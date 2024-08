Tin sáng 11/8: Những trường hợp nào được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mới? Mất 5 tỷ đồng sau cuộc gọi lạ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có những thay đổi quan trọng từ 1/8/2024

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ/sổ hồng) theo quy định mới tại Thông tư 10/2024/TT-BTNMT (thông tư số 10), ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/8/2014 gồm 1 tờ có 2 trang, in nền hoa văn trống đồng, màu hồng cánh sen, có kích thước 210mm x 297mm. VOV đưa tin.



Tại trang 1 mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm Quốc huy, Quốc hiệu; dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” in màu đỏ; mã QR; mã Giấy chứng nhận. Trang 1 thể hiện 3 mục: Mục “1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất:”; mục “2. Thông tin thửa đất:”; mục “3. Thông tin tài sản gắn liền với đất:”; địa danh, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận; số phát hành Giấy chứng nhận (số seri); dòng chữ “Thông tin chi tiết được thể hiện tại mã QR”.

Quy định mới về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 - Ảnh minh họa: KT

Trang 2 gồm mục “4. Sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất:”; mục “5. Ghi chú:”; mục “6. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận:”; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận; nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

Thông tư số 10 cũng quy định, việc in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện thông qua phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai. Trường hợp địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, că cứ các thông tin trong Hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, thực hiện tạo lập dữ liệu vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai để in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Việc thể hiện thông tin chi tiết trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 và 41 Thông tư 10/2024/TT-BTNMT. Cụ thể, số hiệu, tên các mục và điểm được in theo kiểu chữ ‘Times New Roman, Bold’, cỡ chữ ‘13’; riêng các điểm được in kiểu chữ và số nghiêng.

Nội dung thông tin của các mục 1, 2, 3, 4, 5 và 6 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất in theo kiểu chữ ‘Times New Roman, Regular’, cỡ chữ tối thiểu là ‘12’; riêng tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại mục 1 được in kiểu chữ ‘Bold’, cỡ chữ tối thiểu ‘13’. Màu của các chữ và số thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là màu đen.

Tại Điều 14, Thông tư số 10 còn quy định về mã QR của sổ đỏ. Theo đó, mã QR được in trên Giấy chứng nhận dùng để lưu trữ, hiển thị các thông tin chỉ tiết của Giấy chứng nhận và các thông tin để quản lý mã QR.

Thông tin phản hồi từ mã QR có giá trị như thông tin trên Giấy chứng nhận, thống nhất với thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai, hoặc thông tin ghi nhận trong hồ sơ địa chính đối với những nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Việc áp dụng cung cấp mã QR của Giấy chứng nhận phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đối với mã hình QR code 2005 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7322:2009 (ISO/IEC 18004:2006).

Nội dung thông tin có trong sổ đỏ được quy định chi tiết tại Thông tư số 10

Mã QR của Giấy chứng nhận phải được khởi tạo và in trên cùng một hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương, được tích hợp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Kích thước mà hình của mã QR được in trên Giấy chứng nhận là 2,0 cm x 2,0 cm.

Mã QR được thể hiện ở góc trên, bên phải trang 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đối với trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được in lần đầu). Trường hợp có thay đổi thông tin sau khi cấp Giấy chứng nhận, mã QR được thể hiện ở góc bên phải của cột “Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý" tại mục 6, trang 2 của Giấy chứng nhận.

Sập bẫy cuộc gọi giả mạo công an, cụ bà ở Hà Nội bị mất 5 tỷ đồng

Ngày 9/8, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 5 tỷ đồng. Theo VTC News.

Ngày 27/7, Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ tiếp nhận đơn trình báo của bà H. (SN 1954; trú tại Long Biên, Hà Nội). Bà H. trình bày nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội. Người này nói bà H. liên quan vụ án mà cơ quan công an đang điều tra. Đối tượng yêu cầu người chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Sau đó bà H. đến ngân hàng chuyển 5 tỷ đồng cho các đối tượng.

Bà H. chuyển 5 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo sau cuộc gọi của kẻ tự xưng công an. (Ảnh minh hoạ).

