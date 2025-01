Tết buồn không dám về nhà của Á quân 'Anh trai say hi'

Sau một năm bận rộn, hiếm khi được về nhà thưởng thức bữa cơm mẹ nấu, rapper Rhyder (Nguyễn Quang Anh) quyết định về quê nhà Thanh Hoá đón Tết sớm để bù đắp những khoảnh khắc đã bỏ lỡ cùng gia đình.

Nhìn lại năm 2024, Rhyder coi minishow Dự án bí mật là điều đáng nhớ nhất và xúc động trước sự yêu thương của khán giả. Danh hiệu Á quân Anh trai say hi cũng rất đặc biệt với anh.

Rhyder tại minishow "Dự án bí mật":

Trước câu hỏi về kỷ niệm đặc biệt về Tết, Rhyder tâm sự, có thời điểm không dám về quê ăn Tết vì thấy chưa có gì trong tay, chưa đạt được thành tựu nào sau Giọng hát Việt nhí , khiến anh tự ti và thất vọng về bản thân. "Tôi thấy chưa đạt được điều gì xứng đáng và thất vọng với chính mình. Cảm giác lúc ấy là thứ mình sẽ chẳng bao giờ quên được", Rhyder xúc động chia sẻ.

Nhớ về cảm giác buồn và hụt hẫng trong lần đầu tiên đón Tết xa nhà, chủ hit Dân chơi sao phải khóc càng muốn lập tức trở về sum vầy và san sẻ niềm vui năm 2024 với gia đình. Mẹ và anh chị em là những người anh luôn mong gặp nhất mỗi dịp Tết. Vì bận rộn với việc làm nhạc và biểu diễn quanh năm, Rhyder háo hức trước các hoạt động, món ăn ngày Tết, đặc biệt là món bánh chưng rán. Theo anh, Tết Nguyên đán 2025 sẽ chỉ xoay quanh gia đình.

Về điều biết ơn nhất trong năm qua, rapper sinh năm 2001 thừa nhận khó có thể chọn ra một điều duy nhất. Anh biết ơn vì bản thân luôn cố gắng và hết mình với đam mê âm nhạc. Được đứng trên sân khấu, cảm nhận tình yêu thương từ khán giả là vinh dự lớn lao. Chính những điều này tiếp thêm động lực để Rhyder kiên định với con đường đã chọn.

Bước sang năm 2025, Rhyder hứa hẹn sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho âm nhạc, tạo ra những sản phẩm chất lượng. Đặc biệt, anh tập trung thực hiện mục tiêu ra mắt album đầu tay - một dự án được đầu tư tâm huyết và kỳ vọng nhận được sự đón nhận từ công chúng.

Xuất phát là Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 , Rhyder chưa thật sự tỏa sáng sau cuộc thi. Năm 2018, anh trình làng ca khúc Anh quen với cô đơn , đổi nghệ danh thành Quang Anh Rhyder. Đến khi tham gia Rap Việt 2023, vào đội huấn luyện viên Andree Right Hand, các tiết mục của Rhyder đều gây chú ý, có lượt xem cao. Sự nghiệp rapper tiếp tục phát triển khi tham gia và trở thành Á quân Anh trai say hi trong năm 2024, "bỏ túi" nhiều hit. Anh lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025.

Ảnh, video: FBNV