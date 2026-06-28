Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời
Ở độ cao hơn 5.000m, lượng oxy trong không khí tại thị trấn này chỉ bằng khoảng một nửa so với mực nước biển. Với người mới tới chỉ vài bước đi ngắn cũng có thể gây chóng mặt, khó thở và kiệt sức.
Thị trấn trên "nóc nhà thế giới"
Nằm cheo leo trên dãy Andes của Peru ở độ cao khoảng 5.100m so với mực nước biển, La Rinconada được xem là khu định cư cao nhất thế giới. Khoảng 50.000 người đang sinh sống tại đây giữa băng tuyết, không khí loãng và điều kiện hạ tầng thiếu thốn, với hy vọng tìm được vàng để đổi đời.
Phía sau những mỏ vàng nằm sâu trong núi là cuộc sống được nhiều người mô tả như "địa ngục trên mây", nơi cư dân phải đối mặt với thiếu oxy, ô nhiễm hóa chất, bệnh tật và tuổi thọ ngắn ngủi.
La Rinconada nằm ở vùng Puno, phía Đông Nam Peru, dưới chân sông băng La Bella Durmiente và cách biên giới Bolivia khoảng 650km. Từ xa, thị trấn hiện lên như một cụm nhà tạm bằng tôn và gỗ bám trên sườn núi phủ tuyết trắng.
Con đường dẫn vào La Rinconada là tuyến độc đạo kéo dài qua những triền núi phủ đầy băng giá, đá vụn và bùn đất. Một chuyến đi thường mất nhiều ngày do địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt.
Trong khi đó, không khí loãng kéo dài khiến nhiều cư dân mắc chứng bệnh núi mãn tính, tình trạng gây đau đầu, chóng mặt, khó thở và các vấn đề tim mạch nghiêm trọng.
Các nhà khoa học ước tính khoảng 25% dân số tại đây có thể mắc căn bệnh này. Tuy nhiên, cơ sở y tế ở La Rinconada vô cùng hạn chế. Với những trường hợp nặng, bệnh nhân thường phải được chuyển xuống vùng thấp hơn để điều trị.
Nhiệt độ tại đây thường xuyên xuống dưới 0 độ C. Đất đá lẫn băng tuyết và rác thải khai khoáng phủ kín các con đường lầy lội. Dẫu vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn giữa vùng đất được xem là một trong những nơi khắc nghiệt nhất mà con người sinh sống.
Cuộc săn vàng giữa vùng đất "tử thần"
La Rinconada ban đầu chỉ là một trại khai thác vàng tạm thời, hình thành cách đây hơn 40 năm. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người đổ về tìm vận may, nơi này dần phát triển thành khu dân cư đông đúc gần như không có quy hoạch hạ tầng.
Khu vực này không có hệ thống xử lý nước thải, cống rãnh hay dịch vụ vệ sinh hoàn chỉnh. Điện chỉ mới được lắp đặt từ đầu những năm 2000, trong khi lương thực phải vận chuyển từ vùng thấp hơn.
Người dân chủ yếu sử dụng nước mưa hoặc nước từ băng tan để sinh hoạt. Tuy nhiên, các nguồn nước này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi hoạt động khai thác vàng kéo dài nhiều năm.
Một số người từng đặt chân tới La Rinconada mô tả nơi đây giống "một bãi rác khổng lồ" nằm giữa vùng núi tuyết. Rác thải sinh hoạt và chất thải khai khoáng bị đổ hoặc đốt ngay bên ngoài khu dân cư.
Những căn nhà bằng tôn và gỗ mọc san sát trên sườn núi, xen lẫn các cửa hàng nhỏ, quán ăn tạm bợ và những con đường đất hẹp ngoằn ngoèo. Dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt và thiếu thốn dịch vụ công cộng, La Rinconada vẫn tiếp tục mở rộng từng ngày.
Từ năm 2001-2009, giá vàng toàn cầu tăng, kéo theo làn sóng người đổ về La Rinconada tìm cơ hội đổi đời. Dân số thị trấn tăng nhanh lên hơn 50.000 người chỉ trong thời gian ngắn.
Kinh tế địa phương gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khai thác vàng. Bao quanh thị trấn là hàng loạt mỏ vàng nhỏ hoạt động tự phát, nhiều nơi bị cho là khai thác trái phép.
Các thợ mỏ tại đây làm việc theo hệ thống gọi là "cachorreo". Theo cơ chế này, họ làm việc liên tục khoảng 30 ngày mà không nhận lương. Đổi lại, vào ngày cuối cùng, họ được phép mang khỏi mỏ lượng quặng nhiều nhất có thể tự vác được. Nếu quặng chứa vàng, toàn bộ số vàng sẽ thuộc về họ. Nếu không tìm thấy vàng, coi như cả tháng lao động trắng tay.
Cơ hội đổi đời khiến hàng nghìn người chấp nhận đánh đổi sức khỏe để bám trụ tại vùng núi cao khắc nghiệt này. Mỗi ngày, các thợ mỏ phải đi bộ khoảng 30 phút để tới những đường hầm tối, thiếu ánh sáng và chứa đầy khí độc như thủy ngân, xyanua.
