Thiên An - bạn gái cũ của Jack - J97 đời thực 'gái một con trông mòn con mắt', sexy cuốn hút ngỡ ngàng

Thiên An là hot girl nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Người đẹp sinh năm 1998 từng đạt Á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech và lọt vào top thí sinh sáng giá tại cuộc thi Miss Teen 2017.

Sau đó, Thiên An được biết đến khi tham gia đóng 4 MV của ca sĩ Jack. Năm 2021, Thiên An công khai thông tin cô có con đầu lòng với Jack - J97. Thời gian gần đây, Thiên An còn tham gia đóng phim và nhận được sự yêu mến từ khán giả.