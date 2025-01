Thiều Bảo Trâm chia tay bạn trai: Nam chính nói gì sau thông báo?

Mới đây, ca sĩ Thiều Bảo Trâm thông báo đã đường ai nấy đi với bạn trai kém 10 tuổi Matthis Metharam, sau gần một năm rộ thông tin hẹn hò.

Trong nhóm chat cộng đồng fan trên Instagram, Thiều Bảo Trâm gửi tin nhắn cho biết cô và bạn trai đã kết thúc mối quan hệ. Ca sĩ tránh nhắc tên người cũ, không muốn nói quá sâu về chuyện tình cảm và mong người hâm mộ không đăng video hoặc tag (gắn thẻ) cô với Matthis trong các bài viết trên mạng xã hội.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm.

"Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của bạn ấy. Mọi người hãy dõi theo những chặng đường tiếp theo của tôi nhé. Tôi một mình quen rồi nên tôi sẽ tập trung quay lại với cuộc sống độc thân, tập trung làm việc hơn nữa", TPO chia sẻ thông tin từ Thiều Bảo Trâm.

Sau khi Thiều Bảo Trâm thông báo, phía Matthis cũng đã có động thái xác nhận. Trên trang cá nhân của mình, nam người mẫu sinh năm 2k4 viết: "New Year. Thank you to all my friends and family that supported me through and through once again. Lots of love and lessons… I hope everyone will find their peace and happiness this year".

(Tạm dịch: Năm mới. Cảm ơn tất cả bạn bè và gia đình đã hết lòng ủng hộ tôi một lần nữa. Rất nhiều tình yêu và bài học… Tôi hi vọng rằng trong năm nay, ai cũng sẽ tìm được sự bình yên và hạnh phúc).

Sau khi Thiều Bảo Trâm thông báo chia tay, phía Matthis cũng đã có động thái xác nhận trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Thời gian gần đây, Thiều Bảo Trâm - Matthis bị đồn đoán chia tay vì có nhiều "tín hiệu" trục trặc tình cảm. Nữ ca sĩ không còn theo dõi đối phương trên Instagram, đồng thời có nhiều phát ngôn ẩn ý: "Tôi luôn tin rằng, nếu ai đó muốn thì họ sẽ làm, bởi vì khi tôi muốn thì tôi đã làm". Bên cạnh đó, Thiều Bảo Trâm cũng không còn có những động thái thể hiện tình cảm với bạn trai trên mạng xã hội.

Tin đồn tình cảm giữa Thiều Bảo Trâm và Matthis Metharam rộ lên đầu năm 2024, khi ảnh hai người ngồi ăn cùng nhóm bạn trong một nhà hàng bị lan truyền. Đầu tháng 5 năm ngoái, Thiều Bảo Trâm được cho đã bay sang Pháp thăm Matthis, được anh dẫn đi ăn uống, tham quan nhiều điểm du lịch địa phương.

Được biết, Matthis Metharam là Việt kiều Pháp. Anh cao 1,87 m, gương mặt được khen điển trai, nụ cười rạng rỡ. Chàng trai 20 tuổi từng là game thủ chuyên nghiệp, theo đuổi công việc người mẫu trước khi sang Pháp du học.

Tin đồn tình cảm giữa Thiều Bảo Trâm và Matthis Metharam rộ lên đầu năm 2024. Ảnh: Instagram

Còn Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, quê Thanh Hóa, trong gia đình có bốn chị em gái, riêng cô và Thiều Bảo Trang theo đuổi ca hát. Năm 2013, họ từng thành lập nhóm nhạc Bee.T, dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Phương Uyên, hoạt động hai năm thì tách solo. Năm 2017, Thiều Bảo Trâm tham gia cuộc thi The Remix. Năm 2022, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi phát hành các MV Một mình có buồn không?, Sau lưng anh có ai kìa.

Thiều Bảo Trâm ít chia sẻ về đời tư. Cô tập trung hoạt động âm nhạc. Năm 2024, nữ ca sĩ gây chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió mùa thứ 2. Ở tuổi ngoài 30, nữ ca sĩ được khen ngợi vì sở hữu nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ.

Ngoài ngoại hình xinh đẹp, cô còn được đánh giá có kỹ năng trình diễn tốt, gu thời trang đa dạng, cá tính.