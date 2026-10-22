Thịt lươn bổ dưỡng nhưng ăn thế nào mới tốt? 4 điều cần nhớ khi chế biến

Thịt lươn có những giá trị dinh dưỡng gì?

Thịt lươn cung cấp protein chất lượng cao, giúp duy trì cơ bắp và sửa chữa các mô trong cơ thể. Tùy loài và cách chế biến, thịt lươn còn cung cấp vitamin B12, vitamin A, sắt, phốt pho cùng một số chất béo không bão hòa.

Vitamin B12 tham gia quá trình tạo hồng cầu và duy trì chức năng thần kinh; sắt cần thiết cho việc vận chuyển oxy trong máu, còn vitamin A đóng vai trò trong thị lực và chức năng miễn dịch. Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, lươn có thể góp phần làm phong phú khẩu phần ăn của trẻ em, người trưởng thành và người cao tuổi. VOV cho hay.

Tuy nhiên, không nên xem lươn là thực phẩm có tác dụng điều trị biếng ăn, thiếu máu hay suy dinh dưỡng. Hiệu quả dinh dưỡng còn phụ thuộc vào lượng ăn, tổng thể chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người. VTC News khẳng định.

4 điều cần nhớ khi ăn lươn

1. Chọn lươn tươi, nguồn gốc rõ ràng: Không sử dụng lươn đã chết không rõ nguyên nhân, có mùi lạ hoặc dấu hiệu ôi hỏng. Nguyên liệu tươi và được bảo quản đúng cách giúp hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

2. Sơ chế sạch và nấu chín kỹ: Lươn sống có thể mang ký sinh trùng hoặc vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy, cần chế biến chín hoàn toàn, không ăn tái hoặc chỉ làm nóng sơ qua. Dao, thớt và dụng cụ dùng cho lươn sống cần được vệ sinh kỹ, tránh tiếp xúc với thực phẩm đã nấu chín.

3. Ưu tiên cách chế biến cân đối dinh dưỡng: Cháo lươn, lươn hấp, lươn nấu canh hoặc món om có thể là lựa chọn phù hợp. Khi chế biến, nên kiểm soát lượng muối, nước mắm và dầu mỡ; kết hợp với rau củ, ngũ cốc hoặc thực phẩm giàu chất xơ để bữa ăn đa dạng hơn.

4. Điều chỉnh khẩu phần theo tình trạng sức khỏe: Trẻ nhỏ ăn lươn cần được lọc bỏ xương cẩn thận, nấu chín kỹ và điều chỉnh độ thô phù hợp với khả năng ăn. Người cao tuổi có thể chọn món mềm, dễ nhai. Người mắc bệnh thận, gout hoặc có chế độ ăn điều trị riêng nên hỏi bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng về lượng ăn phù hợp, thay vì tự kiêng hoàn toàn.

10 món ngon với lươn

Lươn xào lăn

Lươn xào lăn là một món ăn đồng quê dân giã, được nhiều gia đình ưa chuộng. Qua vài bước chế biến bạn đã có ngay đĩa lươn xào lăn với phần thịt lươn thơm ngọt, xào chung với nước cốt dừa béo béocùng chút cay cay của ớt tạo nên món ăn đầy hấp dẫn.

Cháo lươn nấu nghệ

Một món ăn vô cùng bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe phải kể đến đó chính là món cháo lươn nấu nghệ. Chắc hẳn bạn đã biết đến công dụng của nghệ một loại gia vị đồng thời cũng là một loại thuốc hỗ trợ điều trị được rất nhiều bệnh trong đó có bệnh dạ dày, giảm cholesterol, giải độc gan…

Lươn xào sả ớt

Nhờ có sự kết hợp hài hòa của các loại gia vị sả ớt đã giúp món lươn của bạn không hề bị tanh mà trái lại vô cùng thơm ngon, thịt lươn ngọt đậm đà quyện cùng vị cay cay, thơm thơm của sả ớt khiến mọi người khó mà từ chối món ăn này.

Cháo lươn bí đỏ

Cháo lươn bí đỏ là món cháo ăn dặm tuyệt vời cho bé yêu, món ăn này rất giàu dinh dưỡng nhờ sự kết hợp của bí đỏ một loại quả rất giàu vitamin và khoáng chất cùng với lươn một loại thịt giàu năng lượng.

Lươn nướng sốt kiểu Nhật

Lươn nướng sốt kiểu Nhật với những miếng thịt lươn được nướng vàng ươm, bóng mướt quyện đều nước sốt sánh mịn, cay cay làm cho món ăn thêm trọn vẹn

Lươn om chuối đậu

Món lươn om chuối đậu tuy là món ăn dân dã, quen thuộc nhưng lại vô cùng đạm đà, vừa miệng. Với những miếng chuối xanh được hầm mềm, đậu hũ mềm béo kết hợp với thịt lươn dai ngọt đậm đà mang đến vị ngon khó cưỡng.

Lươn cuộn lá lốt

Lươn cuộn lá lốt với những miếng lươn béo mềm được tẩm ướp gia vị đậm đà quấn trong lớp lá lốt, sau đó đem nướng lên tỏa mùi thơm nức mũi, khiến ai cũng thích mê.

Lươn kho gừng

Gừng một loại gia vị được sử dụng phổ biến trong quá trình chế biến món ăn của người Việt, so với thịt lươn thì gừng cũng chứa thành phần dinh dưỡng đa dạng không kém như: vitamin dồi dào A,C, E, B, ngoài còn có magiê, phốt pho, sắt, caxin… giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm tình trạng rối loạn tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư.

Súp lươn

Món súp lươn không chỉ thơm ngon đâu nhé mà còn chứa rất nhiều chất khoáng cũng như vitamin như: A, B1, B6… có tác dụng trị đau nhức xương khớp, bồi dưỡng khí huyết… Vì vậy súp lươn được xem là bài thuốc dân gian chăm sóc sức khỏe đặc biệt là cho người già và trẻ nhỏ hay người mới ốm dậy.

Lươn chiên giòn

Món lươn chiên giòn có vị béo béo, lớp da vàng giòn chấm cùng mắm me chua cay kích thích vị giác. Món ăn này giúp mang đến hương vị mới cho bữa ăn gia đình đồng thời có thể dùng làm mồi nhậu cho các quý ông.

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