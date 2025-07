Bắt nghi phạm hiếp dâm chủ quán nhậu rồi cướp tài sản

Ngày 28/7, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt giữ Phạm Lê Tín Nghĩa (SN 2003, ngụ phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 18/7, bà T.T.TN (ngụ phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp) đến Công an xã Tân Hòa trình báo về việc bị một đối tượng (không rõ đặc điểm) khống chế, đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm và chiếm đoạt tài sản.

Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh Công an Đồng Tháp.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Tân Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an xã Tân Hòa xác minh, điều tra truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25/7, cơ quan Công an đã phát hiện, bắt giữ Nghĩa.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận do biết bà N. đến địa bàn xã Tân Hòa kinh doanh quán nhậu và sống một mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Khoảng 0h5 ngày 18/7, Nghĩa đột nhập vào phòng ngủ, khống chế và đe dọa để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Nghĩa lấy 2 điện thoại di động cùng số tiền khoảng 1 triệu đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.