Thêm một quy định mới từ Chính phủ khiến dân mạng 'đứng hình', hàng triệu người có nguy cơ bị 'xoá sổ' tài khoản

Chính phủ ban hành quy định mới cho

Mạng xã hội Việt Nam trước giờ G: Không còn là "vùng xám" tự do

Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng khổng lồ của mạng xã hội tại Việt Nam trong những năm gần đây. Với hơn 77 triệu người dùng Internet, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng mạng xã hội cao nhất Đông Nam Á.

Từ Facebook, TikTok, YouTube cho đến các nền tảng nội địa như Zalo, không gian mạng là nơi giao tiếp, giải trí, kinh doanh và cũng là môi trường chứa đựng nhiều rủi ro. Việc lan truyền tin giả, xúc phạm danh dự cá nhân, tống tiền online hay bôi nhọ người khác đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Trước tình hình đó, Chính phủ chính thức hành động.

Từ xác thực danh tính cá nhân, kiểm soát nội dung đến trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, tất cả đều hướng tới mục tiêu siết chặt hoạt động trên mạng xã hội. Nếu bạn không thực hiện đúng, nguy cơ “bay màu” là hoàn toàn có thật.

Xác thực tài khoản là yêu cầu bắt buộc, không còn chỗ cho tài khoản ảo

Người dùng mạng xã hội phải xác định danh tính cá nhân

Một trong những điểm then chốt của quy định mới là yêu cầu tất cả tài khoản mạng xã hội phải xác thực danh tính thật. Điều này bao gồm:

- Họ tên thật theo CCCD Số điện thoại chính chủ Email cá nhân xác thực

- Nếu không xác thực, tài khoản có thể bị khóa, hạn chế tính năng, hoặc xóa vĩnh viễn. Đây là động thái mạnh mẽ nhằm loại bỏ tài khoản ảo, nick clone, thường dùng để tung tin giả, lừa đảo, xúc phạm danh dự người khác.

- "Ai cũng có quyền tự do ngôn luận" nhưng phải là người thật, danh tính thật, và có trách nhiệm thật.

Nền tảng xuyên biên giới phải định danh người dùng Việt

Không chỉ người dùng, các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube... nếu hoạt động tại Việt Nam cũng bắt buộc phải có cơ chế định danh người dùng nội địa, và cung cấp thông tin khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Nội dung bị kiểm soát chặt chẽ hơn bao giờ hết

Các nền tảng mạng xã hội sẽ phải xây dựng hệ thống kiểm duyệt nội dung tự động và nhân lực để rà soát các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Những nội dung sai sự thật, phản động, bạo lực, xúc phạm danh dự cá nhân hoặc mang tính chất khiêu dâm sẽ bị yêu cầu gỡ bỏ trong vòng 24 giờ sau khi nhận được cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Việc chậm trễ xử lý hoặc để lọt các nội dung vi phạm có thể khiến nền tảng bị xử phạt hành chính, hạn chế hoạt động hoặc thậm chí bị cấm truy cập tại Việt Nam.

Livestream bán hàng cũng phải minh bạch danh tính

Các cá nhân và tổ chức sử dụng hình thức livestream để kinh doanh buộc phải khai báo thông tin cá nhân và xác minh trước khi phát sóng. Người livestream phải chịu trách nhiệm về thông tin sản phẩm, chất lượng hàng hóa và nội dung phát sóng.

Điều này giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi các chiêu trò lừa đảo online, hàng giả hàng nhái tràn lan trong thời gian qua.

Trách nhiệm của các nền tảng: Không thể "đứng ngoài" luật pháp Việt Nam

Các nền tảng xuyên biên giới sẽ không còn được đứng ngoài cuộc. Họ buộc phải tuân thủ pháp luật Việt Nam nếu còn muốn tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ quốc gia. Điều này bao gồm việc đặt đại diện pháp lý tại Việt Nam, tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ cơ quan chức năng trong thời gian quy định.

Việc này không chỉ giúp tăng cường quản lý nhà nước mà còn đảm bảo công bằng cho các nền tảng nội địa.

Hướng dẫn người dùng: Làm gì để không "mất sóng" mạng xã hội?

Để tránh rơi vào tình trạng bị khóa tài khoản, người dùng nên:

Cập nhật và xác minh đầy đủ thông tin cá nhân Không chia sẻ, phát tán tin giả, thông tin chưa kiểm chứng Không sử dụng tài khoản để xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ người khác Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến nội dung số

Ngoài ra, người dùng cũng nên chủ động bảo vệ quyền riêng tư của mình và báo cáo các hành vi vi phạm để cộng đồng mạng trở nên lành mạnh hơn.

Một kỷ nguyên mới cho không gian mạng tại Việt Nam

Quy định mới không phải để siết tự do ngôn luận, mà là để xây dựng một không gian mạng văn minh, an toàn và có trách nhiệm. Đây là lời nhắc nhở rằng tự do luôn đi cùng với trách nhiệm, và mỗi người dùng mạng xã hội đều phải có ý thức trong từng cú click, từng dòng trạng thái.

Một mạng xã hội sạch, công bằng và lành mạnh, đó là mục tiêu chung, và cũng là thách thức mà chúng ta đang cùng đối mặt.

