Nghỉ hưu trước tuổi được quy định thế nào?
GĐXH - Nghỉ hưu trước tuổi là việc người lao động bắt đầu hưởng lương hưu và chấm dứt quan hệ lao động khi chưa đạt đến mốc tuổi nghỉ hưu thông thường theo quy định của Nhà nước. Năm 2026, để được nghỉ hưu trước tuổi mà hưởng lương hưu hàng tháng cần đáp ứng điều kiện gì?
Quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi
Tại Điều 6 Nghị định 154/2025/NĐ-CP, chính sách nghỉ hưu trước tuổi được quy định như sau:
1. Đối tượng có tuổi đời còn từ đủ 02 năm đến đủ 05 năm đến tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động ban hành hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động ban hành bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thì còn được hưởng các chế độ sau:
- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP;
- Được trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:
Đối với những người có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng; đối với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.
Đối với những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng.
2. Đối tượng có tuổi đời còn từ đủ 02 năm đến đủ 05 năm đến tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:
- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP;
- Được trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:
Đối với những người có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng; đối với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.
Đối với những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng.
3. Đối tượng có tuổi đời còn dưới 02 năm đến tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động ban hành bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
4. Đối tượng có tuổi đời còn dưới 02 năm đến tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
Quy trình thủ tục nghỉ hưu trước tuổi
1. Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ chung:
- Sổ bảo hiểm xã hội (đã được chốt quá trình đóng).
- Đơn đề nghị hưởng lương hưu (theo mẫu quy định mới nhất của cơ quan BHXH).
- Trường hợp suy giảm khả năng lao động: Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (phải đạt từ 61% trở lên).
- Danh sách đối tượng tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP).
- Quyết định nghỉ hưu/thôi việc của cơ quan chủ quản.
2. Quy trình thực hiện
Bước 1: Giám định y khoa (áp dụng nếu nghỉ hưu sớm do sức khỏe yếu).
Nếu không thuộc nhóm làm nghề nặng nhọc hay tinh giản biên chế mà muốn nghỉ sớm do sức khỏe, cần:
- Nộp hồ sơ khám giám định tại Trung tâm Giám định y khoa tỉnh/thành phố.
- Thời gian giải quyết: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Lưu ý: Cần chủ động đi giám định sức khỏe trước khi nộp hồ sơ hưu trí.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) hoặc cổng Dịch vụ công Quốc gia/Dịch vụ công BHXH. Cần scan hồ sơ và upload lên hệ thống.
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH (nếu đang làm việc) hoặc nơi cư trú (nếu đang bảo lưu đóng).
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
Bước 3: Chờ giải quyết và nhận kết quả
Thời hạn: Trong vòng 20 ngày (không tính ngày lễ, Tết) kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Người nộp hồ sơ sẽ nhận được quyết định hưởng lương hưu hàng tháng và thẻ BHYT miễn phí.
Những ai không được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định mới nhất?
Căn cứ tại Mục 1 Công văn 1767/BTC-TCCB năm 2025 quy định không giải quyết nghỉ hưu trước tuổi cho các đối tượng
- Là nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện nghỉ việc.
- Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.
Không giải quyết chính sách, chế độ đối với các đối tượng tại khoản 1 Mục 1 có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
Các đối tượng tại khoản 1 Mục 1 Công văn 1767/BTC-TCCB năm 2025 bao gồm:
Công chức; viên chức; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động trước thời điểm ngày 15/01/2019 và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được áp dụng chính sách như công chức (sau đây gọi tắt là người lao động) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ Tài chính do sắp xếp tổ chức bộ máy gồm:
+ Tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính;
+ Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu Tổ chức của Bộ Tài chính;
+ Các đơn vị sự nghiệp công lập khác không thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính hoàn thành việc sắp xếp tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.
