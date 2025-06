Tăng Duy Tân chính thức công khai tình cảm, Bích Phương phản ứng ra sao?

Từ loạt hint đồ đôi, bị soi dắt về ra mắt cho đến lần bị bắt gặp du lịch, tất cả như bằng chứng quá rõ ràng cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân. Dù để lộ nhiều hint đáng ngờ nhưng cả hai đều chưa lần nào chính thức thừa nhận tình cảm. Nhưng sau màn đu trend xếp hạng "top 1 trong lòng" của Tăng Duy Tân vừa qua, nghi vấn yêu đương của cặp đôi đã rõ mồn một.

Lúc này, cư dân mạng liền đổ dồn sự chú ý cho Bích Phương, xem phản ứng của "đàng gái" như thế nào giữa lúc Tăng Duy Tân quá mức lộ liễu. Trên trang cá nhân, giọng ca Bùa Mê vẫn cập nhật đều đặn công việc và các hoạt động ở Em Xinh Say Hi. Bích Phương không thể hiện thái độ quá rõ ràng giữa lúc bị réo tên liên tục sau màn đánh úp của bạn trai tin đồn. Thay vào đó, nữ ca sĩ tập trung vào công việc và kêu gọi mọi người ủng hộ mình trong tập mới sắp lên sóng của Em Xinh Say Hi.

Bích Phương có chia sẻ đầu tiên sau khi Tăng Duy Tân ngầm công khai tình cảm. Tuy nhiên nữ ca sĩ không phản hồi gì mà vẫn chỉ tập trung vào chương trình Em Xinh đang tham gia

Trước đó, Tăng Duy Tân đu trend xếp hạng các Em Xinh theo thứ tự yêu thích và nhân vật đầu tiên xuất hiện trong vòng random là Bích Phương. Tăng Duy Tân vừa thấy đàn chị đã nở nụ cười rõ tươi, rồi nhẹ nhàng kéo hình ảnh của cô lên hạng cao nhất và... dĩ nhiên không có sau đó nữa.

Sau khi tìm được top 1 trong lòng, Tăng Duy Tân nhanh chóng kết thúc video, chẳng buồn xếp hạng thêm ai, kèm dòng caption lấp lửng: "Bận quá không bấm hết 30 người được". Dân mạng đọc đến đây ai cũng thầm hiểu, mục tiêu đu trend cũng chỉ là tìm Bích Phương, nên khi người kia xuất hiện đầu tiên thì Tăng Duy Tân cũng xong nhiệm vụ.

Chưa dừng lại ở đó, hội bạn thân của Bích Phương cũng nhanh chóng vào "xác nhận giùm" mối quan hệ bằng loạt bình luận cực nhiệt. Orange không vòng vo, gọi thẳng Tăng Duy Tân là "anh rể", còn Bảo Anh thậm chí sáng tạo luôn couple name "Tăng Duy Phương" khiến dân mạng vừa cười vừa gật gù. Không cần người trong cuộc lên tiếng, chỉ với phản ứng dồn dập từ hội chị em thân thiết thế này cũng đủ khiến netizen đồng thanh: Nếu đây không phải là pha công khai ngầm thì là gì nữa?

Hồi đầu tháng 2 vừa qua, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cặp đôi Vbiz xuất hiện cùng nhau tại sân bay. Theo chia sẻ từ team qua đường, hai nhân vật trong clip có ngoại hình và phong cách cực kỳ giống với Tăng Duy Tân và Bích Phương.

Theo quan sát, Tăng Duy Tân xuất hiện với áo khoác xanh, quần trắng, đeo kính và kéo vali, trong khi người được cho là Bích Phương lại diện áo khoác đen, quần trắng, sánh bước bên cạnh. Cả hai trông khá thoải mái, trò chuyện vui vẻ trong lúc chuẩn bị hành lý cho chuyến bay. Dù đến nay, Bích Phương và Tăng Duy Tân chưa chính thức công khai nhưng với loạt hint rõ như ban ngày, ai cũng ngầm hiểu mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai.

Lần cả hai được "team qua đường" bắt gặp đi chung chuyến bay

Trước đó cả hai đã bị soi có nhiều đồ đôi với nhau