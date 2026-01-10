Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm

Theo đó, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 5h45 phút sáng cùng ngày (10/1), đúng vào thời điểm bắt đầu khung giờ cao điểm buổi sáng, liên quan đến 3 xe ô tô và 1 xe mô tô.

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu Toyota Altis màu đen, mang BKS 29A-853.XX do bà Phan Thị T. (SN 1960, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển, đang lưu thông trên cầu vượt Vọng theo hướng từ phố Phương Mai đi Nguyễn An Ninh.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Khi di chuyển đến khu vực cột đèn số ĐT7/11, chiếc xe do bà T. điều khiển đã xảy ra va chạm với xe mô tô Honda Wave mang BKS 14U1-415.XX do ông Trần Thanh H. (SN 1963, là người dân phường Kim Liên, ngay gần khu vực xảy ra tai nạn) điều khiển đang đi cùng chiều phía trước.

Sau khi va chạm với xe máy, chiếc Toyota Altis tiếp tục lao lên đâm mạnh vào đuôi xe ô tô Toyota Vios mang BKS 20A-239.XX do tài xế Nguyễn Văn Đ. (SN 1979, quê Hải Phòng) điều khiển. Cú tông mạnh khiến xe Vios bị đẩy văng về phía trước, dồn toa vào đuôi xe ô tô điện VF5 mang BKS 29B-218.XX do anh Nguyễn Văn M. (SN 1994, quê Quảng Ngãi) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn sáng 10/1.

Vụ tai nạn liên hoàn đã khiến ông Trần Thanh H. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cả 3 chiếc ô tô và xe mô tô đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, mảnh vỡ vương vãi trên mặt cầu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với các tài xế liên quan.

Kết quả cho thấy, cả 3 tài xế ô tô (gồm bà Thủy, ông Điệp và anh Minh) đều không có nồng độ cồn trong hơi thở (0.00 mg/l). Riêng đối với nữ tài xế Phan Thị Thủy (người điều khiển xe gây tai nạn đầu tiên), cơ quan công an cũng đã tiến hành test nhanh ma túy, kết quả âm tính.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, lực lượng CSGT cũng đã tiến hành phân luồng từ xa để giảm tải áp lực giao thông qua khu vực cầu vượt Vọng trong giờ cao điểm sáng nay.