Với thủ đoạn tương tự, ngày 11/7, bà L. (SN 1951, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) nhận được điện thoại của người tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng nói bà L. liên quan đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu bà chuyển tiền để xác minh.

Do lo sợ nên bà L. chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó, bà L. kể lại với người thân trong gia đình thì mới biết mình bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác. Đặc biệt nhiều người lớn tuổi do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy đối tượng.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy kẻ xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Địa phương đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh, dự kiến 9 ngày, ít hơn so với mọi năm!

Mới đây, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM. Trong đó có nội dung thời gian nghỉ Tết âm lịch: Cụ thể:

- Ngày nghỉ Tết âm lịch dự kiến bắt đầu từ ngày 25/1/2025 (26 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 2/2/2025 (mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

Tết Nguyên đán 2024, trẻ mầm non, học sinh phổ thông TPHCM nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 5/2 (tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 18/2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán). Tính cả các ngày nghỉ cuối tuần trước và sau thời gian quy định, học sinh TPHCM được nghỉ tổng số 16 ngày. Năm 2023, học sinh TPHCM nghỉ tổng cộng 12 ngày. Thông tin trên Phụ nữ Số



Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng quy định các mốc thời gian như sau:

- Thời gian tựu trường: Học sinh tiểu học, THCS, THPT và GDTX là ngày 26/8; riêng học sinh lớp tựu trường ngày 19/8. Học sinh mầm non không tựu trường trước khai giảng.

- Ngày khai giảng năm học mới là 5/9.

- Thời gian học kỳ I từ ngày 5/9/2024, đảm bảo thực hiện đủ 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Học kỳ II bắt đầu từ ngày 13/1/2025, đảm bảo thực hiện đủ 17 tuần học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Kết thúc năm học 2024-2025 trước ngày 31/5/2025.

- Xét hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2025;

- Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2025-2026 trước ngày 31/7/2025.

UBND TPHCM quy định, ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật Lao động, nếu trúng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp cho đơn vị mình đúng quy định. Dự kiến ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra vào ngày 26, 27/6/2025.

Cứu nạn kịp thời 3 mẹ con bị đuối nước khi tắm biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi

Sáng sớm 10/8, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng một số người dân, Đội cứu nạn bờ biển thuộc Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê đã phát hiện và kịp thời cứu sống 3 mẹ con bị đuối nước khi đi tắm biển ở bãi biển Mỹ Khê, thành phố Quảng Ngãi. Thông tin từ VOV.

Vào khoảng 5h50 sáng 10/8, chị Tr. Th. T (36 tuổi), trú xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi cùng 2 con nhỏ 9 tuổi và 5 tuổi tắm biển thì bị sóng cuốn ra xa. Thời điểm này có một số người dân tắm biển và Đội Cứu nạn thuộc Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê phát hiện nên đã lao ra cứu nạn kịp thời.

Khu vực biển này được cảnh báo tắm nguy hiểm

Trong số những người tham gia cứu nạn có Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ông Vũ Thanh Giang cho biết: Lúc đó ông cùng một số anh em đang tắm, nghe tiếng kêu cứu cách khoảng 3m. "Bà mẹ ngóc đầu lên kêu cứu nên tôi bơi lại còn một anh đi bơi cùng kịp thời dìu hai người còn lại vào. Rồi tôi kêu bà con xung quanh và đội cứu hộ bơi ra đưa mẹ con họ vào. Trong bờ cạn nhưng chỗ đó lại sâu mà sóng to, họ lại không mang phao. Cứ chủ quan như thế rất nguy hiểm”.



Bắt đầu đợt mưa lớn ở miền Bắc, người dân xem cảnh báo nguy cơ sạt lở ở đâu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/8, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài.

Miền Bắc sẽ có mưa rất lớn, dồn dập từ 11-13/8.

Trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp (ở không gian cấp tỉnh) với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi (thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, vào ngày 12/8, nhiệt độ cực đại ở miền Bắc lại sẽ thấp hơn trung bình cực đại giai đoạn 1981-2010 tới 4 độ C mang theo những cơn mưa xối xả. Đó là những bằng chứng rõ ràng về một hệ thống khí hậu bị lỗi và hoạt động không theo quy luật.