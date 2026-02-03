Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 13 đối tượng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo đó, qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đối tượng Nguyễn Viết Hùng (SN 1989, trú tại tổ 5, khu Thanh Sơn 8, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) có biểu hiện bất thường.

Cụ thể qua điều tra cho thấy, Hùng câu kết, móc nối với các đối tượng ở tỉnh ngoài để vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vào Quảng Ninh. Sau đó tổ chức phân phối, bán lẻ cho các đối tượng nghiện nhằm thu lợi bất chính.

Đối tượng Nguyễn Viết Hùng khi bị công an tạm giữ. Ảnh: Cơ quan Công an

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hùng đã lôi kéo, tập hợp nhiều đối tượng để hình thành đường dây khép kín, hoạt động chủ yếu tại khu vực miền Tây của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, Vũ Kiều Oanh (SN 1993, trú tại tổ 4, khu Thanh Sơn 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh – người tình của Hùng) được xác định là đối tượng có vai trò tích cực, giúp sức đắc lực trong quá trình mua bán, phân phối ma túy.

Quá trình đấu tranh cho thấy, đường dây do Nguyễn Viết Hùng cầm đầu hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, sử dụng nhiều biện pháp đối phó nhằm né tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng.

Trước tính chất phức tạp, nguy hiểm của vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, đấu tranh triệt phá, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Đối tượng Vũ Kiều Oanh - người tình của Nguyễn Viết Hùng nằm trong đường dây buôn bán ma túy. Ảnh: Cơ quan Công an

Trong các ngày 19 và 20/12/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát biển, Công an các phường Quảng Yên, Uông Bí, Hoàng Quế, Đông Triều đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ thành công Nguyễn Viết Hùng, Vũ Kiều Oanh cùng 11 đối tượng khác liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 280,152 gram ma túy tổng hợp các loại, 1 xe ô tô, 9 điện thoại di động, 2 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhiều vật chứng có liên quan khác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong đường dây về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.