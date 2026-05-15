Tin sáng 15/5: Hà Nội sẽ di dời trụ sở các Bộ, ngành ra khu mới; Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng vụ việc liên quan đến Miu Lê

Hà Nội sẽ di dời trụ sở các Bộ, ngành ra khu mới

Trụ sở các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương sẽ di dời ra ngoài nội đô, tập trung tại khu quy hoạch mới ở Mễ Trì, Tây Hồ Tây. Ảnh minh hoạ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, theo VTC News.

Theo mô hình, cấu trúc và định hướng tổ chức không gian phát triển đô thị và nông thôn, Hà Nội định hướng phát triển các khu chức năng.

Hà Nội sắp xếp và tổ chức không gian hệ thống trụ sở làm việc bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của Thủ đô, ưu tiên giảm tải hạ tầng khu vực nội đô và nâng cao hiệu quả quản trị.

Đối với Trụ sở cơ quan Trung ương, thành phố xác lập khu vực Ba Đình và Hoàn Kiếm giữ vai trò là Trung tâm chính trị - hành chính đầu não của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ.

Thành phố cũng thực hiện lộ trình di dời trụ sở làm việc của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương ra ngoài khu vực nội đô lịch sử, tập trung tại các khu vực quy hoạch mới tại Mễ Trì và Tây Hồ Tây nhằm giảm tải áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực trung tâm.

Quỹ đất sau khi thực hiện di dời các trụ sở Trung ương được ưu tiên chuyển đổi chức năng để xây dựng các không gian công cộng, công viên cây xanh, bãi đỗ xe ngầm và hệ thống trường học phổ thông nhằm bổ sung hạ tầng dịch vụ còn thiếu cho cư dân nội thành.

Đối với trụ sở cơ quan hành chính thành phố sẽ thực hiện phương án sắp xếp, quy tụ hợp lý xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Công an nêu nguyên tắc "3 không" khi người dân nhận thông báo phạt nguội bất thường

Các đối tượng giả mạo trang web Cổng dịch vụ công Quốc gia để thông báo "phạt nguội"

Ngày 14/5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết thời gian gần đây tình trạng tội phạm công nghệ cao giả danh lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) để thông báo "phạt nguội" nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân tiềm ẩn diễn biến phức tạp, thông tin trên Người lao động.

Theo đó, đối tượng xấu thường sử dụng số điện thoại lạ gọi điện hoặc nhắn tin và tự xưng là cán bộ xử lý vi phạm giao thông hoặc tổng đài của lực lượng CSGT để thông báo phương tiện có vi phạm "phạt nguội".

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để nộp phạt hoặc "xác minh hồ sơ"; yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để "kiểm tra hệ thống"; hướng dẫn cài đặt ứng dụng lạ.

Khi người dân làm theo hướng dẫn, đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát điện thoại để đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền.

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần ghi nhớ nguyên tắc "3 không" trong xử lý các thông tin liên quan đến "phạt nguội" giao thông.

Thứ nhất, lực lượng CSGT không làm việc, xử lý vi phạm qua điện thoại hoặc mạng xã hội; tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền nộp phạt qua tài khoản cá nhân.

Thứ hai, cơ quan chức năng không gửi các đường link lạ yêu cầu thanh toán tiền phạt. Các thông báo vi phạm giao thông hợp lệ đều được gửi bằng văn bản có đóng dấu của cơ quan chức năng hoặc thông báo qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Thứ ba, tiền xử phạt vi phạm hành chính chỉ được nộp vào kho bạc nhà nước thông qua các ngân hàng được ủy quyền hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng quy định.

Theo quy định, một thông báo "phạt nguội" hợp lệ phải thể hiện đầy đủ các nội dung như: số thông báo, thời gian lập biên bản, đơn vị phát hiện vi phạm, hình ảnh phương tiện vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm và hướng dẫn cụ thể nơi giải quyết vụ việc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Thông tin mới về việc hạn chế xe cá nhân ở Hà Nội từ năm 2035

Ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh

UBND thành phố Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố có nội dung quy định một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, theo Lao Động.

Theo dự thảo, từ ngày 1/1/2035, UBND thành phố sẽ quyết định lộ trình, phạm vi hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường, làn đường, chiều đường và khung giờ phù hợp điều kiện thực tế.

