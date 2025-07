Tạm giữ tài xế xe công nghệ tông chết bé gái 4 tuổi ở TP.HCM

1 ngày trước

Lô Thanh S tung tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến hàng nghìn người dân các xã ở Nghệ An tháo chạy lên núi. Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập đối tượng này để phục vụ điều tra.