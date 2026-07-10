Từ tháng 7/2026, dù nghỉ hưu sớm, đối tượng này vẫn được hưởng tối đa 75% lương hưu

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Độ tuổi nào được nghỉ hưu trước tuổi?

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2026 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau:

- Lao động nam là 61 tuổi 03 tháng

- Lao động nữ là 56 tuổi 08 tháng.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi so với độ tuổi nêu trên. Cụ thể:

1. Trường hợp nghỉ hưu sớm 05 tuổi

Theo quy định tại Điều 64 và 65 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 thì các trường hợp dưới đây được nghỉ hưu sớm 05 tuổi (tức lao động nam là 56 tuổi 03 tháng; lao động nữ là 51 tuổi 08 tháng ở thời điểm nghỉ hưu):

- Người lao động đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021;

- Người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật công an nhân dân;

Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí (còn gọi là người làm trong quân đội, công an).

Theo quy định người lao động đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ hưu sớm. Ảnh minh họa: TL

2. Trường hợp nghỉ hưu sớm 10 tuổi (lao động nam 51 tuổi 03 tháng và lao động nữ là 46 tuổi 08 tháng ở thời điểm nghỉ hưu)

Tại Điều 64 và 65 Luật BHXH 2024 cũng đã quy định những trường hợp nghỉ hưu sớm 10 tuổi, gồm:

- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định của Chính phủ;

- Người làm trong quân đội, công an có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021;

- Người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Mức lương hưu tối đa được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi?

Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định về mức lương hưu hằng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc. Theo đó:

- Mức lương hưu hằng tháng của đối tượng đủ điều kiện quy định tại Điều 64 Luật BHXH 2024 được tính như sau:

STT Đối tượng Mức lương hưu hằng tháng 1 Lao động nữ Bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%; 2 Lao động nam Bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định tại Điều 72 Luật BHXH 2024 tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 01%.

- Mức lương hưu hằng tháng của đối tượng là người lao động thuộc một số nghề, công việc đặc biệt đặc thù trong lực lượng vũ trang nhân dân do Chính phủ quy định. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách Nhà nước.

- Mức lương hưu hằng tháng của đối tượng đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi như đã nêu ở phần nội dung thứ nhất được tính như bảng trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 01%.

Theo quy định nêu trên có thể thấy, đối với người lao động nghỉ hưu sớm thì mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Ngoài ra, việc tính mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng BHXH theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên nhưng có thời gian đóng BHXH ở Việt Nam dưới 15 năm thì mỗi năm đóng trong thời gian này được tính bằng 2,25% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Quy trình thủ tục nghỉ hưu trước tuổi

1. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ chung:

- Sổ bảo hiểm xã hội (đã được chốt quá trình đóng).

- Đơn đề nghị hưởng lương hưu (theo mẫu quy định mới nhất của cơ quan BHXH).

- Trường hợp suy giảm khả năng lao động: Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (phải đạt từ 61% trở lên).

- Quyết định nghỉ hưu của cơ quan chủ quản.

2. Quy trình thực hiện

Bước 1: Giám định y khoa (áp dụng nếu nghỉ hưu sớm do sức khỏe yếu).

Nếu không thuộc nhóm làm nghề nặng nhọc hay tinh giản biên chế mà muốn nghỉ sớm do sức khỏe, cần:

- Nộp hồ sơ khám giám định tại Trung tâm Giám định y khoa tỉnh/thành phố.

- Thời gian giải quyết: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Lưu ý: Cần chủ động đi giám định sức khỏe trước khi nộp hồ sơ hưu trí.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) hoặc cổng Dịch vụ công Quốc gia/Dịch vụ công BHXH. Cần scan hồ sơ và upload lên hệ thống.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH (nếu đang làm việc) hoặc nơi cư trú (nếu đang bảo lưu đóng).

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 3: Chờ giải quyết và nhận kết quả

Thời hạn: Trong vòng 20 ngày (không tính ngày lễ, Tết) kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Người nộp hồ sơ sẽ nhận được quyết định hưởng lương hưu hàng tháng và thẻ BHYT miễn phí.

Những trường hợp này nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ lương hưu từ 1/7/2025 GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Trường hợp nghỉ hưu sớm có bị trừ tỷ lệ lương hưu?