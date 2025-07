Thi tốt nghiệp THPT 2025: Nghệ An ‘ẵm’ ngôi vương môn Văn

Cụ thể, với hơn 39.000 thí sinh tham gia dự thi, điểm trung bình môn Ngữ văn của Nghệ An đạt mức ấn tượng trên 8, cao hơn 1 điểm so với mặt bằng chung toàn quốc. Xếp sau là Hà Tĩnh với 7,9 điểm và Hà Nội đạt 7,63 điểm. Các tỉnh Thanh Hóa, Cần Thơ, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, An Giang và TP.HCM cũng góp mặt trong top 10 địa phương có điểm Văn cao, đều trên mức 7 điểm.



Nghệ An dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Trong kỳ thi năm nay, hơn 1,12 triệu thí sinh cả nước tham gia, với các môn bắt buộc gồm Ngữ văn và Toán, cùng hai môn tự chọn theo tổ hợp. Mặc dù có nhiều bài thi đạt điểm cao, nhưng không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 10 ở môn Văn. Mức điểm trung bình toàn quốc môn Văn là 7,0.



Sau khi biết kết quả, các em có thời gian từ nay đến ngày 25/7 để nộp đơn phúc khảo bài thi, nếu thấy cần thiết.

Từ ngày 22/7, học sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ THPT.

Theo kế hoạch, điểm chuẩn đại học 2025 sẽ được công bố trước 17h ngày 22/8.

Hướng dẫn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2025 Từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7, thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học 2025. Đặc biệt, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần trong thời gian quy định. Việc nộp lệ phí xét tuyển đại học sẽ thực hiện trực tuyến từ ngày 29/7 đến 17h ngày 5/8.

