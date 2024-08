Ngày 18/8, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đăng tải đoạn video ghi lại màn ứng xử của thí sinh trong đêm chung kết một cuộc thi hoa hậu ở châu Á, thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp .

Trong clip, nữ giám khảo đặt câu hỏi về biểu tượng thời trang yêu thích của thí sinh nhưng cô đã nhận được câu trả lời gây sốc. Sau khi nghe câu hỏi, thí sinh chỉ trả lời ngắn gọn "đó là một bí mật".

Câu trả lời khiến nữ giám khảo bất ngờ, thốt lên "Ôi chúa ơi, cái gì cơ" và hỏi thêm "Bạn có thể chia sẻ bí mật đó với chúng tôi không?". Nhưng thí sinh tiếp tục trả lời lạnh lùng "Không".

Thí sinh hoa hậu gây sốc khi từ chối trả lời ứng xử.

Trước câu trả lời khó hiểu của thí sinh, nữ giám khảo bối rối nói: "Tôi đã có câu trả lời của mình rồi. Tôi rất buồn. Tôi xin lỗi".

Đoạn video đang gây tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp. Hiện có hai luồng ý kiến xung quanh sự việc.

Một bộ phận khán giả chỉ ra rằng do ngữ điệu Ấn Độ của nữ giám khảo đã gây ra sự hiểu nhầm. Theo đó, trước khi đặt câu hỏi, cô được cho là đã nói rằng "Tôi không thích chiếc váy mà bạn mặc hôm nay".

"Giám khảo tỏ sự khiêu khích, chê bai bộ váy của thí sinh nên cô ấy mới trả lời như vậy để đáp trả", "Tôi không thích câu trả lời lắm, tuy nhiên nữ giám khảo này cũng thiếu tinh tế khi chê bai người khác như vậy"... khán giả bình luận.

Nhiều khán giả lại cho rằng, nữ giám khảo nói rằng "I do like" hoặc "I really like" (tôi thích), nhưng do ngữ điệu Ấn Độ của cô khiến nhiều người nghe nhầm thành "I don't like" (tôi không thích).

"Đó là do ngữ điệu Ấn Độ đậm đặc của cô ấy nên mọi người mới nghe nhầm thành tôi không thích thôi", "Tất cả chỉ là hiểu nhầm, giám khảo đâu có ý khiêu khích thí sinh đâu"... nhiều khán giả phân tích.

Hiện, màn thi ứng xử này vẫn tiếp tục gây tranh cãi và được nhiều diễn đàn sắc đẹp chia sẻ. Ban tổ chức cuộc thi vẫn chưa lên tiếng về sự việc.