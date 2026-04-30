Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Thấy 'thủy quái' bơi vụt qua trước mặt, nhóm người vội gọi hỗ trợ, chuyên gia nói: Đây là điều rất hiếm!

Thứ năm, 20:16 30/04/2026 | Chuyện đó đây

Một nhóm chèo thuyền kayak đã trải qua khoảnh khắc vừa căng thẳng vừa khó tin khi phát hiện một "thủy quái" bí ẩn nổi lên giữa mặt nước.

Đang chèo thuyền bỗng thấy "thủy quái" bơi vụt qua trước mặt

Sự việc được chú ý sau khi tài khoản Singaporekayakers đăng đoạn video lên TikTok hôm 1/4. Trong clip, một "thủy quái" nổi giữa vùng nước gần công viên Pasir Ris, một công viên ven biển nằm ở phía đông Singapore, di chuyển khá rõ ràng và có chủ đích, khiến nhóm chèo thuyền lập tức cảnh giác. Theo mô tả từ người đăng tải, vật thể này "không giống một khúc gỗ trôi nổi", vì thế nghi ngờ về sự xuất hiện của một loài động vật nguy hiểm nhanh chóng xuất hiện.

Thấy 'thủy quái' bơi vụt qua trước mặt, nhóm người vội gọi hỗ trợ, chuyên gia nói: Đây là điều rất hiếm! - Ảnh 1.

Một "thủy quái" nổi giữa vùng nước gần công viên Pasir Ris, Singapore, di chuyển khá rõ ràng và có chủ đích, khiến nhóm chèo thuyền lập tức cảnh giác. (Ảnh: Mothership)

Theo AsiaOne, khi phát hiện vật thể lạ giữa ban ngày, nhóm chèo thuyền đã ở rất gần trạng thái hoảng hốt. Trong bối cảnh an toàn được đặt lên hàng đầu, họ nhanh chóng cảnh giác, gọi thuyền hỗ trợ tiếp cận khu vực để kiểm tra, thậm chí cân nhắc dừng các hoạt động trên nước nếu tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

Từ khoảng cách xa, hình dáng vật thể nổi lên giữa mặt nước khiến không ít người liên tưởng ngay đến cá sấu. Tuy nhiên, khi có thêm thuyền lại gần và quan sát kỹ hơn, "thủy quái" bí ẩn cuối cùng cũng lộ diện. Đó không phải cá sấu, mà là một con lợn rừng đang bơi giữa biển. Một đoạn video cận cảnh sau đó cho thấy con vật vẫn bình thản di chuyển trong làn nước, không có dấu hiệu hoảng loạn hay bị đe dọa.

Thấy 'thủy quái' bơi vụt qua trước mặt, nhóm người vội gọi hỗ trợ, chuyên gia nói: Đây là điều rất hiếm! - Ảnh 2.

Từ khoảng cách xa, hình dáng vật thể nổi lên giữa mặt nước khiến không ít người liên tưởng ngay đến cá sấu. (Ảnh: Mothership)

Chính khoảnh khắc nhận ra sự nhầm lẫn đã khiến bầu không khí chuyển từ căng thẳng sang thích thú. Từ một cảnh tượng khiến cả nhóm suýt "đứng tim", sự việc nhanh chóng trở thành câu chuyện lạ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. AsiaOne cho biết đoạn clip đã đạt khoảng 100.000 lượt xem, kéo theo nhiều bình luận bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng bơi lội của lợn rừng, điều vốn không phổ biến trong nhận thức của số đông.

Vì sao lợn rừng lại xuất hiện giữa vùng nước ven công viên?

Theo thông tin từ Cơ quan Công viên Quốc gia Singapore, lợn rừng là loài bản địa tại nước này. Chúng không chỉ xuất hiện trong rừng mà còn có thể được nhìn thấy ở những khu vực giáp mảng xanh, công viên, đường công cộng, thậm chí gần các vùng có hệ sinh thái tự nhiên như đồng cỏ hay rừng ngập mặn. Điều đó phần nào lý giải vì sao một cá thể lợn rừng có thể xuất hiện gần khu vực ven biển Pasir Ris mà không phải là chuyện hoàn toàn bất thường. Giới chuyên môn cho rằng đây là tình huống hiếm gặp, bởi không phải lúc nào con người cũng bắt gặp lợn rừng bơi trên mặt nước ở khoảng cách gần như vậy.

Thấy 'thủy quái' bơi vụt qua trước mặt, nhóm người vội gọi hỗ trợ, chuyên gia nói: Đây là điều rất hiếm! - Ảnh 3.

Lợn rừng là loài bản địa tại Singapore, điều đó phần nào lý giải vì sao một cá thể loài này có thể xuất hiện gần khu vực ven biển Pasir Ris. (Ảnh: Mothership)

Cơ quan này cho biết lợn rừng trưởng thành có thể nặng tới khoảng 100 kg, sống hơn 20 năm và nhìn chung có xu hướng tránh con người. Tuy nhiên, đây vẫn là loài động vật hoang dã có hành vi khó đoán, có thể trở nên nguy hiểm nếu cảm thấy bị dồn ép hoặc bị đe dọa. Đặc biệt, lợn rừng cái trong thời kỳ nuôi con có thể phản ứng mạnh hơn để bảo vệ con non.

Bởi vậy, dù cuộc chạm trán lần này kết thúc theo cách khá bất ngờ, nó vẫn là lời nhắc nhở rõ ràng rằng con người không nên chủ quan khi bắt gặp động vật hoang dã ở khoảng cách gần, ngay cả trong những không gian tưởng như quen thuộc.

Câu chuyện lạ và lời nhắc về khoảng cách an toàn với động vật hoang dã

Bên cạnh sự thích thú mà đoạn clip mang lại, phía Singapore cũng đưa ra những khuyến cáo rất cụ thể. Người dân được khuyên không nên tiếp cận, chạm vào, đuổi theo hoặc cho lợn rừng ăn. Khi bắt gặp chúng, điều cần làm là giữ bình tĩnh, không la hét, không dùng đèn flash chụp ảnh, không dồn ép con vật và từ từ rời khỏi khu vực.

Thấy 'thủy quái' bơi vụt qua trước mặt, nhóm người vội gọi hỗ trợ, chuyên gia nói: Đây là điều rất hiếm! - Ảnh 4.

Singapore cũng đưa ra những khuyến cáo người dân được khuyên không nên tiếp cận, chạm vào, đuổi theo hoặc cho lợn rừng ăn. (Ảnh: AVS)

Nhìn ở góc độ rộng hơn, câu chuyện tại Pasir Ris không chỉ là một tình huống "dở khóc dở cười" giữa ban ngày, mà còn phản ánh thực tế rằng các cuộc chạm trán giữa con người và động vật hoang dã ngày càng dễ xảy ra ở những đô thị có nhiều mảng xanh. Và trong mỗi cuộc chạm trán như vậy, sự tôn trọng khoảng cách an toàn vẫn luôn là nguyên tắc quan trọng nhất.

Nguyệt Phạm (Theo Asia One, Mothership, AVS)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top