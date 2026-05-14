Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người tử vong

Tối 14/5, đại diện Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn (thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) xác nhận, sáng cùng ngày, trên tuyến xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h40, tại Km27+750 thuộc địa phận xã Hải Lăng (Quảng Trị), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô tải.

Theo đó, ô tô tải biển số 90H-018.xx kéo theo xe ô tô tải 37C-054.xx do L.H.P (28 tuổi, trú tại xã Bình Lục 1, tỉnh Ninh Bình) điều khiển cùng anh N.Đ.T (cũng trú tại Ninh Bình) di chuyển theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tới địa điểm trên, xe của anh P. xảy ra va chạm với ô tô tải biển số 51C-460.xx, di chuyển hướng Nam - Bắc. Trên xe ô tô tải biển số 51C-460.xx có hai người (chưa rõ danh tính). Sau vụ tai nạn, cả 2 người đã tử vong.

Liên quan đến tuyến cao tốc này, đại diện Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết, đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam xem xét phương án tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm theo đề nghị của Cục CSGT trong thời gian thi công mở rộng công trình.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 17h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 17h ngày 15/5.

"Hiện chúng tôi đang tiến hành lắp đặt biển báo, dự kiến từ nay đến ngày 20/5 sẽ hoàn thành. Nếu được thống nhất chủ trương thì sẽ thực hiện phương án", đại diện Ban Quản lý dự án nói.

Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe buýt GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra sáng 4/5 tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), cơ quan chức năng xác định, lái xe buýt đã không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.



