Thu nhập 15 triệu/tháng ở Hải Phòng thì nên mua chung cư hay nhà đất?

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, việc sở hữu một tổ ấm là mơ ước của mỗi cá nhân, gia đình. Tại Hải Phòng, một thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ, câu hỏi đặt ra là với thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng, bạn nên đầu tư vào một căn chung cư tiện nghi hay một mảnh đất nền đầy tiềm năng?

Sự lựa chọn không hề đơn giản, bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu sống, kế hoạch tài chính lâu dài và cả tương lai phát triển của đô thị.

Đây là câu chuyện của một trường hợp đang xin lời khuyên khi chưa biết lựa chọn mua chung cư hay mua đất xây nhà thì hợp lý hơn.

Mua chung cư hay đất ở Hải Phòng có lợi hơn?

Trong bài đăng chia sẻ, cô gái trẻ 24 tuổi (sống tại Hải Phòng) đã chia sẻ câu chuyện của mình như sau:

"Chào mọi người trong nhóm ạ.

Em là nữ năm nay 24 tuổi, đang có người yêu 32 tuổi. Bọn em đang ở Hải Phòng.

Hiện tại mức thu nhập của em và người yêu em mỗi người tầm 14~15tr/tháng, ổn định và tăng lên về lâu dài (tuy nhiên không nhiều).

Do gặp một số sự cố và đợt dịch Covid nên anh người yêu em tài sản tích lũy không còn mấy, may không bị dính nợ gì. Em thì đang có khoản tích lũy tầm 350 triệu (1 phần gửi tiết kiệm, 1 phần để đầu tư) - khoản này anh ấy không biết rõ em có bao nhiêu.

Chúng em tính sang năm kết hôn. Tuy nhiên do kinh tế đang hơi eo hẹp nên em muốn xin một số lời khuyên của mọi người.

1/ Em nên chuyển 1 phần sang mua vàng không? Giá vàng đang cao nhưng em sợ nếu không mua thì sẽ lên cao nữa.

2/ Chi phí kết hôn nếu làm tối giản thì ở Hải Phòng có thể rơi vào tầm bao nhiêu ạ?

3/ Sau khi kết hôn, chúng em có 2 phương án. Phương án 1 là dự tính ở thuê ngoài một thời gian rồi vay thêm mua để mua nhà chung cư tầm 1 tỷ 2. Phương án 2 là bọn em sẽ mua 1 mảnh ở ngoại ô tầm 600 - 800 triệu.

Ở cả 2 phương án, phần cọc em dự định anh ấy góp bao nhiêu thì em sẽ góp bấy nhiêu, còn lại vay mượn 2 bên gia đình. Liệu theo phương án như thế này thì em sẽ cần lưu ý hay chỉnh sửa thêm gì không ạ?

4/ Về vấn đề con cái thì bọn em chưa tính đến trong 2 năm tiếp theo để thêm thời gian tích lũy. Tuy nhiên tuổi anh cũng khá lớn nên em đang băn khoăn vấn đề này.

5/ Hiện tại bọn em đều đang ở với gia đình nhưng khi lập gia đình thì chi phí nên cân nhắc sao để phù hợp nhất ạ. Bản thân em thì mỗi tháng chi tiêu tầm 5 triệu và anh ấy cũng tầm đấy ạ. Nhưng nếu lập gia đình và ra ở riêng thì em chưa hình dung được tổng chi phí 2 vợ chồng sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu?

Mong mọi người cho em xin lời khuyên, cảm ơn mọi người đã góp ý cho em ạ".

Trong bài đăng này, không bàn đến những vấn đề khác, trọng tâm vấn đề sẽ nói về việc với thu nhập ổn định của hai vợ chồng sau khi kết hôn khoảng 30 triệu/tháng: Nên mua chung cư hay mua đất?

Phía dưới bài đăng, cũng có một số bình luận góp ý rằng cô gái không nên mua chung cư sau khi kết hôn, thay vào đó nên mua đất để xây nhà và đầu tư. Tuy nhiên, việc đưa ra quyết định thế nào cần dựa trên nhiều yếu tố.

