Thịt lươn bổ dưỡng nhưng ăn thế nào mới tốt? 4 điều cần nhớ khi chế biến
GĐXH - Lươn là thực phẩm giàu protein, cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng không chỉ phụ thuộc vào bản thân nguyên liệu mà còn liên quan đến cách lựa chọn, sơ chế và chế biến.
Thịt lươn có những giá trị dinh dưỡng gì?
Thịt lươn cung cấp protein chất lượng cao, giúp duy trì cơ bắp và sửa chữa các mô trong cơ thể. Tùy loài và cách chế biến, thịt lươn còn cung cấp vitamin B12, vitamin A, sắt, phốt pho cùng một số chất béo không bão hòa.
Vitamin B12 tham gia quá trình tạo hồng cầu và duy trì chức năng thần kinh; sắt cần thiết cho việc vận chuyển oxy trong máu, còn vitamin A đóng vai trò trong thị lực và chức năng miễn dịch. Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, lươn có thể góp phần làm phong phú khẩu phần ăn của trẻ em, người trưởng thành và người cao tuổi. VOV cho hay.
Tuy nhiên, không nên xem lươn là thực phẩm có tác dụng điều trị biếng ăn, thiếu máu hay suy dinh dưỡng. Hiệu quả dinh dưỡng còn phụ thuộc vào lượng ăn, tổng thể chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người. VTC News khẳng định.
4 điều cần nhớ khi ăn lươn
1. Chọn lươn tươi, nguồn gốc rõ ràng: Không sử dụng lươn đã chết không rõ nguyên nhân, có mùi lạ hoặc dấu hiệu ôi hỏng. Nguyên liệu tươi và được bảo quản đúng cách giúp hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
2. Sơ chế sạch và nấu chín kỹ: Lươn sống có thể mang ký sinh trùng hoặc vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy, cần chế biến chín hoàn toàn, không ăn tái hoặc chỉ làm nóng sơ qua. Dao, thớt và dụng cụ dùng cho lươn sống cần được vệ sinh kỹ, tránh tiếp xúc với thực phẩm đã nấu chín.
3. Ưu tiên cách chế biến cân đối dinh dưỡng: Cháo lươn, lươn hấp, lươn nấu canh hoặc món om có thể là lựa chọn phù hợp. Khi chế biến, nên kiểm soát lượng muối, nước mắm và dầu mỡ; kết hợp với rau củ, ngũ cốc hoặc thực phẩm giàu chất xơ để bữa ăn đa dạng hơn.
4. Điều chỉnh khẩu phần theo tình trạng sức khỏe: Trẻ nhỏ ăn lươn cần được lọc bỏ xương cẩn thận, nấu chín kỹ và điều chỉnh độ thô phù hợp với khả năng ăn. Người cao tuổi có thể chọn món mềm, dễ nhai. Người mắc bệnh thận, gout hoặc có chế độ ăn điều trị riêng nên hỏi bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng về lượng ăn phù hợp, thay vì tự kiêng hoàn toàn.
10 món ngon với lươn
Lươn xào lăn
Cháo lươn nấu nghệ
Lươn xào sả ớt
Cháo lươn bí đỏ
Lươn nướng sốt kiểu Nhật
Lươn om chuối đậu
Lươn cuộn lá lốt
Lươn kho gừng
Súp lươn
Lươn chiên giòn
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