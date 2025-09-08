Tin mới nhất vụ nữ sinh tiểu học bị cướp vàng trong ngày khai giảng

Liên quan vụ nữ sinh tiểu học tại An Giang bị cướp vàng trong ngày khai giảng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du đã chia sẻ thông tin quanh vấn đề này.

Trên VietnamNet, bà Nguyễn Thị Kiều (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Long Xuyên, An Giang) cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc kẻ gian lẻn vào trường, cướp tài sản của học sinh.

Theo bà Kiều, trường có gần 1.500 học sinh, bắt đầu năm học mới từ ngày 29/8. Trường bố trí 2 bảo vệ tại 2 cổng, một nam và một nữ, đều 47-52 tuổi. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với địa phương, hợp đồng thuê 2 bảo vệ dân phố cho cả năm học.

Vì là cấp tiểu học, nhiều học sinh còn bỡ ngỡ nên tuần đầu đến lớp, nhà trường tạo điều kiện cho phụ huynh đưa con em đến tận phòng học.

Đặng Anh Lộc khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi tổ chức xong khai giảng hôm 5/9, đối tượng Đặng Anh Lộc (31 tuổi, ngụ phường Long Xuyên) lẻn vào trường, cướp tài sản học sinh.

"Trường khai giảng vào khoảng 7h cùng ngày. Lợi dụng lúc đông người ra vào, Lộc tìm cách đột nhập vào trường. Trong khi phần lớn giáo viên, học sinh và phụ huynh tập trung ở sân trường thì em N.K.Q (lớp 5) đến trễ, lên phòng học cất cặp sách.

Lúc này, Lộc kéo em Q vào nhà vệ sinh, lột lấy đôi bông tai bằng vàng", bà Kiều thông tin.

Bà kiều cho biết thêm, không chỉ em Q mà một học sinh lớp 5 khác tại ngôi trường này cũng bị Lộc cướp tài sản.

Một số phụ huynh sau đó nhận dạng được Lộc vì đối tượng sinh sống gần trường và cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

"Trong buổi lễ chào cờ sáng nay (8/9), chúng tôi đã trấn an học sinh, đồng thời gửi thông báo đến các phụ huynh. Chúng tôi cũng khuyến cáo phụ huynh không đeo trang sức có giá trị hay đưa tiền mặt quá lớn cho các em", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du cho hay.

Đối tượng Đặng Anh Lộc. Ảnh: Tiến Tầm

Theo TTO, ngày 8/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Anh Lộc (31 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Lộc chính là đối tượng đã lẻn vào trường Tiểu học Nguyễn Du, cướp tài sản của học sinh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 7/9, Công an phường Long Xuyên đã xác định và bắt giữ Lộc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lộc khai nhận đã đi bộ vào Trường tiểu học Nguyễn Du tìm mấy em học sinh để lấy tài sản, khi phát hiện em Q có đeo nữ trang, Lộc đi theo rồi đẩy em vào nhà vệ sinh, hăm dọa và tháo đôi bông tai của em.

Đối tượng cũng thừa nhận trước đó 1 ngày, cũng tại Trường tiểu học Nguyễn Du, đã cướp tài sản của một em học sinh khác.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, xử lý Lộc theo quy định của pháp luật.