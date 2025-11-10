Tin sáng 10/11: Hà Nội mưa lạnh trước khi bước vào đợt nắng rét dài ngày; Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở về

Hà Nội mưa lạnh trước khi vào đợt nắng rét



Theo Hà Nội mới, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do cường độ không khí lạnh suy yếu, kết hợp với hội tụ gió Đông Nam trên cao từ sáng 10/11, Hà Nội mưa rào, gió Đông Nam cấp 2; thời tiết se lạnh, nhiệt độ 22-24 độ C. Trưa và chiều 10/11, Hà Nội giảm mưa, thời tiết ấm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-27 độ C.

Sang ngày 11 và 12/11, Hà Nội giảm mây, không mưa, hửng nắng về trưa và chiều; thời tiết ấm, nhiệt độ đêm và sáng ở mức 22-23 độ C, trưa và chiều ở mức 25-27 độ C. Sau thời gian trên, Hà Nội ảnh hưởng hai đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp. Do không khí lạnh có tính chất khô nên từ ngày 13 đến 19/11, Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3; thời tiết rét về đêm và sáng.

Về diễn biến bão Fung-Wong, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 13h ngày 9/11, tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) với cường độ cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17. Hiện bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25km/h. Đến ngày 10/11, bão đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Sau đó, bão liên tiếp đổi hướng Bắc Tây Bắc, Bắc Đông Bắc và ra khỏi Biển Đông.

Hà Nội tiếp tục có mưa, trời lạnh. Ảnh minh họa

Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở về

Theo VOV, chiều 6/11, tại cầu cảng Lý Sơn, xảy ra một chuyện đau lòng. Ông Dương Quang Cường (44 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, vì mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển. Ngay lập tức, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh không ngần ngại chèo thúng ra cứu người. Vật lộn với sóng dữ, 2 người đã đưa ông Cường lên thuyền thúng, nhưng sóng lớn và dòng nước xoáy dữ dội đã cuốn cả 3 ra xa bờ, mất tích.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương khẩn trương huy động tàu tham gia cứu nạn. Ngày 8/11, công tác tìm kiếm diễn ra tại vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai, là cuộc đua với thời gian và thử thách ý chí sinh tồn của các nạn nhân. Niềm hy vọng lóe lên khi tàu Hải Nam 39 cứu được ngư dân Phan Duy Quang đưa lên tàu. Dựa vào lời kể của ông Quang, sau vài giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ tìm thấy anh Lê Văn Sanh. Khi được cứu, áo phao của anh đã bị sóng xé toạc. Ngư dân thứ ba, anh Dương Văn Cường, được một tàu cá Quảng Trị cứu thành công. Tàu cao tốc của Lý Sơn đưa anh Cường về đảo tối 8/11, làm nên cuộc hội ngộ kỳ diệu.

Ở thời điểm cơn bão số 13 rất mạnh, 3 ngư dân được cứu ngay trong vùng bão. Ba người trôi dạt 48 giờ vẫn còn tỉnh táo, thể hiện tinh thần kiên cường của người dân Lý Sơn.

Đêm 8/11, cả đặc khu Lý Sơn vui mừng đón 3 người con của đảo trở về an toàn. Ảnh VOV

Hơn 6.800 học sinh ở Phú Thọ vi phạm an toàn giao thông từ đầu năm



Theo báo GD&TĐ, ngày 9/11, theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản hơn 6.800 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông, xử phạt với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng, tạm giữ hơn 3.500 phương tiện. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy, vi phạm tốc độ, giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển, vi phạm nồng độ cồn...

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, việc xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên là một trong sáu chuyên đề trọng tâm của lực lượng CSGT năm 2025, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong lứa tuổi học đường, nhóm đối tượng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn do thiếu kỹ năng và nhận thức.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên giao hoặc để con em mình điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Lực lượng chức năng đề nghị mỗi phụ huynh, mỗi học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, coi việc tuân thủ quy định là hành động bảo vệ chính mình và cộng đồng.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

5 học sinh tắm suối khi thủy điện xả nước, 2 em bị cuốn mất tích

Theo VTC News, chiều 9/11, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ học sinh bị đuối nước. Theo đó, lúc 11h cùng ngày, một nhóm gồm 5 học sinh rủ nhau tắm suối Nước Na thuộc thôn 1, xã Trà Tập. Trong lúc tắm, mực nước dâng cao, chảy xiết khiến cả 5 em bị cuốn trôi. Trong đó, 3 em may mắn trôi vào bờ, được cứu sống. Còn 2 em Hồ Văn L. (13 tuổi, học sinh lớp 7) và Hồ Văn S. (8 tuổi, học sinh lớp 3, cùng trú xã Trà Tập) bị nước cuốn mất tích.

Nhận được thông tin, UBND xã Trà Tập huy động các lực lượng cùng người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc theo tuyến suối Nước Na.

"Đến 15h30 cùng ngày, thi thể cháu L. được tìm thấy tại vị trí cách nơi bị nạn khoảng 200m. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm cháu S. Tuy nhiên, do khu vực suối Nước Na có nhiều khe đá và nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn", ông Thực nói và cho biết thêm, sau các đợt mưa lớn vừa qua, sáng nay, các thủy điện trên thượng nguồn thông báo xả nước. Tuy nhiên, các cháu không nắm thông tin này nên đã ra suối tắm, dẫn đến vụ việc đau lòng.

Khu vực nơi các em gặp nạn.

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng đã bị bắt



Theo An ninh Thủ đô, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam nhóm đối tượng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng liên quan gồm: Trần Đặng Ngải (sinh năm 1993), Linh Đức An (sinh năm 1995) và Đỗ Trung Kiên (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tổng số tiền thu lợi bất chính của nhóm này được xác định hơn 3 tỷ đồng...

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhiều ứng dụng trên mạng xã hội để hoạt động cho vay nặng lãi trá hình, gây phức tạp về an ninh trật tự... Cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng hoạt động vi phạm tại tòa nhà ở đường Phùng Chí Kiên, phường Kỳ Lừa. Thông tin cho thấy đối tượng Trần Đặng Ngải là người cầm đầu, Đỗ Trung Kiên và Linh Đức An là quản lý, điều hành nhóm khoảng gần 30 nhân viên thực hiện việc cho vay qua các ứng dụng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 26 đối tượng, trong đó 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng 23 nhân viên; thu giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay, xe mô tô và tài liệu liên quan.

Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra đã làm rõ các ứng dụng vay tiền của nhóm Ngải đã cho trên 1.600 lượt khách vay ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, với tổng số tiền cho vay hơn 8,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng, cao gấp 104 lần so với mức lãi suất cho phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.