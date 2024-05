Tham tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông bị khởi tố

Theo tài liệu điều tra, ngày 20/12/2022, Công an huyện Thanh Trì tiếp nhận giải quyết vụ việc của chị Nguyễn Thị H (SN 1986, trú tại huyện Thanh Trì trình báo về việc bị chuyển nhầm số tiền lớn cho số tài khoản khác.



Cụ thể, khi chị H thực hiện giao dịch chuyển tiền qua Internet Banking để thanh toán cho đối tác số tiền 170.700.000đ. Tuy nhiên, khi chị H thao tác đã chuyển nhầm đến số tài khoản 021012185xxxx mang tên Pham Khac Dung.

Khi phát hiện việc nhầm lẫn này, chị H đã trình báo Công an huyện Thanh Trì để được hỗ trợ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phối hợp với ngân hàng xác thực chủ tài khoản trên là của Phạm Khắc Dũng.

Ngay sau đó, Công an Thanh Trì đã phối hợp với Công an thị trấn Yên Viên đến nơi cư trú của Dũng để làm việc. Tuy nhiên Phạm Khắc Dũng đã bán nhà chuyển đi từ năm 2019, không xác định được chỗ ở. Vụ án sau đó bị tạm đình chỉ.

Đến ngày 24/2/2023, Công an huyện Thanh Trì đã xác định nơi ở của Dũng, đồng thời mời chị Nguyễn Thị H và Phạm Khắc Dũng lên để giải quyết theo quy định.





Đối tượng Dũng (ảnh tư liệu)

Tại đây, Dũng thừa nhận, qua kiểm tra tài khoản 021012185xxxx của mình thì phát hiện có số tiền 170.700.000đ nhưng không biết của ai nên đã rút ra chi tiêu cá nhân hết.

Dũng hứa chi trả dần, mỗi tháng trả chị H 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, trong thời gian hơn 1 năm qua, Dũng đã không thực hiện chi trả chị H như cam kết.

Vì lý do trên, chị H đã tiếp tục yêu cầu công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ trên, Công an Thanh Trì đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng về hành vi Chiếm giữ tài sản trái phép.