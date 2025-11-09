Bắc Bộ có mưa, sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/11, khu vực Hà Nội ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh. TP. Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày và đêm 9/11, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiều nơi trên phạm vi cả nước có mưa trong ngày 9/11. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/11 trên phạm vi cả nước:

- Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

- Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

- Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 27-29 độ, phía nam 30-31 độ, có nơi hơn 31 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ngày gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

- Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.