Táo Quân 2025 '0 điểm', Nam Tào - Bắc Đẩu áp lực thế nào?

Táo quân 2025 lên sóng đêm Giao thừa (29 Tết) đã nhận làn sóng đánh giá nhiều chiều từ dư luận. Số đông ủng hộ quan điểm Táo quân năm nay hấp dẫn và có màu sắc hơn so với những năm gần đây khi thẳng thắn đề cập tới nhiều vấn đề nóng của xã hội như: sáp nhập tinh gọn bộ máy, giá vàng lên xuống, hỏa hoạn, quy định mới về giao thông, tắc đường hay những trào lưu viral trên mạng xã hội như baby three, pickleball...

Ngay khi chương trình Táo quân 2025 hết thời lượng phát sóng trên VTV, "Táo Y tế" Vân Dung đặt câu hỏi khảo sát trên trang cá nhân: "Mọi người ơi, Táo Quân năm nay thế nào?" và thu hút hơn 40.000 lượt tương tác và hơn 2.000 bình luận. Đáng chú ý một bình luận của khán giả đánh giá Táo quân 2025 "xứng đáng 0 điểm". "Táo xứng đáng 0 điểm, là 0 chê điểm nào. Nội dung phát sóng hay, phản ánh nhiều vấn đề người dân quan tâm. Các Táo gạo cội thể hiện hài hước, dí dỏm và rất thâm thúy, sâu sắc. Táo nữ Vân Dung đỉnh của đỉnh", tài khoản này chia sẻ.

Bình luận của khán giả dành cho Táo quân 2025.

Điểm thú vị của chương trình năm nay còn ở sự xuất hiện của Đỗ Duy Nam với vai diễn Tào Đẩu - sự kết hợp độc đáo giữa Nam Tào và Bắc Đẩu. Khả năng biến hóa linh hoạt, cùng lối diễn duyên dáng của anh nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Đây là năm đầu tiên, Đỗ Duy Nam thể hiện cả 2 vai là Nam Tào và Bắc Đẩu. Đỗ Duy Nam thừa nhận anh cảm thấy khó khăn trong việc làm thế nào lột tả rõ tinh thần của từng vai diễn. Trong đó, Nam Tào được miêu tả là nhân vật thông minh, điềm tĩnh với nhân vật Bắc Đẩu có phần chua ngoa, đanh đá. Do đó, khi nhận vai, anh phải nghiên cứu vai diễn và được ê-kíp động viên, giúp đỡ.

"Khi tôi cảm thấy khó khăn nhất, chú Quốc Khánh khuyên tôi cứ cố gắng hết sức. Còn việc khán giả đón nhận khi lên sóng hay không thì đó là câu chuyện khác bởi dù sao tôi cũng đã làm hết mình rồi. Không cần thấy tiếc nuối với điều gì cả. Đó là lời khuyên quý báu. Sau buổi ghi hình, tôi thấy khán giả ghi nhận sự nỗ lực của tôi trong vai diễn. Bắc Đẩu có rất nhiều quần áo nên từ khâu trang phục tới đài từ hay biểu cảm, lúc chua ngoa, lúc nguy hiểm, tôi phải làm việc rất cẩn thận, đọc kịch bản kỹ lưỡng", Đỗ Duy Nam chia sẻ.

Nói về việc bị so sánh với Xuân Bắc và Công Lý, Đỗ Duy Nam chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ bị so sánh với các đàn anh. Bởi họ đã tạo dấu ấn quá đặc biệt và đo ni đóng giày cho vai diễn suốt 20 năm qua rồi. Việc được đóng vai của các anh với một người trẻ như tôi đã là điều đáng tự hào rồi. Tôi nhớ như in những ngày đầu thử vai, anh Bắc đang công tác ở TP.HCM vẫn gọi điện cổ vũ, động viên tôi. Đây là động lực để lớp người trẻ như tôi cố gắng hơn".

Mặc dù thế, chương trình năm nay vẫn có những điểm trừ nhất định như: format cuộc thi "Đường lên đỉnh Thiên cung" được chế theo ý tưởng của "Đường lên đỉnh Olympia" bị chê thiếu hấp dẫn, dài dòng và rời rạc so với tổng thể. Một trong những nguyên nhân là do diễn xuất của các gương mặt mới chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng. Dù họ được đánh giá thực lực và có nhiều vai diễn ấn tượng, ở mảng hài còn bộc lộ nhiều hạn chế.

Những phát ngôn viral mạng xã hội của Táo quân 2025.