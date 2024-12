Tin sáng 11/12: Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội sắp rét đậm; thiếu niên 16 tuổi đi lạc gần 200km từ Sơn La đến Hòa Bình

Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, Hà Nội sắp rét đậm

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến 15-17 độ C, vùng núi 14-16 độ C. Ảnh minh hoạ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, nhiệt độ tại Hà Nội trong ngày hôm nay 11/12 tăng cao, từ 22-24 độ C.

Tuy nhiên, đến khoảng chiều và đêm ngày 11/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thủ đô gây mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, nhiệt độ giảm.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến 15-17 độ C, vùng núi 14-16 độ C.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng ngày 13-14/12, bộ phận không khí lạnh tiếp tục được bổ sung với cường độ mạnh hơn, Hà Nội sẽ rét đậm về đêm và sáng.

Từ chiều và đêm 11/12, các nơi khác ở miền Bắc chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Còn khu vực Bắc miền Trung cũng chuyển rét từ chiều và đêm 12/12.

Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; ở Bắc miền Trung phổ biến 16-19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ nay đến chiều tối 12/12, một số nơi từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại những vùng trũng, thấp, lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc...

Hà Giang có mức thưởng Tết cao nhất gần 110 triệu đồng

Mức thưởng Tết cao nhất tại Hà Giang gần 110 triệu đồng. Ảnh: Quế Chi

Sở LĐTBXH tỉnh Hà Giang vừa có báo cáo tình hình thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, thông tin trên Lao Động.

Theo đó, đã có 38/46 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết dương lịch và 39/46 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết âm lịch.

Hiện các doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ chế độ tiền lương đối với người lao động, không có doanh nghiệp nợ lương người lao động, không có tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Mức lương bình quân trên địa bàn tỉnh là 8,78 triệu đồng/người/ tháng. Mức lương cao nhất là 31,6 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,45 triệu đồng/người/tháng.

Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 3 triệu đồng/người; mức thưởng thấp nhất là 0,25 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 109,6 triệu đồng/người, thấp nhất là 0,3 triệu đồng/người.

Theo kết quả rà soát của 46 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến nay không có đơn vị nào nợ lương người lao động.

Thiếu niên 16 tuổi đi lạc gần 200km từ Sơn La đến Hòa Bình

Thiếu niên đi lạc gần 200km từ Sơn La đến Hòa Bình bằng chiếc xe đạp. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 10/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết trên Tiền Phong, đơn vị vừa phát hiện và hỗ trợ thiếu niên người Sơn La đi lạc gần 200km trở về nhà an toàn.

Trước đó, vào khoảng 20h00 ngày 7/12, tổ công tác của đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT tỉnh Hòa Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện một thiếu niên đang ngồi co ro ở vệ đường tại Km439 + 300 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn.

Ngay sau đó, tổ công tác dừng xe xuống kiểm tra, nhận thấy một cháu bé trai với gương mặt tiều tuỵ, làn da tái nhợt vì lạnh và đói.

Lực lượng chức năng đã dừng lại hỏi han và biết cháu đã đi từ nhà bằng phương tiện xe đạp nhiều ngày nay. Khi đến địa phận tỉnh Hòa Bình thì bị lạc không nhớ đường về nhà.

Sau đó, tổ công tác đã đưa cháu tới cơ sở y tế kiểm tra sức khoẻ, cho ăn uống và động viên, an ủi tinh thần để cháu bình tĩnh trở lại. Đồng thời, tìm hiểu thông về lai lịch để tìm cách liên lạc với người nhà của thiếu niên.

Qua xác minh, được biết cháu là Sùng A Lâu (SN 2008), dân tộc Mông, cư trú tại xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La - cách vị trí cháu đi lạc gần 200km.

Sau khi liên lạc với gia đình Sùng A Lâu, ngày 8/12, tổ công tác của đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp với Công an xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn đưa cháu bé về nhà an toàn.

Nhiều người có địa vị xã hội ở TP HCM bị cắt ghép clip "nhạy cảm"

Nhiều người có địa vị xã hội bị cắt ghép hình ảnh. Ảnh: Người lao động

Vừa qua, Công an TP HCM tiếp tục nhận được đơn tố giác của nhiều người có địa vị xã hội, điều kiện kinh tế về việc bị cắt ghép clip "nhạy cảm" để yêu cầu chuyển tiền, thông tin trên Người lao động.

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng này, Công an TP HCM khuyến cáo người dân lưu ý một số nội dung.

Theo đó, cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên theo dõi, cập nhật nội dung tuyên truyền từ các trang chính thống về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo.

Người dân cần chú ý bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trong quá trình tham gia các hoạt động trên môi trường mạng. Cụ thể, không chia sẻ thông tin cá nhân, hình thẻ căn cước, bảo hiểm y tế, giấy đăng ký xe hoặc các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân của mình và người khác lên mạng xã hội…

Tuyệt đối không truy cập vào các đường link website "lạ", không rõ nguồn gốc. Đồng thời, chỉ cài đặt các ứng dụng trực tuyến từ nguồn chính thức của hệ điều hành điện thoại (như: Appstore của IOS hay CH Play của Android). Luôn ý thức bảo vệ tài khoản mạng xã hội, tài khoản cá nhân, địa chỉ cơ quan, nơi ở, nơi làm việc… đặc biệt là những hình ảnh "nhạy cảm" có thể bị lợi dụng để cắt ghép.

Nợ thuế hơn 800 tỷ đồng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có nguy cơ dừng hoạt động

Một góc Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Huế

Chi cục Thuế quận 1, Cục thuế TPHCM vừa thông báo tiền nợ thuế của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Công ty Thảo Cầm Viên Sài Gòn) tính đến ngày 31/10 là hơn 846 tỷ đồng. Trong đó, 787 tỷ đồng là số tiền nợ thuế quá hạn phải thực hiện cưỡng chế, thông tin tên Vietnamnet.

Theo bà Vũ Thị Hương Giang - Giám đốc Công ty Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đơn vị hoạt động "vì mục đích không lợi nhuận". Chức năng chính của công ty là quản lý, chăm sóc vườn thú với hơn 4.000 cá thể động vật và thực vật với nhiều loại quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.

Nói về tiền nợ thuế hơn 846 tỷ đồng, bà Hương Giang cho biết năm 2014, UBND TPHCM có quyết định cho công ty thuê 158.117m2 đất tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn với mục đích sử dụng công cộng. Thời hạn thuê đất là 50 năm, tiền thuê mỗi năm 163,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, đơn vị quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn chỉ sử dụng khoảng 5.600m2 và đã đóng tiền hằng năm. Diện tích đất còn lại được sử dụng vào mục đích bảo tồn.

Theo lãnh đạo Công ty Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nếu bị cưỡng chế thuế với số tiền hàng trăm tỷ đồng như trên, kinh phí chăm sóc, bảo tồn động và thực vật sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có nguy cơ phải dừng hoạt động.

Chia sẻ trên Vietnamnet, một lãnh đạo Cục thuế TPHCM chia sẻ về tiền nợ thuế của Công ty Thảo Cầm Viên Sài Gòn, vừa qua, UBND TPHCM đã họp với các đơn vị liên quan để giải quyết.

"Để làm rõ tiền thuê đất của đơn vị quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cơ quan thẩm quyền phải căn cứ vào hợp đồng thuê đất. Việc quản lý thuế của doanh nghiệp này thuộc chức năng của Chi cục Thuế quận 1" - lãnh đạo Cục thuế TPHCM thông tin.