Lý giải về đề xuất hạn chế lưu thông xe cá nhân, cơ quan soạn thảo cho biết, theo đề án tổng thể đầu tư xây dựng đường sắt đô thị, đến năm 2030, Hà Nội dự kiến hoàn thành thi công 96,8 km các tuyến metro số 2, 3 và 5, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 301 km các tuyến còn lại, bao gồm tuyến số 1, 2A (đoạn kéo dài đến Xuân Mai), số 4, 6, 7, 8 và các tuyến vệ tinh Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai.

Toàn bộ hệ thống dự kiến hoàn thiện vào năm 2035, và như vậy sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách ngày càng tăng. Khi kết hợp với mạng lưới buýt hiện có và các dịch vụ xe đạp, xe máy công cộng kết nối các tuyến chính, thành phố sẽ sở hữu một hệ thống vận tải công cộng hiện đại, đồng bộ và thuận tiện.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng vụ Miu Lê liên quan nghi án ma túy

Ca sĩ - diễn viên Miu Lê

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 14/5, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nêu quan điểm về thông tin ca sĩ - diễn viên Miu Lê bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại Hải Phòng, thông tin trên VTC News.

Trước sự việc, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thường xuyên tuyên truyền mọi công dân luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong cuộc sống, trong hoạt động văn hoá việc này cần được đặt lên hàng đầu. Mọi công dân đều phải tuân thủ quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Các hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

"Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là những người có ảnh hưởng trong xã hội, bên cạnh hoạt động nghề nghiệp còn có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân. Các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội", lãnh đạo Sở cho biết.

Sở yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật và các quy định pháp luật có liên quan.

Đến điện thờ nhờ giải bùa, cô gái 18 tuổi bị hiếp dâm

Điện thờ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 14/5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (SN 1995, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Hiếp dâm", theo Người lao động.

Trước đó, Công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (SN 2008, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) về việc bị N.V.M. thực hiện hành vi xâm hại tình dục vào sáng ngày 6/5 tại điện thờ của gia đình N.V.M. trên địa bàn phường Yên Dũng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Dũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh.

Qua điều tra ban đầu xác định, đối tượng N.V.M. đã lợi dụng việc giải bùa "Tứ Phủ" để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với chị N.T.T..

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động, chiều ngày 9/5, N.V.M. đã đến Công an phường Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin mới nhất vụ cháu bé 12 tuổi nghi bị bố, mẹ kế đánh bầm tím khắp người

Cơ quan công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Ngày 14/5, bác sĩ Trần Kim Thành - Trạm trưởng Trạm y tế xã Vân Du (tỉnh Nghệ An), cho biết sau khi được thăm khám tại trạm y tế xã, cháu N.H.T. (SN 2014) được gia đình chuyển tới Trung tâm y tế Tân Kỳ (Nghệ An) điều trị, theo VTC News.

Theo bác sĩ Thành, qua kiểm tra ban đầu tại trạm y tế xã, cháu T. bị thương phần mềm, chủ yếu là các vết bầm tím ở vùng mặt, đùi, chân tay. Ngoài ra, có nhiều vết thương cũ hình thành sẹo. Ý thức tiếp xúc của cháu tốt nhưng tâm lý còn hoảng sợ, đặc biệt là khi cháu nhắc về chuyện bị đánh.

Bà Nguyễn Thị Vinh (54 tuổi), bà ngoại của T., cho biết khi nhận được tin cháu nghi bị cha và mẹ kế đánh, bà cùng con gái tức tốc xuống thăm cháu. Trò chuyện với cháu, cháu kể bị cha và mẹ kế dùng thanh nan giường vụt vào chân, mông hay đấm thẳng vào vùng mặt

Theo bà Vinh, hai vợ chồng con gái ly hôn đã gần 8 năm, hiện có cuộc sống riêng mới. Con rể cũ, anh N.H.H. (35 tuổi) nhận chăm sóc cháu T. và tái hôn với một người phụ nữ hơn 3 tuổi. Sau khi làm việc với công an, anh N.H.H. (cha của T.) xin lỗi tới bà Vinh về sự việc vừa qua. Nguyện vọng của bà là muốn đưa cháu về T. về nhà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc tới khi cháu ổn định sức khỏe.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Du, cho biết sau khi nắm bắt thông tin vụ việc xảy ra đối với cháu bé trên địa bàn xã, lãnh đạo xã cùng các tổ chức đoàn thể đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu và gia đình.

Cũng theo ông Tuấn, sau khi nhận được thông tin Công an xã Vân Du đã mời các cá nhân liên quan lên làm việc.