Tài xế có thể bị phạt tới 30 - 40 triệu đồng, trừ hết điểm GPLX nếu lái ô tô ngược chiều, đi lùi trên cao tốc

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Dự thảo nghị định nhằm hướng dẫn quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Dự thảo này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt đối với hành vi lái ô tô ngược chiều trên cao tốc hoặc lùi xe trên cao tốc (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp) với mức phạt 30 - 40 triệu đồng và trừ 12 điểm giấy phép lái xe (trừ hết điểm). Mức phạt này bằng với vi phạm nồng độ cồn ở ngưỡng cao nhất.

Với hành vi đi ngược chiều trên cao tốc, Bộ Công an đề xuất phạt 30 - 40 triệu đồng và trừ 12 điểm GPLX. Ảnh minh họa: TL

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi lái ô tô ngược chiều trên cao tốc hoặc lùi xe trên cao tốc (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp) sẽ bị phạt 16 - 18 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 5 - 7 tháng.

Cũng theo dự thảo mới, Bộ Công an đề xuất phạt 10 - 12 triệu đồng với hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150m khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc; quay đầu xe trên đường cao tốc.

Ngoài phạt tiền, người lái xe còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Như vậy, so với dự thảo hồi tháng 8, mức đề xuất phạt tiền giữ nguyên nhưng mức trừ điểm bằng lái tăng gấp đôi từ 3 điểm lên 6 điểm.

Đối với các hành vi gồm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "cấm đi ngược chiều" cũng được đề xuất tăng mức xử phạt tiền lên từ 6 - 8 triệu đồng so với mức đề xuất từ 4 - 6 triệu đồng ở dự thảo hồi tháng 8.

Mức trừ điểm bằng lái của các hành vi này từ 3- 4 điểm tăng hơn so với đề xuất ở dự thảo hồi tháng 8.