Tin sáng 11/11: Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng trời rét; Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xao
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ từ ngày 12/11 sẽ duy trì thời tiết ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét.
Miền Bắc bước vào đợt lạnh khô, ngày có nắng
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa thông tin về bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 10/11 đến ngày 20/11). Cụ thể, như sau:
Dự báo thời tiết các khu vực ngày 11, 12/11: Bắc Bộ ngày 11/11, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 11/11 và ngày 12/11 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/11 đến ngày 20/11: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Khoảng từ ngày 12-13/11 có khả năng trời rét vào đêm và sáng; khoảng 2-3 ngày cuối trời chuyển rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có mưa vài nơi, từ khoảng ngày 15-16/11 khả năng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.
Khu vực Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 16-17/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic vật lý trẻ thế giới
Theo Hà Nội mới, 5 học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng tại Olympic vật lý trẻ thế giới năm 2025. Đây là sân chơi uy tín do Tổ chức Olympic STEM OCSO Indonesia sáng lập, nhằm khuyến khích học sinh trung học khám phá tư duy khoa học, nghiên cứu thực nghiệm và vận dụng kiến thức vật lý vào thực tiễn.
Kỳ thi diễn ra vào đầu tháng 11, quy tụ học sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Indonesia, Bolivia, Turkmenistan, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Venezuela, Bangladesh, Romania...
Đoàn Việt Nam tham dự ở nội dung cấp độ A (dành cho học sinh khối lớp 7, 8 và 9) với 5 thí sinh đến từ các trường trung học cơ sở tại Hà Nội. Cả 5 học sinh đều giành Huy chương, trong đó 3 học sinh giành Huy chương Bạc gồm: Nguyễn Bá Tùng Lâm (Trường Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội), Nguyễn Khánh Ngọc (THCS Phan Chu Trinh), Đỗ Lương Thùy Dương (THCS Thanh Xuân). 2 thành viên giành Huy chương Đồng là Hoàng Bảo Minh và Bùi Ngọc Bảo Linh (Trường THCS Thanh Xuân).
Vụ cứu người sau đó bị trôi dạt trên biển 2 ngày: Tặng Giấy khen cho 3 cá nhân
Theo SK&ĐS, ngày 10/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tặng giấy khen cho 3 cá nhân vì hành động dũng cảm, cứu người trong cơn bão số 13.
Những người được tặng giấy khen là anh Phan Duy Quang (47 tuổi), Lê Văn Sanh (37 tuổi, cùng trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) và anh Lê Thanh Hùng (chủ tàu An Vĩnh Express). Chủ tịch đặc khu Lý Sơn chia sẻ: "Cả ba người trở về an toàn sau cơn cuồng phong quả thật là kỳ tích. Không chỉ riêng gia đình các nạn nhân mà đây còn là niềm vui chung của toàn thể hàng vạn bà con trên đảo".
Trước đó, chiều 6/11, do mâu thuẫn gia đình, anh Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển tự vẫn. Lúc này, anh Quang và anh Sanh dùng thuyền thúng bơi ra cứu. Do ảnh hưởng của bão số 13 nên biển có sóng to, gió lớn khiến cả 3 không thể chèo thúng vào bờ, trôi dạt trên biển 2 ngày.
Sáng 8/11, anh Quang được tàu hàng Hải Nam 39 phát hiện, ứng cứu. Từ sự chỉ dẫn của anh Quang, tàu An Vĩnh Express đã tìm thấy anh Sanh vào 16h15 cùng ngày. 2 tiếng sau khi phát hiện anh Sanh, anh Cường điện thoại về nhà báo tin mình được tàu cá của ngư dân Quảng Trị cứu sống.
Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xao
Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc, sáng ngày 10/11, Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình đã gửi văn bản số 18/BC-THT báo cáo về vụ việc.
Báo cáo của Trường THPT Tô Hiến Thành do bà Mai Thị Lành - Hiệu trưởng ký ghi rõ: "Gần đây lan truyền trên mạng clip, hiện đang được các cơ quan chức năng xác minh. Nhà trường xác nhận, người trong clip không phải là Hiệu trưởng, không phải cán bộ giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Người này chưa ngày nào giảng dạy ở bất kỳ cơ sở giáo dục nào.
Theo thời gian trên các clip diễn ra năm 2024 và đầu năm 2025, trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới. Qua hình ảnh, phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường".
Trưa ngày 10/11, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, ông Vũ Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết, UBND xã đã nắm bắt được thông lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc. "UBND xã đã chỉ đạo Công an xã Hải Hậu xác minh thông tin. Hiện nay, Công an xã đã tập trung làm" - ông Kỳ thông tin.
Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dân
Theo An ninh Thủ đô, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng Công an nắm được việc ông Nguyễn Quốc Lập, trú tại thôn Cổ Phúc 11, xã Trấn Yên (tỉnh Lào Cai), nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn lạ yêu cầu chuyển 40 triệu đồng để "nhận quà".
Qua khai thác, rà soát và đối chiếu phương thức thủ đoạn, tổ công tác xác định đây là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản đang phổ biến thời gian gần đây. Công an xã đã khẩn trương tiếp cận, xác minh thông tin và hướng dẫn ông Lập dừng ngay việc liên hệ, không chuyển tiền cho đối tượng.
Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không thực hiện chuyển tiền khi nhận được yêu cầu "đóng phí nhận quà", "xác minh tài khoản", "trúng thưởng"… Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay Công an nơi gần nhất tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.
GĐXH - Theo Luật Cư trú 2020, người đi thuê nhà, ở trọ được đăng ký thường trú tại Hà Nội nếu được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.
GĐXH - Một số ngày sinh Âm lịch dưới đây được cho là gắn liền với sự dịu dàng, ấm áp và lối sống bình thản, thanh lịch, giúp người sở hữu ngày sinh này luôn hạnh phúc theo thời gian.
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được thực hiện theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.
Vào mùa biển động, khi sóng cao cuộn trắng bờ, ngư dân vùng bãi ngang biển Minh Tân Bắc (xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn bám biển mỗi ngày. Với họ, đây không chỉ là mùa sóng dữ mà còn là mùa "săn lộc biển", đem lại thu nhập khá từ những mẻ cá tôm trúng đậm.
GĐXH - Theo tử vi học, chỉ trong hai tuần tới, 3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn vận may thăng hoa, tiền tài dồi dào, làm đâu thắng đó, báo hiệu thời khắc "vàng" của năm Ất Tỵ 2025.
GĐXH - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã trao tặng giấy khen các ông Phan Duy Quang, Lê Văn Sanh, Lê Thanh Hùng vì có hành động dũng cảm cứu người và có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 13.
GĐXH - Người sở hữu những nốt ruồi này thường gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống, dù công danh không quá rực rỡ vẫn đủ đầy, sung túc và được quý nhân phù trợ.
GĐXH - Dưới đây là các mức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú và quản lý cư trú sắp áp dụng từ 15/12/2025 theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp sự nghiệp phát triển tốt, tài lộc rủng rỉnh vào những ngày giữa tháng 11 năm 2025
GĐXH - Có những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt, có những nỗi đau không thể nói bằng lời… Đã từng tuyệt vọng khi biết bản thân mang trong mình HIV, từng phải đối mặt với sự kỳ thị, xa lánh, phải bỏ xứ mà đi, nhưng chính trong những ngày tưởng chừng tăm tối nhất ấy, chị đã chọn bước ra khỏi bóng tối, để trở thành ánh sáng cho những phân đời cùng cảnh ngộ.