Phần lớn hoạt động khai thác được thực hiện thủ công. Thủy ngân được sử dụng phổ biến để tách vàng khỏi đá, khiến đất, nước và không khí tại La Rinconada ô nhiễm nặng.
Các hóa chất độc hại xâm nhập vào cơ thể người dân qua nguồn nước và không khí, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh thần kinh, tim, gan, phổi và các vấn đề về trí nhớ. Nhiều cư dân bị đổi màu da hoặc ngộ độc thủy ngân sau thời gian dài sinh sống tại đây. Một số báo cáo cho rằng tuổi thọ trung bình của công nhân mỏ ở La Rinconada chỉ khoảng 30-35 năm, bằng gần một nửa mức trung bình của Peru.
Ngoài vấn đề ô nhiễm và an ninh, La Rinconada còn đối mặt với tác động từ biến đổi khí hậu khi các sông băng quanh khu vực đang dần tan chảy.
Dù điều kiện sống khắc nghiệt, La Rinconada vẫn tiếp tục thu hút người lao động nghèo từ nhiều nơi ở Peru. Với họ, vàng vẫn là cơ hội hiếm hoi để thay đổi cuộc sống, dù phải đánh đổi bằng sức khỏe và tuổi thọ giữa vùng núi cao lạnh giá quanh năm.
H.Giang (theo vietnamnet, thuonghieusanpham)
Phát hiện 2 quái ngư bên bờ biển với hình thù không thể kỳ lạ hơn: Người dân lo sợ là điềm báo trong truyền thuyếtChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một con có thân hình dài như rắn, mắt to bất thường, miệng đầy răng nhọn; con còn lại có thân hình tròn trịa với các gai nhọn trên vây lưng.
Kho báu vàng 100 món, 1.100 tuổi lộ ra giữa lòng sa mạcChuyện đó đây - 4 ngày trước
Kho báu gây kinh ngạc với gần 100 món trang sức vàng tinh xảo đã được tìm thấy tại Dariyah, một đô thị cổ giữa lòng sa mạc Ả Rập Saudi.
Con thú khổng lồ bất ngờ quật ngã cột điện rồi gục bên rìa khu bảo tồn: Biết sự thật, nhiều người xót xa!Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Những dấu vết tại hiện trường sau đó hé lộ nguyên nhân khiến con thú khổng lồ gục ngã làm nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Phát hiện "quái vật lớn nhất Đông Nam Á", nặng đến 28 tấn, chân to như cột đìnhChuyện đó đây - 6 ngày trước
"Quái vật này" được mô tả có chiếc cổ dài, đuôi dài, thân hình nặng nề với 4 chân to như cột đình.
Cộng đồng mạng ùa vào chê tranh AI vô hồn, kém cỏi: hóa ra đây là tranh Monet thật đang treo trong bảo tàng ĐứcChuyện đó đây - 6 ngày trước
Không chỉ cho thấy sự xuất hiện của AI đang làm mọi thứ trở nên khó phân biệt thật giả thế nào, mà còn cho thấy phản ứng vội vàng của đám đông trở nên độc hại
"Tàu ma" chở nặng kho báu lộ diện sau 4 thế kỷChuyện đó đây - 6 ngày trước
Trong quá trình nạo vét để mở rộng một cảng biển ở Tây Ban Nha, một "tàu ma" chở nhiều khẩu pháo và bạc đã lộ diện từ đáy bùn sâu.
"Vua rồng" dài 13 m xuất hiện ở MỹChuyện đó đây - 1 tuần trước
Một loài T-rex mới vừa được xác định sau gần nửa thế kỷ khoa học "lạc lối": Tylosaurus rex, "vua rồng" thống trị đại dương kỷ Phấn Trắng.
Nhiều người kéo đến công trường ở Trung Quốc tìm "kho báu cổ": Cơ quan địa phương công bố thông tin khiến mọi người "chưng hửng"Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Một công trường làm đường tại thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi hàng nghìn người dân kéo đến đào bới sau thông tin phát hiện tiền cổ.
Cảnh báo núi Phú Sĩ ngủ say 300 năm sắp tỉnh giấcChuyện đó đây - 1 tuần trước
Núi Phú Sĩ về bản chất vẫn là một ngọn núi lửa đang hoạt động.
Nhật Bản phát triển động cơ máy bay "như viễn tưởng": Múi giờ trở nên vô nghĩa với tất cả hành kháchChuyện đó đây - 1 tuần trước
Động cơ siêu thanh mới của Nhật Bản có thể biến các chuyến bay 2 giờ đến Mỹ thành hiện thực.
Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn dưới lòng đất làm rung chuyển thị trường, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử đất nướcChuyện đó đây
Với trữ lượng ước tính vượt mốc 61 triệu tấn quặng, phát hiện này được kỳ vọng có thể làm thay đổi thị trường vàng toàn cầu.