Hàng triệu người tham gia BHYT 5 năm liên tục cần nắm rõ các quyền lợi được hưởng từ ngày 15/8/2025

Tham gia BHYT 5 năm liên tục được hưởng các quyền lợi gì từ ngày 15/8/2025?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 188/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó quy định mức hưởng đối với trường hợp có thời gian tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục trở lên.

Điều 18, Nghị định 188/2025/NĐ-CP, quy định áp dụng mức hưởng đối với trường hợp có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên.

- Một số trường hợp được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục để áp dụng mức hưởng khi có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế được quy định cụ thể như sau:

+ Trường hợp gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế trong vòng 90 ngày được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục;

+ Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế;

- Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các trường hợp được cơ quan nhà nước cử đi làm việc ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước khi đi lao động, làm việc ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế nếu khi về nước tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh;

+ Người lao động trong thời gian làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm trừ thời gian từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đến ngày được nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước đó được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế;

+ Đối tượng quy định tại các điểm a, b và d khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc thì thời gian học tập, công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Trường hợp không đủ cơ sở để xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ vào một trong các giấy tờ do đơn vị quân đội, công an, cơ yếu cấp có thể hiện quá trình công tác như: Sổ bảo hiểm xã hội, quyết định phục viên xuất ngũ, thôi việc; lý lịch: quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, công an nhân dân, cơ yếu; giấy xác nhận quá trình công tác của đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên để xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế cho đối tượng;

+ Đối tượng quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế khi thôi thực hiện nghĩa vụ dân quân thường trực thì thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế.

- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế như sau:

+ Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế kể từ thời điểm người bệnh đồng thời đạt đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 06 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó; trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01 tháng 01 và kết thúc lượt khám bệnh, chữa bệnh, ra viện kể từ ngày 01 tháng 01 năm sau thì chi phí điều trị được xác định theo từng năm để tính số tiền cùng chi trả;

+ Cơ quan bảo hiểm xã hội tổng hợp thông tin số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính của người bệnh, thời điểm người bệnh tham gia bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục trở lên và thông báo trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ số tiền cùng chi trả lũy kế và thời điểm người bệnh tham gia bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục trở lên để xác định thời điểm người bệnh đủ điều kiện để được hưởng miễn cùng chi trả trong lần khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh;

+ Trường hợp mức lương cơ sở thay đổi trong năm, cách xác định số tiền còn lại phải cùng chi trả từ thời điểm mức lương cơ sở thay đổi đến hết ngày 31 tháng 12 năm đó như sau:

(6 - Tổng số tiền đã cùng chi trả từ ngày 01 tháng 01 đến trước ngày thay đổi mức lương cơ sở ) x Mức lương cơ sở mới Mức lương cơ sở cũ

Đối với các trường hợp có số tiền cùng chi trả từ ngày 01 tháng 01 đến trước ngày thay đổi mức lương cơ sở trong năm đã đủ hoặc vượt quá 6 tháng lương cơ sở thì được hưởng quyền lợi theo quy định và không áp dụng công thức này.

Tham gia BHYT 5 năm liên tục, người bệnh sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khi khám, chữa bệnh.

Hướng dẫn cách tra cứu quá trình tham gia BHYT và giá trị sử dụng thẻ BHYT

Các bước thực hiện tra cứu quá trình tham gia BHYT và tra cứu hạn dùng thẻ BHYT như sau:

Tra cứu quá trình tham gia BHYT

Bước 1: Truy cập https://baohiemxahoi.gov.vn/. Sau đó, chọn Tra cứu trực tuyến => Chọn Tra cứu quá trình tham gia BHYT.

Hoặc truy cập vào đường link sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

Bước 2: Chọn chính xác tên và tỉnh thành nơi cơ quan bảo hiểm mà người cần tra cứu tham gia trong các thanh tùy chọn. Nhập khoảng thời gian tương ứng tham gia bảo hiểm tại cơ quan đó, hoặc toàn bộ thời gian từ khi bắt đầu tham gia BHXH cho đến hiện tại.

Bước 3: Phần thông tin cá nhân, hãy điền đầy đủ số CCCD, họ tên của người cần tra cứu, tên viết có dấu hay không có dấu, hãy kích vào tùy chọn ngay bên dưới. Nhập chính xác Mã số BHXH trong ô tương ứng.

Bước 4: Nhập chính xác số điện thoại có thể nhận tin nhắn để nhận mã số OTP của dịch vụ Chăm sóc khách hàng BHXH. Tích chọn ô "tôi không phải người máy" để xác minh thông tin, sau đó kích chuột vào ô "Lấy mã OTP". Mã xác thực sẽ được gửi đến số điện thoại đăng ký.

Bước 5: Khi thông tin được điền đầy đủ, hệ thống sẽ tự động xuất hiện thêm phần Nhập mã OTP.

Bước 6: Điền mã số xác nhận OTP trong tin nhắn nhận được vào ô "Nhập mã OTP" (trong thời gian 240s từ khi nhận được tin nhắn), kích chọn nút "Tra cứu" để bắt đầu quá trình tra cứu. Khi các thông tin được điền là hợp lệ, sẽ nhận được bảng kết quả tra cứu ngay phía dưới. Quá thời gian nhập mã, hệ thống sẽ yêu cầu lấy lại mã.

Bước 7: Khi muốn thực hiện lại quá trình tra cứu, hãy kích chuột vào nút "Nhập lại".

Lưu ý: Các trường thông tin trong bảng có đánh * đỏ là bắt buộc.

Tra cứu hạn dùng thẻ BHYT

Bước 1: Truy cập https://baohiemxahoi.gov.vn/. Sau đó, chọn Tra cứu trực tuyến => Chọn Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT.

Hoặc truy cập vào đường link sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx.

Bước 2: Điền thông tin cá nhân tại các ô hiển thị trên phần tra cứu, bao gồm:

- Họ tên.

- Mã số BHXH/thẻ BHYT hoặc số CCCD.

- Ngày/tháng/năm sinh.

Sau đó, nhấp chọn Tôi không phải là người máy và ấn Tra cứu.

Bước 3: Xem thông tin sử dụng thẻ BHYT

Sau khi hoàn thành các bước trên, hệ thống sẽ trả kết quả bao gồm các thông tin:

- Mã thẻ; họ tên, ngày sinh, địa chỉ, mã nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, hạn thẻ, thời điểm đủ 05 năm liên tục (1)

- Thông tin về quyền lợi BHXH mà người tham gia được hưởng (2).

Nghĩa vụ đối với người tham gia BHYT

Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo hiểm y tế 2008, người tham gia BHYT tại Việt Nam để được hưởng các quyền lợi khi tham gia BHYT phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau:

- Thực hiện việc đóng BHYT đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

- Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không được cho người khác mượn thẻ để khám chữa bệnh.

- Khi đi khám chữa bệnh tại cơ sở KCB BHYT phải thực hiện theo quy định về thủ tục KCB BHYT và chấp hành theo quy định, hướng dẫn của cơ quan BHXH và cơ sở khám chữa bệnh.

- Thực hiện việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoài phần do Quỹ BHYT chi trả.

Hành vi bị nghiêm cấm đối với người tham gia bảo hiểm y tế

Theo Điều 11 Luật Bảo hiểm y tế 2008 người tham gia BHYT cần lưu ý các hành vi bị nghiêm cấm sau khi tham gia BHYT để tránh bị phạt xử lý vi phạm về BHYT bao gồm:

- Không đóng hoặc đóng BHYT không đầy đủ.

- Giả mạo thẻ BHYT, hoặc cho người khác mượn thẻ BHYT để KCB.

- Cố ý báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về BHYT.

