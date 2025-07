Nhà xe Quang Mười ở Quảng Ninh bị tố chạy ẩu và chèn ép xe khác

Gần đây, nhà xe Quang Mười ở Quảng Ninh bị tố chạy ẩu và hoạt động như xe tuyến cố định, gây rối loạn thị trường vận tải. Một đơn vị vận tải hành khách đã gửi đơn cầu cứu khẩn cấp tới Gia đình và Xã hội (Chuyên trang điện tử Báo Sức khỏe & Đời sống) phản ánh tình trạng xe khách núp bóng xe hợp đồng, hoạt động như xe tuyến cố định gây rối loạn thị trường vận tải và tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho an toàn giao thông.

Theo nội dung trong đơn, nhà xe này chuyên chạy tuyến Ninh Bình – Quảng Ninh. Một ngày, tuyến này bỗng xuất hiện các xe chở khách 16 chỗ có logo phù hiệu Quang Mười chèn ép, tranh giành khách. Bên cạnh đó, nhà xe này cũng phản ánh các xe 16 chỗ, dù đăng ký là xe hợp đồng nhưng các phương tiện này lại tổ chức gom khách, bán vé, thu tiền như xe tuyến cố định. Hành trình hoạt động cũng theo lịch cố định, dừng đỗ nhiều điểm để đón trả khách.

Xe khách 16 chỗ mang tên Quang Mười lùi xe trên đường, có thời điểm các tài xế còn va chạm nhau lời qua tiếng lại.

Đại diện doanh nghiệp phản ánh, nhà xe nói trên đang khai thác gần 60 đầu xe với hình thức "hợp đồng trá hình". Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định phải chịu nhiều loại thuế phí, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định từ cơ quan chức năng.

"Chúng tôi phải đăng ký khai thác tuyến, kê khai giá cước, chịu kiểm soát hành trình, camera giám sát, chịu thuế, chịu phí... Trong khi đó, xe trá hình lại phớt lờ mọi quy định, hoạt động công khai như thách thức pháp luật" – đại diện nhà xe chạy tuyến Quảng Ninh - Ninh Bình - Thanh Hóa bức xúc.

Không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước, các phương tiện "chạy dù" còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do dừng đỗ sai quy định, đón trả khách tùy tiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.

Doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng trên, nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh vận tải công bằng, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Dừng đón, trả khách trên tuyến Hạ Long – Mông Dương.

Để có thông tin chi tiết, sau nhiều ngày bám theo xe khách Quang Mười chạy các tuyến Hạ Long – Mông Dương, Quảng Ninh – Ninh Bình, nhóm PV ghi nhận được nhiều hình ảnh cho thấy phản ánh là có cơ sở.

Cụ thể, ngày 4/6/2025, trong vai là khách hàng, PV lên xe có tên Quang Mười mang BKS: 14G -003.xx (cách bến xe Bãi Cháy hơn 1km), hướng di chuyển Hạ Long – Mông Dương, trên xe lúc này khoảng 10 hành khách. Quá trình di chuyển, tài xế liên tục cho xe dừng, bắt, trả khách dọc đường. Khi khách thông báo địa điểm xuống tài xế thông báo thu tiền vé, tuy nhiên nhà xe không phát hành vé, khách trả tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Khi di chuyển đến phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tài xế thông báo sẽ vào trụ sở công ty này để đổ dầu, nộp lệnh (vị trí Khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn nay là phường Cẩm Phả). Khu vực đổ dầu trụ sở công ty là căn nhà xung quanh hoang vắng, nhiều xe mang tên Quang Mười đang dừng đỗ bên ngoài. Dừng xe, tài xế đi xuống mở cảnh cửa tôn, nhìn rất tạm bợ, tiến hành bơm dầu. Kết thúc, người này tiến hành ghi chép, sau đó lên xe lấy "lệnh" vào trụ sở để nộp. Quá trình bơm dầu, nộp lệnh chỉ kéo dài khoảng 5 phút.

Xe 16 chỗ Quang Mười vào đổ dầu tại văn phòng công ty ở khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn nay là phường Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Để có thêm thông tin, một PV khác đã bắt một xe khách chạy tuyến Quảng Ninh đi Ninh Bình. Quá trình di chuyển, PV ghi nhận có một xe 16 chỗ mang tên Quang Mười BKS 14E-004.59 liên tục có biểu hiện chèn ép chiếc xe khách mà PV đang ngồi.

Trong suốt quá trình di chuyển từ bến xe Bãi Cháy, Quảng Ninh (trên quốc lộ 18, quốc lộ 10) hướng về TP Hải Phòng, chiếc xe 16 chỗ nêu trên liên tục bám sát xe khách, thấy hành khách thì dừng đón ở dọc đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Quãng đường di chuyển về TP Hải Phòng, xe khách tuyến cố đinh chạy nhanh hay chậm, dừng đỗ ở đâu thì xe mang tên Quang Mười cũng chạy theo như vậy. Có đoạn xe khách vượt lên nhưng xe 16 chỗ vẫn bám sát.

Hình ảnh xe Quang Mười chạy trên đường quốc lộ 10 hướng vè TP Hải Phòng.

Theo tài xe lái xe khách tuyến cố định chia sẻ: "Tình trạng xe 16 chỗ của Quang Mười đi cùng giờ, dừng đón khách xảy ra đã vài tháng nay. Xe khách chúng tôi đi đến đâu là họ bám theo, thấy có khách và hàng hóa họ dừng đón, nhận và trả,... Việc này diễn ra hằng ngày. Không những thế, xe chúng tôi đi dừng ở đâu là họ cũng dừng ở đó, đi chậm thì họ cũng đi chậm lại. Tình trạng này còn kéo dài thì chúng tôi sẽ không bắt được khách, thu không đủ chi sẽ dẫn đến phá sản mất thôi".

Theo ghi nhận của PV, hằng ngày, cứ vào khung giờ xe khách tuyến cố định chạy thì chiếc xe 16 chỗ mang tên Quang Mười sẽ chờ sẽ ở phía bên trên cổng bến xe Bãi Cháy (Quảng Ninh). Xe khách tuyến cố định đến thì xe Quang Mười bắt đầu chạy theo và thực hiện như những gì PV đã phản ánh ở trên.

Xe Quang Mười dừng đón khách và nhận hàng ở khu vực cầu Non Nước, tỉnh Ninh Bình.

Tiếp đó, ngày 11/6, PV ghi nhận tại khu vực trước cổng Go Ninh Bình (cạnh bến xe phía Đông Ninh Bình) có một chiếc xe 16 chỗ mang tên Quang Mười BKS 14B-037.XX đang dừng đỗ ở ven đường chờ đến giờ quay về Quảng Ninh.

Tại vị trí đầu cầu Non Nước, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, PV ghi nhận hình ảnh xe Quang Mười tự do dừng, đón, trả hàng ven đường. Cụ thể, khoảng 10h57, tại khu vực gần cây xăng đầu cầu Non Nước, xe Quang Mười mang BKS: 14F-004.xx dừng ven đường đón khách lên xe. Tài xế xuống xe vào quán trà đá ven đường. Cửa xe mở, nhiều hành khách vội vã lên xe để bắt đầu chuyến hành trình đi Quảng Ninh. Di chuyển được một đoạn, nhà xe này lại dừng để vận chuyển hàng lên xe.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Video: Nhà xe Quang Mười ở Quảng Ninh bị tố chạy ẩu gây lo ngại cho hành khách