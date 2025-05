Ca sĩ Jack chính thức khởi kiện vợ cũ, Thiên An 'đáp trả' thế nào?

Thời gian qua, ồn ào chuyện đời tư giữa ca sĩ Jack (sinh năm 1997, tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, còn có nghệ danh khác là J97) và diễn viên Thiên An nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, phần lớn trong đó là những chỉ trích nhắm vào phía ca sĩ Jack. Tuy nhiên, nam ca sĩ vừa có động thái pháp lý đầu tiên.

Cụ thể, tối 26/5, Công ty J97 Entertainment - đơn vị đại diện cho ca sĩ Jack thông báo đã nộp đơn tố cáo diễn viên Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi đăng tải bài viết trên Facebook vào ngày 19/1/2025 và 20/1/2025. Phía Jack cũng làm việc với cơ quan chức năng để xác định trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng danh dự và tinh thần của nam ca sĩ.

Phía công ty khẳng định Jack bị phía Thiên An cản trở việc thăm nom, gặp gỡ bé Sol (tên thật là T.N.Y.Đ), bị gắn mác "người cha bỏ con" do những phát ngôn "mập mờ" của mẹ bé. Vì thế phía Jack đệ đơn lên toà án để xác định mối quan hệ cha con với bé Sol, từ đó có cơ sở thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định pháp luật. Hồ sơ đã được tòa án thụ lý giải quyết.

Với thông báo từ tòa án, "cuộc chiến" pháp lý giữa Jack và Thiên An đã bắt đầu. Ảnh: HHT, J97 Entertainment

Theo thông tin trên Vietnamnet, phía luật sư của Thiên An phát đi thông cáo báo chí bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc từ phía Jack. Phía Thiên An khẳng định hoàn toàn phủ nhận việc đăng tải những nội dung gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Luật sư đại diện cho biết, việc gỡ bỏ các bài viết là "quyết định mang tính tự nguyện cá nhân, cũng là hành động cần thiết nhằm bảo vệ bà An và con gái trước các luồng dư luận", không phải do bị buộc phải làm như cáo buộc. Thiên An thừa nhận Jack đã từng hỗ trợ tài chính trong giai đoạn đầu, nhưng "không trực tiếp mà thông qua nhiều người" và "không đều đặn". Sự hỗ trợ này đã "cắt đứt hoàn toàn" từ giữa năm 2022.

Hiện tại, Thiên An khẳng định "có đầy đủ mọi điều kiện, tình yêu thương, đầy đủ thời gian chăm sóc giáo dục, đầy đủ năng lực tài chính để nuôi dưỡng con gái". Thiên An cho biết ngay từ đầu, cô đã "đề cập với nghệ sĩ Jack - J97 mong muốn khai sinh tên cha trong giấy khai sinh cho bé", nhưng Jack đã "từ chối để tên trong giấy khai sinh, đồng thời né tránh không tiến hành giám định xác định ADN". Vì vậy, cô đã phải làm thủ tục khai sinh con theo họ mẹ.

Phía Thiên An cho rằng cáo buộc "chấm dứt liên lạc, ngăn cản nghệ sĩ Jack - J97 thăm nom, gặp gỡ cháu T.N.Y.Đ từ khi cháu sinh ra cho đến nay" là không có cơ sở. Theo đó, khoảng 1 tháng sau khi sinh đến nay, Jack chưa từng trực tiếp liên hệ cô để yêu cầu được trực tiếp thăm nom, gặp con.

Jack và Thiên An thời còn đóng chung trong MV "Sóng gió". Ảnh FBNV

Về vấn đề pháp lý liên quan đến ồn ào giữa ca sĩ Jack và Thiên An. Thông tin trên báo Người Lao động, theo luật sư Lê Trung Phát (Giám đốc Hãng Luật Lê Trung Phát, TP.HCM): Tại Điều 28 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình, bao gồm cả tranh chấp liên quan đến việc xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ.

Nếu một đứa trẻ không có tên người cha trong giấy khai sinh, thường do cha mẹ chưa đăng ký kết hôn hoặc vì lý do cá nhân nào đó, thì người cha muốn được pháp luật công nhận mình là cha ruột của đứa trẻ cần nộp đơn lên tòa án để yêu cầu xác định quan hệ cha con. Dù người con còn nhỏ hay đã lớn, miễn là giấy khai sinh chưa ghi tên cha thì người cha có quyền thực hiện thủ tục xác nhận cha cho con thông qua toà án.

Khi tòa án ra phán quyết xác định quan hệ cha con, thì các quyền và nghĩa vụ pháp lý sẽ phát sinh, bao gồm nghĩa vụ nuôi dưỡng, quyền thừa kế, quyền thay đổi họ tên và các quyền nhân thân khác theo Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự. Trong quá trình khởi kiện, người cha có thể chủ động nộp kết quả xét nghiệm ADN để làm căn cứ. Nếu chưa có kết quả này, tòa án sẽ hỗ trợ thu thập chứng cứ, bao gồm việc yêu cầu xét nghiệm ADN giữa cha và con.

