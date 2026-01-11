Đăng ký sử dụng sổ sức khoẻ điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Từ 2026, người dân đi khám bệnh bằng sổ sức khỏe điện tử VNeID

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quyết định này, toàn bộ dữ liệu đã được liên thông, ký số và hiển thị trên ứng dụng VNeID sẽ đủ điều kiện sử dụng trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định nêu rõ dữ liệu trong Sổ sức khỏe điện tử VNeID nếu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị trên ứng dụng VNeID đủ điều kiện khai thác, sử dụng và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ tương đương không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản giấy nếu đã có đầy đủ thông tin trên VNeID.

Dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử VNeID được tích hợp thế nào?

Tại Điều 5 Quyết định số: 2733/QĐ-BYT quy trình liên thông dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử VNeID được quy định như sau:

Dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử VNeID được tích hợp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHYT là một phần của dữ liệu thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, nên sử dụng quy trình liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT để liên thông dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử VNeID, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng ký mã liên thông dữ liệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: các cơ sở chưa có mã liên thông dữ liệu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT liên hệ với cơ quan quản lý chuyên môn y tế để được cấp.

Bước 2: Đăng ký tài khoản liên thông Sổ sức khỏe điện tử VNeID: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có tài khoản liên thông dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT thì thực hiện đăng ký tài khoản liên thông theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 3: Cấu hình liên thông dữ liệu: cấu hình liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử VNeID theo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 130/QĐ-BYT và Quyết định số 4750/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Bước 4: Tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh sử dụng số thẻ BHYT, số thẻ căn cước, số định danh cá nhân: cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh đăng ký khám chữa bệnh sử dụng số thẻ BHYT, số thẻ căn cước, số định danh cá nhân, trên thẻ nhựa hoặc trên VNeID.

Bước 5: Ghi nhận thông tin khám chữa bệnh: bác sĩ, nhân viên y tế ghi nhận thông tin và số hoá dữ liệu sức khoẻ của người bệnh trên phần mềm quản lý khám chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu ban hành kèm Quyết định 1332/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Sổ sức khoẻ điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Bước 6: Ký số dữ liệu và liên thông dữ liệu: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký số dữ liệu và liên thông dữ liệu thanh toán khám chữa bệnh BHYT về Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT sau khi người bệnh kết thúc đợt khám chữa bệnh.

Bước 7: Chia sẻ dữ liệu hiển thị trên VNeID: Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trích xuất dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử VNeID theo Quyết định 1332/QĐ-BYT để hiển thị trên ứng dụng VNeID trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được dữ liệu.

Hướng dẫn sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh

Cũng theo Điều 6 Quyết định số: 2733/QĐ-BYT sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký và tạo tài khoản, xác thực: người dân cần cài đặt ứng dụng VNeID và đã xác thực định danh mức độ 2, tích hợp thông tin thẻ BHYT (nếu có).

Đăng nhập ứng dụng VNeID và truy cập vào ứng dụng "Sổ sức khoẻ điện tử", đọc điều khoản và nhấn "Đồng ý sử dụng ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử VNeID". Bổ sung đầy đủ các thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và thông tin y tế cơ bản khác.

Bước 2: Người dân sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử VNeID khi đi khám, chữa bệnh: người dân khi đi khám chữa bệnh nếu có Sổ sức khoẻ điện tử VNeID đề nghị xuất trình Sổ sức khoẻ VNeID thay cho sổ giấy.

Bước 3: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận thông tin trong Sổ sức khoẻ điện tử VNeID khi khám, chữa bệnh: bác sĩ, nhân viên y tế sử dụng thông tin có trong Sổ sức khoẻ VNeID của người bệnh để khai thác thông tin hành chính, ra quyết định hỗ trợ chẩn đoán, điều trị.

Chú ý: Các thông tin trên VNeID có giá trị như trên bản giấy: thông tin cá nhân; số định danh công dân; thông tin thẻ BHYT; lịch sử khám, chữa bệnh; phiếu hẹn khám lại; giấy chuyển tuyến trên ứng dụng VNeID có giá trị như trên bản giấy.

Bước 4: Ghi nhận và liên thông kết quả khám, chữa bệnh: Các thông tin tóm tắt quá trình khám, chữa bệnh được bác sĩ và nhân viên y tế ghi nhận trên hệ thống phần mềm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và liên thông lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT sau khi kết thúc để tiếp tục hiển thị trên Sổ sức khoẻ điện tử VNeID phục vụ các lần khám bệnh, chữa bệnh tiếp theo.

Bước 5: Đăng xuất ứng dụng: đăng xuất khỏi tài khoản VNeID trước khi thay đổi thiết bị để bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin sức khoẻ.

Thông tin sức khoẻ cá nhân trên Sổ sức khoẻ điện tử VNeID có chế độ bảo mật như những thông tin khác trên VNeID.

Sổ sức khoẻ điện tử VNeID được bảo mật thông tin cá nhân thế nào?

Bảo mật thông tin cá nhân trên Sổ sức khoẻ điện tử VNeID được nêu rõ tại Điều 7 Quyết định số: 2733/QĐ-BYT. Cụ thể:

1. Thông tin sức khoẻ cá nhân trên Sổ sức khoẻ điện tử VNeID có chế độ bảo mật như những thông tin khác trên VNeID.

2. Bác sĩ điều trị, nhân viên y tế trong quá trình khám, chữa bệnh cho người bệnh được truy cập và sử dụng thông tin trên Sổ sức khoẻ điện tử VNeID của người bệnh.

3. Người giám hộ, người nuôi dưỡng chính, người đại diện hợp pháp được quản lý Sổ sức khoẻ điện tử VNeID của người phụ thuộc trong trường hợp người phụ thuộc không tự quản lý được Sổ sức khoẻ điện tử VNeID của mình: trẻ em, người già, người khuyết tật, người đang trong tình trạng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 15 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

4. Bộ Y tế là "Bên kiểm soát" đối với dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử VNeID, việc chia sẻ dữ liệu sức khoẻ trên Sổ sức khoẻ điện tử VNeID phải được sự đồng ý của Bộ Y tế.

Những lợi ích khi sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID

Sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID sẽ giúp mang lại nhiều tiện ích cho người dân, giúp cải thiện trải nghiệm khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe cá nhân. Dưới đây là 05 lợi ích nổi bật của Sổ sức khỏe điện tử VNeID:

- Lưu trữ thông tin hồ sơ sức khỏe cá nhân toàn diện: Bao gồm các thông tin cá nhân và lịch sử khám chữa bệnh, tiền sử mắc bệnh, tiêm chủng, dị ứng, kết quả xét nghiệm và tóm tắt bệnh án... Điều này sẽ giúp người dân dễ dàng theo dõi và quản lý hồ sơ sức khỏe của mình.

- Tiết kiệm chi phí và thời gian: Giảm thiểu chi phí do in ấn, lưu trữ giấy tờ y tế và tiết kiệm thời gian cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế trong việc tra cứu và cập nhật thông tin khám chữa bệnh.

- Thuận lợi hơn trong khám chữa bệnh: Người dân có thể xuất trình Sổ SKĐT VNeID thay cho sổ giấy khi đi khám chữa bệnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể xuất trình giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám trên VNeID khi cần thiết.

- Tăng cường hiệu quả chẩn đoán và điều trị: Bác sĩ và nhân viên y tế có thể khai thác thông tin trong hồ sơ sức khỏe một cách nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị hiệu quả hơn.

- An toàn và bảo mật thông tin: Thông tin sức khỏe cá nhân được bảo mật cao, chỉ có người dùng và các cơ sở y tế được phép truy cập.

