Thông tin mới nhất về dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ từ ngày 24/8 đến ngày 05/9.
Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 24/8 đến 31/8:
- Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 24-31/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ giai đoạn từ đêm 24-26/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, khu vực ven biển có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-33 độ; riêng từ 25-26/8 phổ biến 27-30 độ.
- Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 24-31/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm); riêng từ đêm 24-26/8 khu vực từ Thanh Hóa-Quảng Trị có mưa to đến rất to, Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-33 độ; riêng từ 25-26/8, khu vực từ Thanh Hóa-Đà Nẵng phổ biến 27-30 độ.
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 24-31/8 có mưa rào và dông vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 27-31 độ; khu vực Nam Bộ từ 30-34 độ.
Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 01/9 đến 05/9:
- Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ: chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông; ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp.
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ: ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.
Người dân cần lưu ý khi đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 24/8 bằng xe buýtĐời sống - 57 phút trước
GĐXH - Ngày 24/8, người dân đi lại bằng xe buýt tại Hà Nội cần đặc biệt lưu ý khi có tới 18 tuyến buýt tạm dừng hoạt động hoàn toàn và 51 tuyến khác phải thay đổi lộ trình để phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai.
Những trường hợp nào được làm sổ đỏ năm 2025 mà không phải nộp tiền sử dụng đất?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải phải nộp tiền theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật Đất đai 2024, từ 2025, những trường hợp nào không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ?
Ngày sinh Âm lịch của người có khí chất, đi đến đâu cũng tỏa ra hào quang 'nhân vật chính'Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây được xem là có khí chất nổi bật, dễ dàng gặp quý nhân phù trợ và hưởng cuộc sống hanh thông.
Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có chính sách miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Tin vui cho hàng triệu công chức, viên chức và người lao động, được nhận thêm khoản hỗ trợ đặc biệt từ 23/8Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 200/2025/NĐ-CP, từ ngày 23/8/2025, công chức, viên chức và người lao động được nhận 2 mức tiền hỗ trợ khi làm nhiệm vụ trực.
Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phátĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những ai sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường có vận số nổi bật, càng trưởng thành càng phú quý, vượng phát.
Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5, mưa lớn dữ dội ở nhiều khu vựcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông và khả năng thành bão số 5 (Kajiki) trong 24 giờ tới.
3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những con giáp lại mang trong mình tính cách nóng nảy, cố chấp, không dễ thỏa hiệp, dẫn đến mâu thuẫn với đồng nghiệp là điều khó tránh khỏi.
Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đạiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những trường hợp thuộc dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" được hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh, chăn nuôi từ vốn tài trợ của Tổ chức World Vision International.
Đằng sau sự việc nữ điều dưỡng bị tấn công ở Ninh Bình: Nỗi bất hạnh chồng chất của người phụ nữ áo trắngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) đã bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc tiếp đón bệnh nhân cấp cứu rạng sáng 21/8. Sự việc gây bức xúc, nhất là khi nữ điều dưỡng này vốn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.
Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãnĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch sau luôn được quý nhân nâng đỡ, càng sống tốt bụng thì cuộc đời càng suôn sẻ, thuận lợi và giàu sang.