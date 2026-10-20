Thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi trong tuần lễ 20/10

3 con giáp vượng tài lộc và tình cảm trong tuần từ ngày 20/10 GĐXH - Xem tử vi tuần 12 con giáp từ 19/10/2026 đến 25/10/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, dưới đây là 3 con giáp may mắn. Đặc biệt trong tuần lễ 20/10, các con giáp cũng có nhiều tin vui, vượng tài lộc.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới từ 19/10/2026 đến 25/10/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, đây là một tuần chông chênh với con giáp Tý. Đầu tuần, nhờ Chính Quan che chở, mọi việc còn trơn tru và nhận được sự trợ giúp từ quý nhân. Từ giữa tuần, Thiên Cẩu khiến những trở ngại ngoài kế hoạch xuất hiện dày hơn, dễ làm con giáp Tý bối rối.

Bởi vậy, nếu thực hiện các dự án quan trọng nên triển khai ngay từ những ngày đầu tuần để tránh các phát sinh ngoài dự tính. Nếu gặp sự cố, con giáp Tý cần bình tĩnh xử lý.

Về tài lộc của con giáp Tý trong tuần này ở mức bình thường, chưa phải lúc mạo hiểm. Trong tuần cần hạn chế cho vay mượn, tránh các khoản chi theo cảm hứng và không tham gia các kèo đầu tư khi chưa hiểu rõ bản chất. Nếu buộc phải chi một khoản lớn, hãy cân nhắc qua đêm rồi mới quyết.

Giao tiếp là điểm yếu của tuổi Tý trong tuần này. Những người tuổi Tý có đôi cần trao đổi trực tiếp với nhau khi bàn chuyện. Khi hai bên nóng giận cần tạm dừng cuộc trò chuyện vài giờ thường hiệu quả hơn tranh luận đến cùng.

2. Con giáp Sửu

Tuần này có Thiên Đức nâng đỡ, vận trình tuần này của con giáp Sửu khá ổn định. Điều lưu ý với con giáp Sửu là cần suy nghĩ trước khi nói và không nên có tâm lý so bì với người khác.

Cách ứng xử điềm tĩnh lúc này sẽ giúp bạn ghi điểm với cấp trên. Cũng nhờ vậy, sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ có những bước tiến đáng kể trong những ngày cuối năm.

Tư duy và nỗ lực của chính bạn là nguồn tài lộc chính trong tuần này. Thu nhập của con giáp Sửu tăng thêm có thể tới từ việc phát huy kỹ năng chuyên môn, nhận dự án ngoài.

Tình cảm của con giáp Sửu không có nhiều biến động. Người độc thân dễ gặp được đối tượng có cùng quan điểm trong công việc hoặc trong các buổi giao lưu. Bầu không khí trò chuyện thoải mái sẽ giúp tình cảm phát triển nhanh chóng, nên Sửu hãy tham gia nhiều hơn các hoạt động.

3. Con giáp Dần

Sự ảnh hưởng của Bạch Hổ khiến cho vận trình tuần này của con giáp Dần ảnh hưởng, vừa có cơ hội tiềm năng vừa đi kèm thách thức nhất định. Bạn có thể gặp phải những thị phi nên cần bình tĩnh trước mọi tình huống.

Trong công việc nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, đừng dễ dàng dấn thân vào những lĩnh vực chưa quen thuộc. Cơ hội kiếm tiền và rủi ro cùng tồn tại, bởi vậy Dần cần tránh đầu tư mù quáng theo phong trào hoặc lời mách nước.

Tình cảm của tuổi Dần dù độc thân hay có đôi nên giữ thái độ giao tiếp tích cực. Những cuộc trò chuyện chân thành giúp cho người tuổi Thân hóa giải khúc mắc tích tụ, đừng để chuyện nhỏ âm ỉ thành chuyện lớn. Người độc thân hãy chú ý những tín hiệu đào hoa xung quanh để không bỏ lỡ mối duyên tiềm năng.

4. Con giáp Thìn

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, đây là tuần hao tài tán lộc với con giáp Thìn. Năng lượng, tiền bạc và công sức của tuổi Thìn dễ bị tiêu hao nhiều hơn mức cần thiết. Bởi vậy, trong tuần con giáp Thìn không nên thực hiện những thay đổi lớn.

Về công việc, Thìn nên làm theo kế hoạch đã vạch sẵn. Dù có những trở ngại nhỏ như tiến độ chậm, phối hợp chưa trơn tru hay yêu cầu chỉnh sửa, kết quả cuối cùng vẫn sẽ khả quan nếu như Thìn kiên trì.

Trong tình cảm, người có đôi tuổi Thìn có thể xảy ra tranh cãi nhỏ, thường xuất phát từ những chuyện vặt như chi tiêu, việc nhà hay cách nói chuyện. Bởi vậy cần tránh việc tranh luận hơn thua trong tình cảm. Người độc thân vận đào hoa không tốt, chưa phải thời điểm thích hợp để bắt đầu mối quan hệ mới.

