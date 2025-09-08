Tin mới nhất vụ nữ sinh tiểu học bị cướp vàng trong ngày khai giảng
GĐXH - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Long Xuyên, An Giang) cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc kẻ gian lẻn vào trường, cướp tài sản của học sinh.
Liên quan vụ nữ sinh tiểu học tại An Giang bị cướp vàng trong ngày khai giảng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du đã chia sẻ thông tin quanh vấn đề này.
Trên VietnamNet, bà Nguyễn Thị Kiều (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Long Xuyên, An Giang) cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc kẻ gian lẻn vào trường, cướp tài sản của học sinh.
Theo bà Kiều, trường có gần 1.500 học sinh, bắt đầu năm học mới từ ngày 29/8. Trường bố trí 2 bảo vệ tại 2 cổng, một nam và một nữ, đều 47-52 tuổi. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với địa phương, hợp đồng thuê 2 bảo vệ dân phố cho cả năm học.
Vì là cấp tiểu học, nhiều học sinh còn bỡ ngỡ nên tuần đầu đến lớp, nhà trường tạo điều kiện cho phụ huynh đưa con em đến tận phòng học.
Sau khi tổ chức xong khai giảng hôm 5/9, đối tượng Đặng Anh Lộc (31 tuổi, ngụ phường Long Xuyên) lẻn vào trường, cướp tài sản học sinh.
"Trường khai giảng vào khoảng 7h cùng ngày. Lợi dụng lúc đông người ra vào, Lộc tìm cách đột nhập vào trường. Trong khi phần lớn giáo viên, học sinh và phụ huynh tập trung ở sân trường thì em N.K.Q (lớp 5) đến trễ, lên phòng học cất cặp sách.
Lúc này, Lộc kéo em Q vào nhà vệ sinh, lột lấy đôi bông tai bằng vàng", bà Kiều thông tin.
Bà kiều cho biết thêm, không chỉ em Q mà một học sinh lớp 5 khác tại ngôi trường này cũng bị Lộc cướp tài sản.
Một số phụ huynh sau đó nhận dạng được Lộc vì đối tượng sinh sống gần trường và cung cấp thông tin cho cơ quan công an.
"Trong buổi lễ chào cờ sáng nay (8/9), chúng tôi đã trấn an học sinh, đồng thời gửi thông báo đến các phụ huynh. Chúng tôi cũng khuyến cáo phụ huynh không đeo trang sức có giá trị hay đưa tiền mặt quá lớn cho các em", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du cho hay.
Theo TTO, ngày 8/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Anh Lộc (31 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".
Lộc chính là đối tượng đã lẻn vào trường Tiểu học Nguyễn Du, cướp tài sản của học sinh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 7/9, Công an phường Long Xuyên đã xác định và bắt giữ Lộc.
Tại cơ quan công an, bước đầu Lộc khai nhận đã đi bộ vào Trường tiểu học Nguyễn Du tìm mấy em học sinh để lấy tài sản, khi phát hiện em Q có đeo nữ trang, Lộc đi theo rồi đẩy em vào nhà vệ sinh, hăm dọa và tháo đôi bông tai của em.
Đối tượng cũng thừa nhận trước đó 1 ngày, cũng tại Trường tiểu học Nguyễn Du, đã cướp tài sản của một em học sinh khác.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, xử lý Lộc theo quy định của pháp luật.
Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫnPháp luật - 2 phút trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng tàng trữ vũ khí tự chế trái phép.
Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý và 12 đối tượng 'phá rừng'Pháp luật - 57 phút trước
GĐXH - Ngày 8/9, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể.
Hai người nước ngoài trộm gần 2 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Hai đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi di chuyển đến tỉnh Quảng Trị thực hiện hành vi trộm cắp. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.
Lời khai của người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh cướp vàngPháp luật - 6 giờ trước
Người phụ nữ 31 tuổi vào trường tiểu học ở An Giang, đẩy một học sinh vào nhà vệ sinh, hăm dọa rồi tháo đôi bông tai bằng vàng của em này.
Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Loại trừ nguyên nhân do con người tác độngPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, TP Hà Nội), cơ quan công an loại trừ nguyên nhân do con người tác động. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Công an Hà Nội triệt phá đường dây rao bán vũ khí trên mạngPháp luật - 12 giờ trước
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: 153 gậy ba khúc, 490 dao các loại, 14 dao dạng bút, 3 súng bắn điện kèm 9 viên đạn, 9 dùi cui điện...
Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’Pháp luật - 1 ngày trước
Cơ quan chức năng khởi tố một Youtuber ở Thanh Hoá chuyên sản xuất các video "chủ tịch giả nghèo và cái kết", "bị người yêu coi thường và cái kết", "chủ tịch về quê ăn Tết bị coi thường và cái kết"... về tội “Trốn thuế”.
Vì sao Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự?Pháp luật - 1 ngày trước
Không tham gia bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera, Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự.
Sau phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đòi tăng cổ phầnPháp luật - 1 ngày trước
Theo kết luận, sau một phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã đề nghị nâng % lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10 %.
Nhận thông tin từ công an ở Hà Nội, công an tại Tây Ninh giải cứu kịp thời cô gái 18 tuổiPháp luật - 1 ngày trước
Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh đã giải cứu thành công một nạn nhân bị nhóm lừa đảo “bắt cóc online”.
Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gáiPháp luật
GĐXH - Dùng thuốc diệt chuột để đầu độc con gái, người đàn ông ở Huế bị tòa tuyên 9 năm tù về tội "Giết người".