Với mức giá chi tiêu tại Hải Phòng, thu nhập của hai người khoảng 30 triệu/tháng sẽ cần phân chia ra các khoản. Trong trường hợp trên, mỗi người chi tiêu trước khi kết hôn khoảng 5 triệu/người, tổng khoảng 10 triệu/tháng, dự tính 2 năm tới chưa con cái. Bên cạnh đó, phía cô gái có một khoản tiết kiệm nhất định cũng để đầu tư thêm.

Với phương án thứ nhất, hai vợ chồng thuê nhà một thời gian, sau đó mua chung cư giá khoảng 1 tỷ 2. Trên thực tế, ngoài việc giá thuê nhà rẻ, tại Hải Phòng hiện đang có nhiều dự án nhà ở xã hội giá mềm, chẳng hạn như NƠXH Evergreen Tràng Duệ – An Dương giá từ 4xx-8xx/căn, NƠXH 384 Lê Thánh Tông – MoonBay Residence, NƠXH tổng kho 3 Lạc Viên – Ngô Quyền, NƠXH Him Lam Hùng Vương, NƠXH Quang Vinh Hải Phòng, NƠXH Khu đô thị Cầu Rào 2 - quận Lê Chân,...

Không chỉ NƠXH, ngay cả các chung cư cũng có giá cả đa dạng để các cặp vợ chồng trẻ có thể cân nhắc. Còn đối với phương án thứ 2, mua đất thổ cư cũng là một lựa chọn sáng suốt khi hiện tại, giá đất tại Hải Phòng chưa "chạm đỉnh", nhiều khu vực ngoại ô giá cả "dễ chịu", có thể đầu tư bởi trong tương lai có thể sẽ tăng giá trị.

Cách tính toán nên mua chung cư hay mua đất ở Hải Phòng?

Khi xem xét việc mua chung cư hay đất ở Hải Phòng, quyết định phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân và tình hình thị trường bất động sản tại thời điểm cụ thể. Mỗi lựa chọn đều có những lợi ích riêng:

Mua chung cư tại Hải Phòng:

1. Tiện ích đầy đủ: Chung cư thường được xây dựng kèm theo nhiều tiện ích như trung tâm mua sắm, phòng tập gym, hồ bơi, khu vui chơi cho trẻ em.

2. An ninh: Các khu chung cư có hệ thống an ninh 24/7, giúp cư dân cảm thấy an tâm hơn.

3. Chăm sóc và bảo trì: Việc bảo dưỡng các khu vực chung cư thường do ban quản lý lo lắng, giảm bớt gánh nặng cho cư dân.

4. Khả năng thanh khoản cao: Chung cư có thể được bán hoặc cho thuê dễ dàng hơn do nhu cầu lớn, đặc biệt là ở những vị trí thuận lợi.

Mua đất tại Hải Phòng:

1. Tự do xây dựng: Mua đất cho phép bạn tự do thiết kế và xây dựng ngôi nhà theo ý muốn của mình.

2. Không tính phí hàng tháng: Khi sở hữu đất, bạn không cần phải trả các loại phí hàng tháng như phí quản lý chung cư.

3. Giá trị tăng theo thời gian: Đất thường có giá trị tăng theo thời gian, đặc biệt là khi vị trí đất nằm gần các dự án hạ tầng hoặc khu vực phát triển.

4. Sự riêng tư: Sở hữu đất và nhà riêng mang lại không gian sống riêng tư hơn so với chung cư.

Quyết định dựa trên:

- Tài chính cá nhân: Việc mua đất thường đòi hỏi nguồn vốn linh hoạt hơn so với mua chung cư có thể mua trả góp.

- Mục đích sử dụng: Nếu bạn cần không gian sống linh hoạt và yêu thích việc trồng trọt, thì mua đất có thể phù hợp hơn.

- Vị trí và tiềm năng phát triển: Một số khu đất có thể không nằm gần các tiện ích cần thiết hoặc không có tiềm năng phát triển mạnh như khu chung cư.

Tóm lại, việc lựa chọn mua chung cư hay đất tại Hải Phòng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và tùy thuộc vào nhu cầu, khả năng tài chính và kế hoạch tương lai của bạn.