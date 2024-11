Sao phim 'Sex and the City' 70 tuổi sự nghiệp lao đao, hôn nhân 'rối như tơ vò' vì ồn ào đời tư

Mỹ nhân trẻ đẹp nhất phim 'Sex and the City' có hôn nhân ngọt ngào bên nhạc sĩ nổi tiếng GĐXH - Kat Dennings - sao phim "Sex and the City" sinh năm 1986 và nổi tiếng là mỹ nhân trẻ đẹp nhất trong dàn phim này. Ngoài đời, cô đang hạnh phúc bên chồng là nhạc sĩ.

Sao phim "Sex and the City" - Chris North bị tố tấn công tình dục

Chris Noth (70 tuổi) được biết đến nhiều nhất khi đóng loạt phim truyền hình "Sex and the City" phát sóng từ năm 1998 đến 2004. Nhờ "Sex and the City", Chris Noth từng được đề cử cho giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyền hình tại giải Quả Cầu Vàng năm 2000.

Sao phim "Sex and the City" bên nữ chính trên phim trường.

Trong sự nghiệp kéo dài tới 41 năm của mình, Chris Noth đã đảm nhận 73 vai diễn lớn nhỏ khác nhau, bao gồm 38 dự án truyền hình và 35 dự án điện ảnh. Trong những năm gần đây, Chris Noth vẫn hoạt động nghệ thuật một cách khá sung sức. Tuy nhiên, mọi thứ lại không diễn ra thuận lợi với nam diễn viên khi hồi cuối năm 2021, ông bị tới 4 người phụ nữ cáo buộc từng có hành động tấn công tình dục.

Cụ thể, vào ngày 16/12/2021, 2 người phụ nữ lấy tên Zoe và Lily lên tiếng tố Chris Noth tấn công tình dục mình. Vào ngày 17/12/2021, nữ diễn viên kiêm biên kịch Zoe Lister-Jones cho biết Chris Noth có những hành vi không phù hợp khi hai người hợp tác trong một tập phim thuộc series Law & order: Criminal intent. Đến ngày 18/12/2021, Chris Noth tiếp tục bị một người phụ nữ khác tố cáo.

Chris Noth đã phủ nhận chuyện tấn công tình dục.

Trước những lời cáo buộc này, Chris Noth đã lên tiếng để đáp trả lại nguồn tin của tờ Hollywood Reporter. "Những lời buộc tội chống lại tôi bởi những cá nhân mà tôi đã gặp nhiều năm trước, thậm chí nhiều thập kỷ trước đây là hoàn toàn sai sự thật. Thật khó để không đặt câu hỏi về thời điểm xuất hiện của những câu chuyện này. Tôi không biết chắc tại sao câu chuyện lại nổi lên bây giờ nhưng tôi chắc chắn một điều: tôi không hề hành hung những người phụ nữ này", Chris Noth tuyên bố.

Sao phim "Sex and the City" Chris North có sự nghiệp đi xuống bởi ồn ào đời tư

Sao phim "Sex and the City" Chris North ngay sau ồn ào đời tư đã bị công ty quản lý A3 Artists Agency đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Quyết định trên được đưa ra chỉ ít lâu sau ông "tìm lại hào quang". Một thương hiệu xe đạp thể thao định mời Chris Noth làm gương mặt đại diện mới phỏng theo nhân vật Mr. Big, cuối cùng hợp đồng bị hủy, theo Fox News.

Sự nghiệp của sao phim "Sex and the City" gặp trắc trở vì ồn ào đời tư.

Thương vụ bán lại thương hiệu rượu do nam diễn viên làm chủ cho công ty có trị giá 12 triệu USD cũng không được thông qua. "Không có lý do để chúng tôi tiếp tục thương vụ tại thời điểm này. Chris Noth nên nghiêm túc làm rõ các cáo buộc", đại diện công ty nói với Fox News.

Dự án mới của Chris Noth với Universal Television và CBS cũng chính thức bị hủy bỏ sau cáo buộc. Ông bị gạch tên khỏi vai diễn giám đốc CIA trong The Equalizer. "Chris sẽ không xuất hiện trong các tập tiếp theo của dự án. Thông báo ngay lập tức có hiệu lực", CBS ra tuyên bố.

Tuy chưa chính thức bị buộc tội nhưng Chris Noth vẫn vướng vào làn sóng bị "phong sát". Daily News cho rằng sự nghiệp của ông khó lòng vực dậy sau vụ việc dù có bệ phóng vững chắc là series "Sex and the City".

Về đời sống hôn nhân, Chris Noth có 2 con - Orion North (15 tuổi) và Keats North (3 tuổi) - với vợ Tara Wilson. Cặp đôi đã kết hôn vào năm 2012 sau 10 năm hẹn hò. Sau khi bê bối của Chris bùng nổ, nhiều nguồn tin nói rằng cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nam diễn viên "như tơ vò". Vào thời điểm đó, người ta thấy Wilson khóc trong xe ô tô và không đeo nhẫn cưới. Các nguồn tin thân cận với cặp đôi nói cả hai đang cố gắng giải quyết các vấn đề.

Sao phim "Sex and the City" và vợ.

"Tara buồn bã và mọi thứ như ngàn cân treo sợi tóc", một nguồn tin thân cận của Page Six nói thời điểm đó. Chưa dừng lại ở đây, hôn nhân của sao phim "Sex and the City" còn vướng vào rạn nứt vì chính ông thừa nhận lừa dối vợ và đã từng ngoại tình để "vui vẻ". "Tôi đã lừa dối vợ mình và điều đó thật tồi tệ đối với cô ấy và đó không phải là một bức tranh đẹp đẽ cho lắm", sao phim "Sex and the City" nói trong cuộc trò chuyện với USA Today.