nam chính và diễn viên phụ.

Richard Chamberlain nổi danh trong diễn xuất và có ngoại hình điển trai, lịch lãm.

Đời tư kín tiếng, từng bí mật kết hôn đồng tính với bạn diễn

Theo thông tin trên Vietnamnet, hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng Chamberlain ít khi nhắc đến cuộc sống và giới tính để bảo vệ sự riêng tư và cơ hội diễn xuất. Chamberlain có một mối tình ngắn với nam diễn viên Wesley Eure từ năm 1975 đến năm 1976. Cặp đôi bí mật sống chung dù biết rằng sự nghiệp có thể sụp đổ nếu bị phát hiện. Sau này, Wesley Eure chia sẻ rằng Chamberlain giống như một người thầy, người cha của mình. Ông thú nhận đau khổ và suy sụp rất lâu khi chia tay với Richard.

Năm 1977, khi tham gia vào dự án phim Allan Quatermain and the Lost City of Gold, Richard làm việc cùng nam diễn viên Martin Rabbett, kém ông 20 tuổi. Cả hai phải lòng, hẹn hò, sống chung ở Hawaii và bí mật kết hôn.

Richard và Martin xuất hiện tại các sự kiện, họ trở thành cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 2003, cặp đôi công khai trong cuốn tự truyện Shattered Love: A Memoir. Trong đó, Chamberlain chia sẻ về cuộc đời, nỗi lo khi mọi người biết về xu hướng tình dục cũng như sự đồng hành, động viên, khuyến khích tinh thần của người bạn đời Martin trong quá trình viết sách.

Việc công khai là người đồng tính không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Chamberlain. Ngược lại, ông trở thành nguồn cảm hứng cho các ngôi sao khác. Ở thời điểm đó, Richard và Martin cùng xuất hiện trên tạp chí The Advocate, kể về những điều sâu kín cùng thời thơ ấu khó khăn. Nam diễn viên nói: "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi giờ đây được sống thật và tự hào về con người mình".

Năm 2010, cặp đôi chính thức kết thúc mối tình hơn 3 thập kỷ. Dù chia tay nhưng cặp đôi vẫn xem nhau như bạn bè. Trước khi mất, Richard Chamberlain sống một mình tại Los Angeles với khối tài sản được ước tính khoảng 20 triệu USD. Ông vẫn tham gia diễn xuất, thường hay đi dạo, gặp gỡ bạn bè… Ngày 20/4 vừa qua, Richard và Martin có cuộc hội ngộ tại Hawaii.

