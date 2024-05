Tiết lộ lý do Harry từ chối lời mời đến ở tại các dinh thự hoàng gia của Vua Charles trong chuyến về Anh

Meghan liên tục chiếm spotlight trong chuyến thăm Nigeria cùng Harry, vẫn gây tranh cãi vì một chiếc váy Chuyến đi đến Nigeria của cặp đôi nhà Sussex trong những ngày vừa qua đang đặc biệt nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.

Theo thông tin từ tờ The Telegraph (Anh), nguyên nhân chính khiến Vương tử Harry từ chối lời mời của Vua Charles là do cung điện không cung cấp dịch vụ an ninh do người đóng thuế chi trả. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ phải lưu trú tại một nơi "dễ bị chú ý với lối ra vào công cộng và không có sự bảo vệ của cảnh sát". Thay vào đó, anh đã chọn một khách sạn – nơi anh có thể tự do di chuyển mà không bị chú ý.

Việc bị tước bỏ quyền được bảo vệ bởi cảnh sát khi ở Anh Quốc là điều khiến Vương tử Harry vô cùng buồn bã. Hiện tại, anh đang phải đấu tranh với Bộ Nội vụ thông qua các tòa án để giành lại quyền lợi này. Theo quy định hiện hành, mỗi khi muốn đến Anh và muốn được cảnh sát bảo vệ, Harry phải thông báo trước cho Cảnh sát Thủ đô 28 ngày. Yêu cầu này sau đó sẽ được Ravic – ủy ban giám sát việc bảo vệ hoàng gia và các nhân vật của công chúng – đánh giá dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Tuy cung điện mà Vua Charles đề nghị Harry đến nghỉ chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng đó là Cung điện St James. Cung điện này vốn là nơi ở của Vương tôn nữ Beatrice và Vương nữ Anne khi ở Luân Đôn. Các thành viên khác trong Hoàng gia cũng thường xuyên sử dụng cung điện này. Hơn nữa, St James nằm ngay cạnh Clarence House, nơi ở của Vua Charles mỗi khi ông đến Luân Đôn.

Với vị trí thuận lợi như vậy, St James được xem là địa điểm lý tưởng để hai cha con có thể gặp gỡ riêng tư. Cung điện này cũng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi một "vòng thép" an ninh với các lính canh vũ trang túc trực 24/7 ở các lối ra vào. Thực tế, tất cả các dinh thự của Hoàng gia - bất kể nơi nào Harry được đề nghị - đều có lính canh vũ trang và hệ thống an ninh tối tân nhất cả nước để bảo vệ các thành viên đang hoạt động.

Mặc dù Điện Buckingham từ chối bình luận về mọi vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa Harry và Vua Charles, phát ngôn viên của Vương tử Harry đã lên tiếng sau khi anh đến London vào đầu tháng 5 để tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Invictus Games. Người này cho biết Harry rất muốn gặp cha mình nhưng Vua Charles lại "quá bận rộn" để sắp xếp một cuộc gặp.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, mặc dù lịch trình của Vua Charles trong tuần đó khá dày đặc, nhưng ông vẫn dành những thiện chí để có thể gặp con trai mình. Thực tế, Harry đã ở lại thủ đô nước Anh ba đêm mà không gặp bất kỳ thành viên nào trong gia đình trước khi lên đường sang Nigeria cùng vợ là Meghan Markle.

Vào năm 2020, Harry đã nộp đơn xem xét lại quyết định tước bỏ quyền được cảnh sát bảo vệ bằng ngân sách công cho anh và gia đình sau khi họ quyết định rời khỏi Hoàng gia Anh và chuyển sang Mỹ sinh sống. Theo đó, một thỏa thuận "đặc biệt" đã được đưa ra, trong đó việc bảo vệ an ninh cho Harry sẽ được đánh giá dựa trên từng chuyến thăm của anh.

Tuy nhiên, Vương tử Harry cho rằng Bộ Nội vụ đã đối xử với anh một cách "bất hợp pháp và không công bằng". Anh cảm thấy mình bị đối xử "thiên vị" như một hình phạt. Harry thậm chí đề nghị được tự chi trả cho việc đảm bảo an ninh của mình nhưng bị từ chối thẳng thừng rằng Cảnh sát Thủ đô không phải là một dịch vụ để "thuê".

Vào tháng 2, Harry đã thua kiện và phải trả số tiền án phí lên tới 1 triệu USD. Tuy nhiên, Harry tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh để giành lại quyền lợi chính đáng của mình. Anh cho biết bản thân cảm thấy không an toàn khi đưa vợ con đến Anh trong điều kiện hiện tại. Tờ The Telegraph cho biết thêm, Vương tử Harry mới chỉ được phép bảo vệ bởi cảnh sát khi tham gia các sự kiện của Hoàng gia, chẳng hạn như tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II, hoặc khi anh được đưa từ sân bay Heathrow để gặp Vua Charles vào tháng 2 sau khi hay tin cha mình bị ung thư.

Theo Dailymail