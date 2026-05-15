Bắc Bộ, Trung Bộ kết thúc nắng nóng gay gắt ở thời điểm này

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay nắng nóng tiếp tục trải rộng khắp các khu vực Bắc Bộ. Tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai), phường Hòa Bình, phường Tân Hòa (Phú Thọ) nhiệt độ ở mức nắng nóng gay gắt 38 độ.

Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và nhiều nơi khác nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ dự kiến kéo dài 2 ngày tới (tức hết thứ Bảy, 16/5). Từ Chủ nhật nắng nóng chấm dứt khi mưa dông xuất hiện.

Nguyên nhân gây nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ là do áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng, đồng thời gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn khô nóng hoạt động mạnh.

Ảnh: T.H

Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ nắng nóng cũng tiếp tục tái diễn trên diện rộng. Từ Thanh Hóa trở vào đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo nắng nóng ở khu vực này kéo dài đến Chủ nhật (17/5).

Tại khu vực Nam Bộ, dự báo đến Chủ nhật sẽ kết thúc đợt nắng nóng kéo dài. Thời tiết hôm nay nắng nóng vẫn xảy ra ở nhiều nơi miền Đông và một số nơi miền Tây của Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ.

Sau khoảng 3-4 h chiều sẽ có mưa dông. Xu hướng mưa sẽ gia tăng so với những ngày trước, cục bộ có những điểm mưa to. Mưa xuống giúp dịu bớt nắng nóng nhưng nguy cơ cao dễ đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng đêm 16/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Ngày 16-17/5 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng chiều tối ngày 17/5, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều và tối).

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

