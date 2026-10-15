Tất cả những ai nghỉ hưu năm 2027 cần chú ý thông tin quan trọng này

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GĐXH - Nghỉ hưu (hay hưu trí) là trạng thái người lao động chấm dứt làm việc hoặc rút lui hoàn toàn khỏi nghề nghiệp sau khi đã đạt đến một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật. Năm 2027, bao nhiêu tuổi được nghỉ hưu?

Năm 2027, tuổi nghỉ hưu là bao nhiêu?

Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường được quy định như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

- Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 tuổi 3 tháng

2021

55 tuổi 4 tháng

2022

60 tuổi 6 tháng

2022

55 tuổi 8 tháng

2023

60 tuổi 9 tháng

2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi 4 tháng

2025

61 tuổi 3 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi 9 tháng

2027

57 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 8 tháng

2029

58 tuổi

2030

58 tuổi 4 tháng

2031

58 tuổi 8 tháng

2032

59 tuổi

2033

59 tuổi 4 tháng

2034

59 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

Theo quy định nêu trên, tuổi nghỉ hưu năm 2027:

Lao động nam: 61 tuổi 6 tháng.

Lao động nữ: 57 tuổi 4 tháng.

Tất cả những ai nghỉ hưu năm 2027 cần chú ý thông tin quan trọng này - Ảnh 1.

Theo quy định, năm 2027 tuổi nghỉ hưu của nữ là 57 tuổi 4 tháng. Ảnh minh họa: TL

Giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ 1/7/2025, điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu được điều chỉnh từ 20 năm xuống còn 15 năm.

Việc hạ trần thời gian tích lũy đóng bảo hiểm giúp những lao động tham gia hệ thống muộn, người làm việc đứt quãng hoặc khu vực việc làm phi chính thức chuyển dịch sang vẫn có cơ hội nhận lương hưu hàng tháng kèm bảo hiểm y tế do ngân sách chi trả, thay vì phải rút BHXH một lần.

Như vậy, trong năm 2027, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thỏa mãn đồng thời hai tiêu chuẩn: có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc và đạt đủ mốc tuổi quy định (61 tuổi 9 tháng với nam; 57 tuổi 4 tháng với nữ) được về hưu.

Ngoài được hưởng lương hưu định kỳ hằng tháng, người nghỉ hưu còn được hưởng nhiều quyền lợi an sinh khác như:

- Được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng, với mức hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh cao hơn so với nhóm tự đóng BHYT.

- Được bảo đảm các chế độ tử tuất, bao gồm trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất cho thân nhân.

- Được điều chỉnh lương hưu khi Nhà nước thực hiện chính sách tăng lương hưu nhằm bảo đảm giá trị và đời sống của người hưởng.

Mức hưởng lương hưu hằng tháng cho người nghỉ hưu quy định thế nào?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động tham gia BHXH khi nghỉ việc, có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng.

Mức lương hưu được tính dựa trên tỉ lệ hưởng lương hưu nhân với mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Công thức tính số tiền lương hưu hằng tháng:

Mức lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng (%) x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó:

Đối với lao động nữ, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng là 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, mức tối đa là 75%, tương ứng với 30 năm đóng BHXH.

Đối với lao động nam, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng là 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Từ năm đóng thứ 21 trở đi, mỗi năm được tính thêm 2%, mức tối đa là 75%, tương ứng với 35 năm đóng BHXH.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH vượt số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng tối đa 75%, ngoài lương hưu hằng tháng còn được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Theo quy định hiện hành, mỗi năm đóng BHXH vượt mức tương ứng với tỉ lệ hưởng 75% được tính bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì giảm 2% tỷ lệ hưởng lương hưu.

Nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ từ đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%. Từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Tất cả những ai nghỉ hưu năm 2027 cần chú ý thông tin quan trọng này - Ảnh 2.Những ngành nghề này được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi sớm hơn quy định

GĐXH - Theo quy định của Bộ luật Lao động và nhiều văn bản pháp luật liên quan, người lao động có thể được nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu chuẩn. Vậy những ngành nghề nào người lao động được nghỉ hưu trước tuổi?

Tất cả những ai nghỉ hưu năm 2027 cần chú ý thông tin quan trọng này - Ảnh 3.Những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi 5–10 năm hoặc không giới hạn độ tuổi?

GĐXH - Theo quy định, một số nhóm người lao động có thể được nghỉ hưu trước tuổi nếu đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng BHXH, đặc thù nghề nghiệp hoặc mức suy giảm khả năng lao động. Vậy những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi?

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