5. Con giáp Tỵ

Vận trình tuần mới của tuổi Tỵ có thăng có trầm, phải linh hoạt ứng biến. Tiểu Hao khiến chi tiêu phát sinh ngoài dự kiến, còn Thiên Hình dễ gây áp lực tâm lý làm cho tuổi Tỵ dễ nhạy cảm, bực bội hơn thường ngày. Bởi vậy, trong tuần này đòi hỏi Tỵ cần kiểm soát cảm xúc.

Các khoản chi tiêu ngoài dự kiến tăng lên trong tuần. Bởi vậy, con giáp Tỵ cần chi tiêu có lý trí, tránh mua sắm theo tâm trạng.

Về tình cảm, người có đôi tuổi Tỵ khá bình lặng, không sóng gió. Người độc thân có vận đào hoa khá tốt, hãy nắm bắt cơ hội, mở lòng gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn.

6. Con giáp Ngọ

Con giáp Ngọ tuần này dễ gây xích mích, lời qua tiếng lại và những hiểu lầm nhỏ trong quan hệ xã giao. Khi gặp chuyện cần trao đổi, Ngọ nên giao tiếp nhiều hơn, rõ ràng hơn, giữ bình tĩnh và bớt bốc đồng.

Về tài lộc trong tuần nhắc con giáp Ngọ phải giữ chặt ví tiền ngay từ đầu tuần. Bạn cần tránh các giao dịch lớn, cho mượn tiền, đặt cọc hay chuyển khoản cho người chưa thật sự quen thuộc vì dễ khiến tiền bị "chia sẻ" ngoài ý muốn. Trước khi tiến hành bất cứ việc gì, cần kiểm tra kỹ thông tin.

Trong tình cảm, người có đôi tuổi Tỵ hòa hợp. Đây là nguồn năng lượng giúp bạn cân bằng lại khi công việc nhiều căng thẳng. Người độc thân tuổi Tỵ có vận đào hoa khá tốt, có cơ hội bắt đầu một mối quan hệ mới thông qua bạn bè, công việc hoặc các hoạt động xã hội. Con giáp Tỵ hãy mở lòng mình.

7. Con giáp Mùi

Tuần này, con giáp Mùi chỉ cần làm việc theo đúng kế hoạch là mọi thứ vận hành thuận buồm xuôi gió. Trong tuần, tinh thần sáng tạo của con giáp Mùi được phát huy giúp bạn giải quyết công việc nhanh chóng. Đây cũng là bước đệm cho vận trình sự nghiệp của con giáp Mùi được tăng tiến.

Về tài lộc của con giáp Mùi có tin vui ở cả thu nhập chính lẫn các hạng mục đầu tư. Tài lộc vượng giúp cho Mùi cũng thoải mái hơn. Một phần thu nhập tăng thêm, Mùi nên dành vào quỹ dự phòng hoặc khoản tiết kiệm dài hạn.

Về tình cảm của người tuổi Mùi tốt. Đây là thời điểm lý tưởng để lên kế hoạch cho những dự định chung như du lịch ngắn ngày, mua sắm lớn hoặc nâng cấp tổ ấm. Người độc thân có vận đào hoa tốt, hứa hẹn có cơ hội tuyệt vời.

8. Con giáp Thân

Tuần này, con giáp Thân di chuyển nhiều vì có Sao Dịch Mã và Nguyệt Mã chiếu. Bạn dễ đi lại nhiều và phát sinh việc mới. Chuyên gia khuyên, con giáp Thân hãy tăng cường giao tiếp với cấp trên, báo cáo tiến độ rõ ràng và bớt than phiền để tránh bị người khác đánh giá. Việc than thở không giúp Thân giải quyết được áp lực mà còn khiến cho công việc trì trệ hơn.

Về tài lộc của Thân có những niềm vui bất ngờ như tiền thưởng, hoa hồng, khoản hoàn trả hoặc cơ hội nhận thêm việc có thù lao tốt. Tuy nhiên, do phải di chuyển nhiều nên khoản chi tiêu của Thân cũng sẽ nhiều hơn.

Người tuổi Thân đã có đôi hòa thuận, nhưng do bận rộn nên dễ thiếu thời gian cho nhau. Người độc thân có vận đào hoa khá tốt nhưng cần đề phòng vướng vào mối quan hệ của người khác.

9. Con giáp Tuất

Tuần này vận trình của con giáp Tuất kém, dễ có sự thay đổi. Bản mệnh có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và có khả năng thay đổi. Lời khuyên dành cho con giáp Thân là suy nghĩ kỹ lưỡng, đừng vội đưa ra quyết định bốc đồng.

Về tài lộc của con giáp Tuất tuần này không nên có tâm lý tham lam và vội vàng. Bất kỳ dự án hợp tác hay quyết định đầu tư nào, tuổi Tuất nên đánh giá kỹ lưỡng để tránh rủi ro tiềm tàng.

Trong mối quan hệ tình cảm, con giáp Tuất hãy quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu và cảm xúc của đối phương. Khi bản thân gặp áp lực, đừng vội trút bực bội lên người thân. Một lời hỏi han, một bữa cơm chung cũng đủ để hai bên cảm thấy được sẻ chia.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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