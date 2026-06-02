Đào đất trong vườn, người đàn ông phát hiện 5 thỏi vàng trong túi nhựa trị giá 21 tỷ đồng

Thứ ba, 20:16 02/06/2026 | Chuyện đó đây

Một người đàn ông bỗng chốc trở nên giàu có sau khi đào đất xây bể bơi tại vườn nhà. Ông vô tình chạm phải một vật thể lạ không phải là đất đá.

Đào đất trong vườn, người đàn ông phát hiện 5 thỏi vàng trong túi nhựa trị giá 21 tỷ đồng - Ảnh 1.

Câu chuyện này xuất hiện lần đầu trên kênh CBS News vào tháng 11/2025 và đang gây sốt trở lại vào tháng 5/2026 qua các bài đăng trên mạng xã hội. Thuật toán của các nền tảng dường như rất ưu ái những câu chuyện về người bình thường đột nhiên đổi đời nhờ vận may.

Sự việc xảy ra khi người đàn ông này đang cải tạo khu vườn tại thị trấn Neuville-sur-Saône, miền đông nước Pháp. Trong lúc đào đất, xẻng của ông đã va phải một vật thể rắn.

Thay vì tìm thấy đá hay rễ cây, ông đã phát hiện ra 5 thỏi vàng cùng một kho báu tiền xu được cất giấu cẩn thận trong các túi nhựa. Tổng giá trị của số tài sản này lên tới 800.000 USD, tương đương khoảng 21 tỷ VNĐ.

Điểm thú vị nhất của câu chuyện nằm ở hành động chính trực của người đàn ông này khi ông chủ động báo cáo về số vàng với cảnh sát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã cho phép ông được giữ lại toàn bộ số vàng đó. Theo Bộ luật Dân sự của Pháp, kho báu được định nghĩa là bất kỳ vật gì bị chôn giấu hoặc che lấp mà không ai có thể chứng minh quyền sở hữu, đồng thời việc phát hiện ra nó phải hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Luật cũng quy định quyền sở hữu kho báu thuộc về người tìm thấy nó ngay trên đất của chính họ. Do số vàng này không liên quan đến bất kỳ di tích khảo cổ nào và không có ai đứng ra nhận quyền sở hữu, người đàn ông đã được phép giữ lại số vàng khổng lồ này.

Cảnh sát sau đó đã lần theo dấu vết của các thỏi vàng đến một xưởng tinh chế gần đó. Đây là nơi số vàng này đã được đúc lại từ khoảng 15 - 20 năm trước. Các thỏi vàng đều có số sê-ri riêng biệt giúp xác nhận chúng không phải là tài sản bị đánh cắp.

Tuy nhiên, bí ẩn về việc làm thế nào số vàng này lại nằm dưới lòng đất trong khu vườn vẫn chưa được giải đáp. Chủ sở hữu trước đó của khu bất động sản này cũng đã qua đời.

Lý do câu chuyện này liên tục lan truyền không chỉ nằm ở giá trị kho báu gây choáng. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố may mắn và tính trung thực. Một người đàn ông chỉ đơn giản muốn xây bể bơi nhưng cuối cùng lại có đủ tiền để mua cả một hòn đảo. Câu chuyện này khiến nhiều người mơ mộng về cơ hội đổi đời. Và đó là lý do khiến câu chuyện tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Tổng hợp

